PPP100 – Pasolini 100

Le iniziative dedicate alla celebrazione del centenario dalla nascita del grande intellettuale

Scrittore, saggista, poeta, regista, sceneggiatore, pittore, la figura poliedrica di Pier Paolo Pasolini è da sempre caratterizzata da una grande aurea di fascino. Tra i più grandi intellettuali del Novecento, resta ancora oggi unìicona del libero pensiero, per la sua visione lucida e poetica allo stesso tempo.

Roma Capitale lo ricorda a cento anni dalla nascita con PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI, un ampio programma della durata di un anno (Marzo 2022- Marzo 2023) che include mostre, spettacoli, incontri e proiezioni.

Le mostre

Pier Paolo Pasolini – Tutto è santo

Il titolo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO, si ispira alla frase pronunciata dal saggio Chirone nel film Medea (1969), che evoca la misteriosa sacralità del mondo del sottoproletariato, arcaico e religioso, in netto conflitto con gli eroi di un mondo razionale, laico, borghese. Il progetto di mostra si divide in 3 parti, dislocate in altrettanti musei della capitale.

Il corpo poetico al Palazzo delle Esposizioni (19 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023)

La mostra. a cura di Giuseppe Garrera, Cesare Pietroiusti, Clara Tosi Pamphili e Olivier Saillard presenta una selezione di oltre 700 pezzi che vanno a comporre un ritratto inedito del grande intellettuale italiano: fotografie vintage, giornali dell’epoca, prime edizioni di libri, riviste sulle quali per la prima volta comparvero interviste, articoli, interventi, e poi dattiloscritti, ciclostilati, filmati, dischi, nastri, e oltre 250 costumi e abiti di scena. L’esposizione, che in ogni sua parte, parla di amore per le cose e i corpi, è articolata in sette sezioni tematiche: Volto – Le persone sono santi; Dileggio – Il linguaggio dei padri; Femminile – Il sacro che ci è tolto; Abiti – I costumi del corpo; Voci – Di popolo e di poeta; Partitella – La vera Italia, fuori dalle tenebre; Roma – La città in strada e Roma – Complice Sodoma.

Il corpo veggente a Palazzo Barberini (28 ottobre 2022 – 12 febbraio 2023)

In questa sede la mostra è suddivisa in sei sezioni, intitolate alle figure del corpo, che esplorano il ruolo determinante della tradizione artistica nel cinema e nell’immaginario visivo pasoliniani. Il percorso espositivo è strutturato come un montaggio tra dipinti, sculture, fotografie e libri (per un totale di circa 140 pezzi), che ci mostrano il potere delle imamgini, in gradio di diventare trstimonianza di vita edi storia attraverso la visione poetica di Pasolini.

Il corpo politico al MAXXI (16 novembre 2022 – 12 marzo 2023)

Il percorso dedicato a Pasolini si pone il fine di evocare l’impegno politico dell’autore e l’analisi dei contenuti sociali ispirati alle sue opere. Gli scritti politici di Pasolini hanno avuto valore di preveggenza e sono diventati fonte di ispirazione per le generazioni a lui successive: lo studio delle dinamiche del potere, lo strapotere che disgrega le masse, la scomparsa delle periferie, gli effetti di un consumo mediatico massiccio sul grande pubblico sono i temi che articolano le sezioni pensate per questa mostra.

Pasolini pittore

Alla Galleria d’Arte Moderna si celebra Pasolini pittore (28.10.2022 -16.04.2023), progetto che si focalizza sul Pasolini disegnatore, aspetto della sua produzione spesso sottovalutato. In mostra duecento opere circa, provenienti per la maggior parte dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, depositario della più importante raccolta di sue opere. I dipinti e i disegni esposti tracciano il percorso artistico del regista: ritratti, nature morte e paesaggi, ritratti di giovani ragazzi seduti, sdraiati o con fiori. Dagli anni ’50 si passa dalla precedente produzione intimistica a uno stile più materico, legato a una serie di ritratti, speeso dedicati ai suoi più cari amici, come Ninetto Davoli o Maria Callas.

Teatro

Museo Pasolini

Al Teatro del Lido di Ostia, troverete molte iniziative dedicate a Pasolini, tra cui una mostra delle locandine e i manifesti della sua filmografia conservati nell’Archivio Grafico della Cineteca di Bologna.

CINEMA

Pasolini prossimo nostro

Al Palazzo delle Esposizioni, fino all’8 dicembre, la Rassegna cinematografica che ripercorre la produzione del regista con oltre cinquanta opere, molte delle quali presentate nel formato originale, la pellicola 35mm; verranno inoltre presentati molti suoi film riletti dai cineasti che ne hanno seguito l’esempio, raccontando la marginalità, come i suoi contemporanei Bolognini, Scola e Citti, ei più recenti Caligari, Garrone e D’Innocenzo, fino a maestri stranieri come Jodorowsky, Jarman e Dardenne.

Per il programma completo e maggiori informazioni si può consultare il sito www.culture.roma.it/pasolini100roma,