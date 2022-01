Shopping Vintage e Usato a Roma: i migliori negozi

La guida al tuo shopping vintage a Roma

Che tu sia alla ricerca di un capo alternativo, di un negozietto con introvabili pezzi vintage o di usato firmato, ecco per te la nostra guida ai migliori negozi di abiti di seconda mano di Roma.

Pifebo

Via dei Serpenti, 135 & 141 (Monti), Via dei Valeri, 10 (San Giovanni)

pifebo.com

Con tre negozi in tutta Roma, Pifebo sa davvero il fatto suo in materia di vintage. Qui troverai qualcosa di speciale e particolare, dai classici jeans Levi’s agli occhiali da sole anni 70, dalla moda anni 50 fino all’abbigliamento motociclista casual anni 90. Scarpe, borse, cinture, vestiti, cappelli, pelle, tantissimi marchi trattati, ce n’è per tutti. Per i più pigri è disponibile anche lo shop online sul loro sito. Al punto vendita Pifebo Kilo di Monti, puoi scegliere quello che ti piace (scarpe incluse) e pagare al chilo!

Mademoiselle Vintage

Via Alberto Da Giussano 62/E (Pigneto)

mademoisellevintage

Dal 2018 questo piccolo, delizioso negozio situato nel cuore del Pigneto propone abbigliamento, accessori e calzature vintage, caratterizzati da qualità, ricercatezza e cura per il dettaglio, soprattutto nella scelta dei modelli e dei tessuti proposti. Che sia per una serata particolare o per la vita di ogni giorno fatevi consigliare un outfit originale da Chiara, la proprietaria; non ne resterete delusi!

King Size Vintage

Via Leonina, 78 (Monti)

kingsize.vintage

Dal 2009 KingSize si occupa di Vintage a Roma. Nato dalle bancarelle dei mercatini di Via Sannio e Porta Portese, oggi porta nel rione Monti una vasta selezione di abbigliamento usato per donna & uomo, dagli anni ’40 alla prima metà dei ’90, occhiali da sole vintage, gioielli e molto altro. Da perderci pomeriggi interi.

Sitenne

Via Cairoli, 55 (Esquilino)

sitenne.com

Sitenne non è solo un negozio di abbigliamento e costumeria, ma un magazzino di creatività del riuso. Oltre ad una vasta gamma di articoli vintage di abbigliamento femminile e maschile (dagli anni ’20 ai ’90), da Sitenne trovi bigiotteria d’epoca, accessori e scarpe insieme ad oggetti di artigianato contemporaneo. Qui puoi anche affittare costumi per set fotografici, produzioni teatrali e cinematografiche. E’ possibile anche portare i tuoi articoli da esporre in conto vendita.

Flamingo Vintage

Via del Boschetto, 123 (Monti)

flamingorm

Per un vero look vintage, vai da Flamingo. La proprietaria Carlotta è orgogliosa di scegliere personalmente ogni pezzo, tutto nel negozio si adatta perfettamente all’estetica del modello pin up anni ’40/’50 combinato con più moderni vintage anni ’60, ’70 e ’80. Troverai una varietà di stile e marchi, accessori e borse, per accontentare tutti i gusti.

Pulp Vintage

Via del Boschetto, 15A (Monti)

pulpvintage

Pulp Vintage si trova nel cuore di Monti: un negozio arredato in stile Pop che propone abiti, scarpe ed accessori da donna e da uomo dai primi anni Sessanta a oggi, spesso restaurati e riparati direttamente in sede. Di particolare interesse la sezione dedicata agli occhiali da sole, che vi riserverà non poche sorprese in quanto a originalità e rarità dei pezzi, e quella della bigiotteria, sia vintage che di produzione propria.

HUMANA Vintage

Via Leonina, 38-41 (Monti), Via Cavour, 102 (Monti), Corso Vittorio Emanuele II, 199-201 (Centro Storico)

humanavintage.it

Come può il tuo shopping aiutare gli altri? Sostenendo HUMANA Vintage. Questo catena di negozi, con tre punti vendita a Roma, fa parte di una grande organizzazione di beneficenza diffusa in tutto il mondo. Parte dei proventi vengono utilizzati per progetti di cooperazion ein Africa. Qui puoi trovare un vasto assortimento, rinnovato costantemente, di capi vintage da uomo e donna originali degli anni ’60, ’70, ’80 e ‘90.

Moll Flanders

Via Urbana, 132

MollFlandersRoma

Uno dei primi negozi di questo tipo di Roma, Moll Flanders è una Maison de Recouture che fa compravendita di abiti usati di lusso per uomo e donna. Qui troverai abbigliamento da uomo, scarpe, orologi, occhiali, cinture, accessori da donna, borse, bigiotteria. Qualità garantita (e spesso ottimi affari). Gli arrivi sono costanti, controllate la loro pagina Facebook per scoprire le novità.

Twice Vintage

Via San Francesco di Ripa, 7 (Trastevere)

twicevintage.com

Lo splendore degli anni ’60, ’70 e ’80 è vivo e vegeto in questo eccentrico negozio vintage, specializzato in abbigliamento retrò, accessori e oggettistica. Qui troverai camicie con stampe psichedeliche accanto ad abiti glamour: un tuffo indietro nel tempo.

Michele Abiti Usati

Via del Governo Vecchio, 35 (Piazza Navona)

Un vero gioiello per chi è alla ricerca di pezzi d’epoca. Il negozio è come una grotta dove puoi trovare di tutto, dagli stivali da cowboy a camicie di seta, da pellicce a borse firmate. La selezione di capi è stipata dentro il negozio e divisa in decadi, la ricerca ti farà emozionare.

Cinzia Vestiti Usati

Via del Governo Vecchio, 45 (Piazza Navona)

Cinziavestitiusati

Questo negozio ti lascerà di stucco. Il soffitto è pieno di oggetti unici e speciali. I prezzi sono competitivi, i capi di qualità e in ottime condizioni. Lasciati tentare dai blazer da uomo anni ’80, dagli abiti da cocktail per donna degli anni ’60, dagli accessori e dalle eco-pellicce. Qui uscirà fuori la tua anima da rock star.

Omero and Cecilia



Via del Governo Vecchio, 110 (Piazza Navona)

Altro storico negozietto vintage su Via del Governo Vecchio. Gonne, abiti anni ’70, “band jackets”, qui ogni capo è stato accuratamente conservato. Notevole anche la collezione di valigie e cappelli.

Mercato Monti

Via Leonina, 46 (Monti)

MercatoMonti

Mercato Monti è un famoso urban market che si tiene tutti i weekend a Via Leonina nel Rione Monti. Vi espongono giovani designer e artigiani ed è caratterizzato da un’atmosfera frizzante e cool. Qui potete trovare oggetti unici e vintage, magliette serigrafate e vestiti fatti a mano, occhiali da sole e orologi da polso, gioielli e accessori come borse, libri e piccole opere d’arte e d’artigianato. Mercato Monti è questo e molto altro. Un mercato un po’ più costoso di altri mercatini di Roma ma la sua atmosfera accogliente e la buon organizzazione, te lo faranno apprezzare.

Mercatino Borghetto Flaminio

Piazza della Marina, 32 (Flaminio)

ilmercatinodelborghettoflaminio

Ogni domenica, a pochi passi da Piazza del Popolo, troverai questo mercatino con prodotti di qualità dove scovare capi di abbigliamento firmati, sia nuovi che usati, e borse e accessori delle più importanti maison. E’ richiesto un contributo di €2 all’ingresso, ma se hai pazienza qualcosa che ti piace la troverai.

Porta Portese

Via Portuense (Trastevere)

Il famigerato mercato di Porta Portese è indubbiamente il più famoso di Roma e uno dei più conosciuti in Italia, celebrato da canzoni e film. Si tiene ogni domenica tra Trastevere e Portuense e vi partecipano centinaia di commercianti ambulanti. Ci si può trovare veramente di tutto: antiquariato ed oggetti per la casa, abiti nuovi ed usati, vinili, giornali e stampe storiche, oggetti rari per collezionisti e numismatici, borse, e molto altro. Se sei alla ricerca di articoli per la casa o vestiti di seconda mano, ti consigliamo l’entrata da Piazzale Portuense, o se speri di trovare oggetti di antiquariato, la cosa migliore è entrare nel mercato da Piazza Ippolito Nievo. Anche se impiegherai qualche ora a trovare l’affare giusto, Porta Portese è un mercato storico, vivace, colorato e rumoroso che vale la pena visitare. Ma stai attento ai borseggiatori!

Mercato Monti, Borghetto Flaminio e Porta Portese sono solo tre dei tanti mercati vintage di Roma. Scopri la nostra selezione completa di mercati vintage e dell’usato a Roma. Mentre se vuoi trovare le migliori boutique di Roma, scopri le migliori vie dello shopping e i migliori negozi dove fare acquisti.