La guida ai cinema all’aperto a Roma – Estate 2023

Le migliori arene estive di Roma

Istituti di cultura stranieri, piazze, parchi, musei e arene di quartiere. Scopri le location per il tuo cinema sotto le stelle nell’estate 2023 a Roma.

Casa del Cinema

Ritorna la programmazione estiva alla Casa del Cinema, a cura della Fondazione Cinema per Roma. Ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, ospiterà una proiezione a ingresso gratuito. Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli.

Dal 6 al 30 giugno, il programma ospiterà tre rassegne per un totale di diciannove titoli: “Bianco&Noir” (6-11 giugno) presenterà al pubblico celebri classici del cinema italiano e internazionale, “On the road” seguirà le traiettorie dei più iconici viaggi sul grande schermo (12-22 giugno), “Siamo donne” (23-30 giugno) vedrà protagonisti straordinari personaggi femminili e attrici indimenticabili.

La programmazione all’aperto della Casa del Cinema proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto mentre fra settembre e ottobre riprenderà “Carta Bianca” a Martin Scorsese: la Casa del Cinema e la Cineteca di Bologna torneranno a proporre al pubblico un ampio programma di opere, ventidue in totale, scelte direttamente dal grande cineasta. La formula sarà quella già proposta, i film saranno presentate a coppie: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, Scorsese abbinerà un’opera che è stata fonte di ispirazione per il suo lavoro.

fino ad ottobre 2023

Largo Marcello Mastroianni,1 (Villa Borghese)

Tutte le sere, dalle 21.30

Ingresso libero – L’accesso ai posti a sedere sarà consentito mezz’ora prima dell’inizio

casadelcinema.it

Cinema in Piazza



Anche nell’estate 2023, dal 2 giugno al 16 luglio, le piazze di Roma si trasformeranno in un cinema all’aperto gratuito grazie alla nona edizione de “Il Cinema in Piazza” organizzato dai Ragazzi del Cinema America. Come lo scorso anno tre saranno le location: Piazza San Cosimato (2 giugno – 16 luglio), il Parco Monte Ciocci a Valle Aurelia (10 giugno – 16 luglio) e il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza (8 giugno – 16 luglio). Novantadue serate a ingresso gratuito con la presenza di ospiti importanti, tra cui Darren Aronofsky, Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, Sam Rockwell, Bertrand Bonello, Kenneth Lonergan, Giulia Steigerwalt, Erik Poppe, Julie Taymor e Elliot Goldenthal, Julien Temple e molti altri. L’ingresso è libero.

Fino al 16 luglio 2023

Piazza San Cosimato a Trastevere; Parco Monte Ciocci a Valle Aurelia; Casale della Cervelletta a Tor Sapienza

Ore 21.15

Ingresso libero

ilcinemainpiazza.it

Sotto le Stelle dell’Austria

L’undicesima edizione di “Sotto le Stelle dell’Austria”, festival dedicato al meglio del cinema austriaco contemporaneo, ti aspetta nel giardino del Forum Austriaco di Cultura. Ogni serata verrà introdotta da un cortometraggio d’animazione che ha partecipato al festival austraico “Ticky women/Tricky Realities”. Qui il calendario delle proiezioni:

20 giugno , ore 21.00, Alma & Oscar;

, ore 21.00, 21 giugno , ore 21.00, Sonne;

, ore 21.00, 27 giugno, ore 20.30, Serviam ;

ore 20.30, ; 28 giugno, ore 21.00, Matter our of place ;

ore 21.00, ; 4 luglio , ore 21.00, Breaking the ice ;

, ore 21.00, ; 5 luglio, ore 20.30, Vera

20 giugno – 5 Luglio 2023

Forum Austriaco di Cultura – Via B. Buozzi 113

20.30 / 21.00

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazione.forumaustriaco@gmail.com

Notti di Cinema a Piazza Vittorio

A Piazza Vittorio ritorna la XXIII edizione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino. Dal 23 giugno al 16 settembre, a Piazza Vittorio, si svolgerà un’affascinante serie di eventi in concomitanza con l’arena cinematografica. Ogni sera, alle 21:30, i grandi successi della stagione verranno proiettati sullo storico maxischermo, offrendo una selezione raffinata di opere cinematografiche. Il ciclo, curato dal critico cinematografico Franco Montini, vedrà la partecipazione di attori e registi di grande rilevanza come Roberto Andò, Pupi Avati, Giuseppe Battiston, Marco Bocci, Alessandro Borghi, Gianni Di Gregorio, Ivano Di Matteo, Beppe Fiorello, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Edoardo Pesce, Michele Placido, Carlo Verdone e Daniele Vicari.

23 giugno – 16 settembre 2023

Piazza Vittorio

21.30

€3,50-5,00

cinevillageroma.it

Monteverde Il Cinema sotto le Stelle

Il cinema all’aperto di Monteverde, organizzato da CineVillage, animerà le serate dei cittadini romani durante tutta l’Estate con le proiezioni dei film di successo recentemente usciti nelle sale. Inoltre ci saranno incontri con personalità del cinema, presentazioni, spettacoli dal vivo, il tutto allietato da un’area food dove poter passare delle piacevoli serate con amici o in famiglia.

24 giugno – 10 settembre 2023

Largo Alessandrina Ravizza

21.30

€3,50-5,00

cinevillageroma.it

Cinema al MAXXI

Mercoledì 5 luglio, in proiezione al MAXXI, Metropolis di Fritz Lang, capolavoro del cinema espressionista e antesignano del cinema di fantascienza del 1927.



Giovedì 13 luglio è dedicato alle famiglie, con Zootropolis, film d’animazione prodotto da Walt Disney e vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe nel 2017. Una storia di tolleranza e accettazione in una città che non assomiglia a nessun’altra, progettata e abitata dagli animali.



Il capolavoro intramontabile di Ridley Scott, in proiezione al MAXXI giovedì 20 luglio in lingua originale: Blade Runner nella sua versione definitiva, curata dal regista con la più totale libertà artistica. La rassegna Le città invisibili dell’Estate al MAXXI si conclude giovedì 27 luglio con Manhattan, proiettato in lingua originale, dell’inconfondibile Woody Allen.

5, 13, 20, 27 Luglio 2023

Piazza del Maxxi, Via Guido Reni, 4a

ore 21.00

ingresso libero fino a esaurimento posti

estatealMAXXI

Roma Cinema Arena – Parco degli Acquedotti (programma 2023 da confermare)

Dal 19 luglio al 4 agosto si terrà presso il Parco degli Acquedotti una grande arena estiva con una rassegna giornaliera di capolavori restaurati, presentati ogni sera da autori d’eccellenza. La Festa del Cinema di Roma vuole, con questa rassegna, rimarcare uno dei luoghi che Fellini, Pasolini, Sorrentino hanno iscritto nell’immaginario collettivo, in un quartiere dove hanno casa due istituzioni cinematografiche importantissime, Cinecittà e il Centro Sperimentale. In programma una serie di film che hanno raccontato con lucidità il nostro Paese. Ogni film sarà presentato nella versione originale e sarà introdotto da un ospite d’eccezione. Completano il programma due serate cinematografiche del performer Antonio Rezza e, il 4 agosto, a dieci anni dalla morte, il ricordo, con Gianfranco Rosi, di Renato Nicolini. Il sabato inoltre l’arena proporrà una doppia programmazine, con due proiezioni, alle 21.15 e alle 23.00.

19 luglio – 4 agosto 2022

Via Lemonia – angolo Via Appio Claudio

21.15 (il sabato doppia proiezione, 21.15 e 23.00)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

romacinemafest.it

Isola del cinema – Festival Internazionale di Cinema e Cultura (programma 2023 da confermare)

La XXVIII edizione de L’Isola del Cinema di Roma si svolgerà dal 21 giugno al 3 settembre, con 80 giorni di programmazione. Il Festival quest’anno si aprirà con un omaggio a Monica Vitti, scomparsa a febbraio scorso: in sua memoria verrà proiettato all’Arena Lexus alle 21:30 Dramma della gelosia di Ettore Scola.

Durante il festival saranno proiettati i successi di questa stagione cinematografica; in programma anche l’omaggio dedicato a Pier Paolo Pasolini a 100 anni dalla nascita, con il concorso di cortometraggi “Mamma Roma e le città” a lui dedicato, Non sol ofilms ma anche incontri, dibattiti, masterclass, tributi a registi e attori. Novità del 2022 è il gemellaggio fra L’Isola del Cinema e Parigi, che porterà sull’Isola la Nouvelle Vague sul Tevere e, in contemporanea nella capitale francese, l’esordio di Dolcevita-Sur-Seine, che si terrà sulle rive della Senna dal 9 al 13 luglio. Gli spettatori dell’Isola potranno così vedere film della Nouvelle Vague ma anche opere contemporanee, oltre ad ammirare la mostra fotografica di Raymond Cauchetier, che è stato il fotografo di scena di registi come Truffaut e Godard, tra i tanti.

21 giugno – 3 settembre 2022

Isola Tiberina

Tutti i giorni dalle 21.15

prezzo varia

isoladelcinema.com

Quo Vadis? (da confermare)

Appuntamento con il cinema dedicato alla storia di Roma con QUO VADIS? – Al cinema nel cuore di Roma, l’iniziativa che vede per la prima volta unite due istituzioni d’eccellenza della cultura italiana: il CSC – Cineteca Nazionale, tra i maggiori archivi cinematografici internazionali, e il Parco archeologico del Colosseo. Dal 1° al 10 luglio nel Tempio di Venere e Roma (ingresso da Piazza del Colosseo) saranno proiettati 10 grandi film storici per riscoprire il fascino dell’antico sotto le stelle della Capitale nella splendida cornice del Foro Romano. Ecco qui il programma delle 10 serate:

Friday, July 1st (9 pm): AVE, CESARE

Saturday, July 2 (9 pm): Cleopatra

Sunday, July 3 (9 pm): IL PRIMO RE

Monday, July 4 (9 pm): DOLCI VIZI AL FORO

Tuesday, July 5 (9 pm): FELLINI SATYRICON

Wednesday, July 6 (9 pm): ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA

Thursday, July 7 (9 pm): SCIPIONE DETTO ANCHE L’AFRICANO

Friday, July 8 (9 pm): SPARTACUS

Saturday, July 9 (9 pm): TOTÒ E CLEOPATRA

Sunday, July 10 (9 pm): QUO VADIS?

1-10 Luglio 2022

Tempio di Venere e Roma, Piazza del Colosseo

ore 21.00

Ingresso libero, prenotazione consigliata su eventbrite

fondazionecsc.it

Floating Theatre (programma 2023 da confermare)

Dal 24 agosto e fino al 25 settembre torna, per il terzo anno consecutivo, Il Floating Theatre, l’unica arena galleggiante ecocompatibile a impatto zero immersa in un contesto urbano, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli e saranno accompagnati da ospiti d’eccezione. Quest’anno però ci sarà un cambio di location: se negli anni passati la rassegna aveva luogo presso il Laghetto dell’Eur, ora sarà il lago di Villa Ada ad ospitare la kermesse galleggiante. Il Floating Theatre è ideato da Alice nella Città e realizzato da AC Playtown Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, ed è diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Si parte il 24 agosto con l’anteprima italiana di Bullet train diretto da David Leitch. Si prosegue poi con le proiezioni speciali di The Humans del regista Stephen Karam e Memoria di Apichatpong Weerasethakul; e poi ancora, tra gli altri, l’incontro con l’ex calciatore Beppe Signori, che presenterà il documentario Fuorigioco – Una storia di vita e di sport, e la premiere del film d’animazione DC League of superpets, diretto da Jared Stern e Sam Levine, introdotto da Lillo e Maccio Capatonda, voci italiane del film.

Dal 24 agosto al 25 settembre

Villa Ada, Via di Ponte Salario, 28

Tutti i giorni dalle 20.30

€6

floatingtheatre.it

Effetto notte (da confermare)

Torna Effetto notte, 15 giorni all’insegna del cinema italiano di ieri, oggi e domani, con un omaggio speciale al grande scenografo Andrea Crisanti. Otto i titoli “firmati” da Crisanti, a cominciare dal film scelto per l’apertura, Nostalghia di Andrej Tarkovskij nella versione appena restaurata dal CSC – Cineteca Nazionale. Si prosegue con Salto nel vuoto di Marco Bellocchio, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi,Identificazione di una donna di Michelangelo Antonioni, La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek, Una pura formalità di Giuseppe Tornatore, Giù la testa di Sergio Leone, Borotalco di Carlo Verdone. In programma anche titoli più recenti: Pinocchio di Matteo Garrone, E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, L’ospite di Duccio Chiarini, Palazzo di giustizia di Chiara Bellosi, Martin Eden di Pietro Marcello, Il Traditore di Marco Bellocchio, Qui rido io di Mario Martone. I lungometraggi saranno preceduti dalle proiezioni dei lavori di giovani registi esordienti del Centro Sperimentale di Cinematografia. Effetto Notte non è però solo cinema: accanto alle proiezioni, anche un ricco programma di concerti e visite guidate al complesso archeologico di Santa Croce in Gerusalemme.

Dal 16 al 30 luglio

Area Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, Piazza di S. Croce in Gerusalemme

Tutti i giorni alle 21:30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

fondazionecsc.it

Arene di Roma (programma 2023 da confermare)

ARENA NUOVO SACHER

Dal 25 giugno 2022

Largo Ascianghi, 1

21.30

Biglietti €5-7

www.sacherfilm.eu

ARENA TIZIANO

Dall’11 giugno 2022

Via Guido Reni, 2

21.30

Biglietti €3 – 4

www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/

ARENA GARBATELLA

Dal 28 giugno 2022

Piazza Benedetto Brin

21.15

Biglietti €5 – 6

www.arenagarbatella.it