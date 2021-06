I Rooftop Bar e le Terrazze più belle di Roma

I migliori rooftop panoramici di Roma

Vuoi trascorrere una piacevole serata con vista panoramica sulla città? Ecco i migliori bar panoramici con vista su Roma perfetti dall’aperitivo alla cena, mete ideali per l’estate.

Les Etoiles @ Hotel Atlante Star

Via dei Bastioni 1 (Prati)

Les Etoiles Rooftop Cocktail Bar: 10.00 – 22.00

Lunch: durante weekends 12.30 – 14.30

Ristorante: 19.00 – 22.00

Les Etoiles offre una vista panoramica a 360°, davvero spettacolare, sui tetti di Roma e su alcuni dei monumenti più importanti della città. La vista migliore della cupola della Basilica di San Pietro la troverai qui.

Cielo Bar @ Hotel de la Ville

Via Sistina, 69 (Centro Storico)

Rooftop: 12.00 – 24.00

Cielo è un affascinante bar panoramico in cima a Piazza di Spagna, situato al settimo piano dell’Hotel de la Ville. Perfetto per un aperitivo, spesso troverai anche musica dal vivo dalle 19 alle 22. Il rooftop è ornato di ombrelloni a strisce bianche e rosse, potrai quasi pensare di essere a Positano se non fosse per la vista spettacolare sulla città.

Tiziano Terrace @ Monti Palace Hotel

Via Cavour, 185 (Monti)

Rooftop Bar & Bistro: Lun – Sab 17.00 – 23.00

Prenotazione richiesta

Situato nel quartiere Monti, al 5º piano del Monti Palace Hotel, questa terrazza vanta alte finestre apribibili e una zona esterna accogliente con salottini e tende parasole dove potete gustare i vostri cocktail al sole. Vi attende un panorama a 180° sui tetti circostanti, la vista del Vittoriano e di San Pietro in lontananza.

Singer Palace Hotel

Via Alessandro Specchi, 10 (centro storico)

Jim’s Bar: 18.00 – 24.00

Ristorante: 7.00 – 11.00, 12.30 – 15.00, 19.30 – 22.45

Il rooftop del Singer Palace Hotel è un’oasi con vista incredibile, che ti permette di godere di una vista a volo d’uccello sui tetti romani e su Via del Corso. Che tu scelga di visitare il rooftop per pranzo, per l’aperitivo, per la cena o il dopo cena, il personale di Singer si prenderà cura di te.

Mùn – Rooftop Cocktail Bar @ DoubleTree by Hilton Rome Monti

Piazza dell’Esquilino, 1 (Monti)

Opening times: Lunedi – Venerdi 18.00 – 24.00; Sabato – Domenica 12.00 – 24.00

Quando cala la luce del giorno, Mùn – Rooftop Cocktail Bar è pronto ad accogliere cene, party ed eventi con la sua vista panoramica sui tetti della città e sulla Basilica di Santa Maria Maggiore, ad un passo dalla luna. Un’atmosfera elegante caratterizzata da toni caldi e naturali, arricchita dalle stuzzicanti selezioni dello Chef Alessandro Caputo, servite in abbinamento con i signature cocktail del Mixologist Antonio De Meo.

Mirabelle @ Hotel Splendide Royal

Hotel Splendide Royal: Via di Porta Pinciana, 14 (Via Veneto)

Aperitivo: 17.00 – 23.00

Ristorante: 18.30 – 22.30

Dal sunset happy hour alla cena, il menu di questa romantica location a due passi da via Veneto è interamente caratterizzato da prodotti italiani. Le creazioni dell’Executive Chef Stefano Marzetti, la cantina con oltre 900 etichette, l’attenzione ai dettagli fanno di questo roof garden con vista a 360 gradi su Roma, la cornice perfetta per un’esperienza che soddisfa occhi e palato.

La Terrazza del Cesàri

Via di Pietra 89/A (Pantheon)

Bar: 18.00 – 24.00

TEMPORANEAMENTE CHIUSO

Una terrazza di una bellezza sorprendente a pochi metri da Piazza di Pietra. All’ultimo piano dell’Hotel Cesari, uno dei più antichi di Roma, la terrazza su due livelli è un rifugio appartato, dal quale potrai ammirare il trambusto della città dall’alto di un ambiente esclusivo.

Terrazza Hey Güey @ Chapter Roma

Via di S. Maria de’ Calderari, 47 (Quartiere Ebraico)

Orari apertura: 17.30 – 23.00

La nuova terrazza dell’Hotel Chapter, Hey Güey, rivoluziona il panorama romano con il suo lusso accessibile e contemporaneo interamente dedicato al Messico. Sposando street art, cibo salutare, mixologia ed eccellenze gastronimiche in un vecchio edificio a Rione Regola, la terrazza vi farà sentire come se foste in vacanza in Sud America. Aspettatevi empanadas d’autore e drink al mezcal in questa oasi subtropicale immersa tra i classici tetti di Roma. Il menu è messicano, preparato dallo Chef Victor Cuenca in una cucina a vista e poi presentato su una Ape Piaggio azzurra che fa da food truck.

Angeli Rock

Via Ostiense, 193 (San Paolo)

Orari di apertura: Lun – Sab 17.00 – 02.00; Dom 12.00 – 02.00

A due passi dalla basilica di San Paolo Fuori le Mura, Angeli Rock si colloca tra un club open space ed un ristopub. Con quattro ambienti tra cui una terrazza, un giardino al coperto e stanze al chiuso, è perfetto per ogni occasione: dal brunch domenicale, al pranzo, per smart-working, aperitivo, cena, e drink.

Sky Blu Pool Terrace @ Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton

Via di San Basilio, 15 (Via Veneto)

Sky Blu Rooftop Bar: 15.00 – 22.30

Sky Blu Rooftop Ristorante: 12.00 – 15.00; 19.30 – 22.30

Allontanati per un po’ dalla frenesia cittadina e rilassati sulla terrazza con piscina al sesto piano dell’Aleph Hotel. Goditi un aperitivo e buona musica. L’area è dotata anche di un angolo in cui è possibile fumare il narghilè, oltre ad un bel ristorante adiacente.

Terrazza Borromini

Via Santa Maria dell’Anima, 30 (Navona)

“La Grande Bellezza” Rooftop: 12.00 – 24.00 – prenotazione richiesta al 391.3114523

Al quarto piano dell’Eitch Borromini Palazzo Pamphilj troverai il suggestivo panorama della splendida Terrazza Borromini. Sorseggia un cocktail o un bicchiere di vino in questo gioiello incastonata tra il campanile e la cupola di Sant’Agnese in Agone. Da qui vedrai una Piazza Navona come non l’hai mai vista prima.

Settimo Roman Cuisine & Terrace @ Sofitel Rome Villa Borghese

Via Lombardia, 47 (Via Veneto)

Ristorante: 12.00 – 15.00; 19.00 – 22.30

Bar: 12.00 – 24.00

Abbina una delle più belle vedute di Roma ad una sorprendente cucina contemporanea romana. Questo ristorante e bar panoramico è il luogo ideale per prendere il sole e godersi la “dolce vita”.

Minerva Roof Garden @ Grand Hotel De La Minerve

P.zza della Minerva, 69 (Pantheon)

Minerva Roof Garden: 12.00 – 14.30; 19.00 – 23.00

Il Bar Le Cupole: 10.30 -01.00



Con buon cibo e una vista ancora migliore, il Minerva Roof Garden è un luogo incredibile per godersi il tramonto a Roma con vista sul Pantheon. Sia che tu scelga di fermarti per un pasto completo o semplicemente per prendere un cocktail con gli amici, non resterai deluso.

Il Giardino @ Hotel Eden

Via Ludovisi, 49 (Veneto)

Orari apertura: 7.00 – 23.00

Lasciati trasportare dagli ottimi cocktail ispirati alla città eterna. Scegli un tavolo al bar e goditi un tramonto spettacolare. Tutti i giorni troverai musica dal vivo e aperitivo dalle 18.30 alle 21.30. Al Giardino Ristorante troverai piatti italiani classici e salutari, immersi nell’incredibile panorama offerto da questo ristorante all’ultimo piano. Non ti basta? Allora prova il ristorante con cucina stellata de “La Terrazza”, sotto la guida dello Chef Fabio Ciervo.

Terrazza dei Papi @ Mecenate Palace Hotel

Via Carlo Alberto, 3 (Termini)

Roof Garden Ristorante: 12.00 – 15.00; cena dalle 19.30

Sky Bar: 7.00 – 1.00

Il valore aggiunto di questa terrazza è l’indimenticabile vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Abbinala ad una cena a lume di candela con piatti regionali e mediterranei.

47 Circus Roof Garden @ Fortyseven Hotel

Via Luigi Petroselli, 47 (Piazza Venezia)

Ristorante & Bar: Lun – Gio 15.30 – 24.00; Ven – Dom 12.00 – 24.00

Prenotazione obbligatoria

Il 47 Circus Roof Garden offre una punto di vista esclusivo sulla bellezza di Roma. Gusta un aperitivo o una cena, ammira l’impareggiabile vista del Foro Boario e di Piazza della Bocca della Verità e ammira la città illuminarsi al calar della sera.

Acquaroof Terrazza Molinari @ The First Hotel

Via del Vantaggio, 14 (Popolo)

Acquaroof Bar: 12.00 – 23.00

Acquaroof Ristorante: 19.30 – 22.30

Fermati a pranzo, sorseggia un cocktail all’aperitivo e rimani fino a cena all’Acquaroof, godendo della vista mozzafiato sulle cupole e tetti di Roma. Situato sul tetto del The First Hotel, questo ristorante offre un viaggio alla scoperta dei sapori del mediterraneo.

Hotel Forum Rooftop

Via Tor de’ Conti, 25-30 (Monti)

Roof Garden Ristorante: 7.00 – 10.30; 12.30 – 15.30; 19.30 – 23.00

American Bar: 16.00 – 23.00

Con la sua vista sul Foro Romano, il Roof Garden dell’Hotel Forum è un must nella lista di ogni amante dei rooftop. Anche se con uno stile un pò old fashioned, è una buona soluzione per un pranzo veloce dopo una visita al Colosseo e ai Fori.

Zuma Rooftop Bar, Lounge & Terrace

Via della Fontanella Borghese, 48 (Spagna)

Orari di apertura: 12.00 – 23.00

Modernissimo e costoso ristorante giapponese, aperto nel 2002 a Londra dallo chef Rainer Becker, e arrivato a Roma nel 2016 a palazzo Fendi. Un luogo di ritrovo molto “in”, con cocktail accuratamente miscelati, vista che si estende su Trinità dei Monti e cucina giapponese informale e autentica ma allo stesso tempo in chiave contemporanea del ristorante Zuma sono il connubio perfetto per un aperitivo o una cena.

D.O.M. Rooftop Ristorante & Bar

Via Giulia, 131 (Campo de’ Fiori)

Orari di apertura: 17.30 – 01.00 (chiuso il Lunedi)

Per le tue serate romane estive, accomodati sulla terrazza panoramica del D.O.M. Hotel con vista sulla “grande bellezza” dei tetti romani, sulle chiese e sul Gianicolo.

Terrazza Bramante @ Hotel Raphael

Largo Febo, 2 (Piazza Navona)

Bar: 11.30 – 23.00

Mater Terrae Ristorante: 12.30 – 14.30, 19.30 – 22.30

Goditi uno dei panorami più evocativi di Roma alla Terrazza del Bramante al Raphael Hotel. La vista spazia dai tetti romani a S. Pietro e Castel Sant’Angelo, fino al Palazzo del Quirinale e Piazza di Spagna. Goditi la vista, gustando un pranzo o una cena al ristorante biologico, vegetariano e vegano Mater Terrae.

Up Sunset Bar @ La Rinascente

Via del Tritone, 61 (Barberini)

Orari di apertura: 9.30 – 23.45

L’Up Sunset Bar si presenta come un magnifico giardino tra i tetti di Roma, al sesto e settimo piano della nuova Rinascente. Propone una versione tutta contemporanea di gastronomia e pasticceria e un’infinita selezione di distillati di tutti i paesi mediterranei. La terrazza è aperta per colazione dalle 10.00, con cucina aperta dalle 11.00 alle 23.00 e aperitivo dalle 17.00.

Posh Terrace @ Palazzo Naiadi

Piazza della Repubblica, 47 (Repubblica)

Ristorante: 12.00 – 15.00; 19.30 – 22.30

Bar: 11.00 – 24.00

Esattamente in Piazza della Repubblica, Posh Terrace è il luogo ideale per godersi un aperitivo al tramonto o un light lunch e dinner a bordo di una grande piscina.

Feria Lanificio

Via di Pietralata, 159 (Nomentana)

Orari di apertura: Lun – Ven 9.00 – 16.00 & 18.00 – 02.00; Sab – Dom 18.00 – 02.00

La location estiva del Lanificio, noto locale a Via di Pietralata di Roma, è Feria. Ogni sera troverai atmosfera e divertimento, cucina, bar, dj-set e live set. Cosa aspetti?

I Sofà @ Hotel Indigo St. George

Via Giulia, 62 (Campo de’ Fiori)

Roof Terrace Bar: 8.00-01.00

Roof Terrace Ristorante: 12.00-14.30; 19.00-2.3

TEMPORANEAMENTE CHIUSO

Prenditi una pausa e goditi un aperitivo o una cena da I Sofà Bar Restaurant & Roof Terrace. Ospitato all’interno dell’Hotel Indigo Rome – St. George, questo bar e ristorante panoramico offre un rifugio gastronomico perfetto per i suoi visitatori. Il fine settimana la cena è servita con musica dal vivo dalle 19.

Radisson Blu es. Hotel Roma Rooftop

Via Filippo Turati, 171 (Termini)

Ristorante Sette: 12.30 – 18.00; 19.30 – 22.45

Bar Zest: 10.30 – 24.00

Ristorante Zest: 6.30 – 10.30; 12.30 – 18.30; 19.30 – 22.45

TEMPORANEAMENTE CHIUSO

Una delle terrazze più iconiche di Roma che in passato ha ospitato memorabili pool parties. Oggi è il posto dove rilassarti ascoltando un po’ di musica durante l’aperitivo o la cena, con i piatti italiani al Ristorante Sette o semplicemente bevendo un cocktail presso il loro splendido bar a bordo piscina. Tante sorprese ti aspettano a 30 metri di altezza nel cuore pulsante del quartiere Esquilino.