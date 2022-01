La guida alle migliori boutique di Roma

Guida allo shopping: i migliori negozi a Roma

Il fascino e lo stile associati da sempre alla moda italiana sono innegabili. Se hai bisogno di una mano per orientarti alla ricerca delle boutique più chic di Roma, questo articolo fa per te. Una guida per il tuo shopping, dall’abbigliamento alle calzature passando per gli accessori e i gioielli. E se sei un fan del vintage, dai un’occhiata anche ai nostri suggerimenti sui migliori negozi di seconda mano a Roma.

CAMPO DE FIORI

104 PANDEMONIUM

ABBIGLIAMENTO DONNA/UOMO/CALZATURE

Pandemonium 104 è un negozio a due piani che si trova tra Campo di Fiori e Largo Argentina. Propone un’elegante collezione di abbigliamento e accessori per uomo e donna. Con il suo mix di marchi nazionali e internazionali è il luogo ideale dove trovare capi casual come jeans, maglieria, sneakers, stivali e alcuni zaini alla moda, oltre a opzioni più eleganti per una serata speciale a Roma.

CHEZ DEDE’

ABBIGLIAMENTO DONNA / IDEE REGALO

Se Milano cedesse per un giorno la corona di regina della moda a Roma, sarebbe sicuramente il concept store italo -francese Chez Dédé a indossarla. Per gli amanti del bello infatti, questo è uno di quei posti che bisogna assolutamente conoscere. Il cashmere, la pelletteria, i dettagli squisiti, l’allestimento particolare sono parte dello stile inconfondibile di questo negozio; tutti questi tratti risuonano in modo chiaro nei prodotti in vendita, che vanno dalle sciarpe ai kit da toeletta.

MAISON HALABY

ABBIGLIAMENTO DONNA / ACCESSORI

Chiudi gli occhi per un attimo e immagina un santuario pieno di fiori, poetico, dove i petali profumano l’aria e qualsiasi cosa sulla quale possa posarsi il tuo sguardo sia un oggetto di una bellezza mozzafiato, realizzato a mano dall’uomo che può chiamare “casa” questo angolo di paradiso. Ti presento Maison Halaby, uno dei luoghi più incantevoli custoditi dalla città di Roma, posizionato nella piccola, incantevole strada acciottolata di Via di Monserrato. E’ qui che troverai l’atelier del designer Gilbert Halaby’s, e tutte le sue meraviglie. Preparati ad innamorarti delle sue creazioni, di una borsa in pelle di nappa, o di una delle sue sciarpe dipinte a mano, o di uno dei suoi dipinti appesi sopra il sofà dove spesso invita le clienti a bere un thè con lui. Un luogo noto solamente a una fetta ristretta di appassionati di moda in Europa: solo visitando questa boutique si può comprendere appieno il suo incanto.

EMPRESA

ABBIGLIAMENTO UOMO/ DONNA / CALZATURE

Il luogo dove qualità sartoriale e stile si incontrano. Se siete in cerca di una giacca, un trench, un cardigan o scarpe in pelle lavorate a mano questo è il posto che fa per voi. Anche i ragazzi più giovani, che di solito odiano fare shopping, si entusiasmeranno una volta all’interno di questo store! Empresa è la scelta perfetta per chi vuole un abito di ottima fattura ma non troppo formale, caratterizzato da dettagli fuori dal comune.

OFFICINERED

ABBIGLIAMENTO UOMO/ DONNA

Officinered si adatta perfettamente al panorama fashion proposto dai numerosi negozi di Campo de Fiori e dintorni. Questa boutique all’avanguardia offre capi di alta gamma per uomini e donne, proponendo un mix di combinazioni eleganti e elementi stravaganti.

BEC

ABBIGLIAMENTO DONNA

Il nome BEC sta per “BE Curious”, e senza dubbio la proposta coloratissima di questa boutique dai toni funky ispira voglia di viaggiare. In questo negozio infatti potrete trovare il look e lo stile perfetto per ogni tipo di avventura, con una ricchissima selezione di capi che vanno dalla lingerie ai soprabiti, passando per i gioielli e gli accessori.

PAUL TAYLOR

ABBIGLIAMENTO UOMO

Ti sei mai calato nei panni del raffinato Mr. Darcy, il protagonista del romanzo Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen? Puoi provarci da Paul Taylor, indugiando nella scelta di capi tipicamente British come le giacche in tweed, un papillon, maglioni e cardigan dal sapore retrò. Per un total look di altri tempi, ma sorprendentemente moderno.

Via di Campo Marzio, 32-33 – Via Cola di Rienzo, 184 – Viale dell’Oceano Pacifico, 83 – Via Alberto Lionello, 201

PRATI

BRUGNOLI SHOP

CONCEPT STORE / CALZATURE

Brugnoli ha decisamente alzato il livello per quanto riguarda i concept store romani caratterizzati dalle atmosfere aristocratiche e dalla proposta artigianale tradizionale. La loro originale maison di scarpe è diventata recentemente uno “scrigno” dove trovare una vasta gamma di prodotti di nicchia: scarpe, abbigliamento, candele, orologi e altro ancora.

PIAZZA NAVONA / PANTHEON

ALESSANDRA GIANNETTI

ABBIGLIAMENTO DONNA

A due passi dal Pantheon, in Piazza Capranica, nel cuore di Roma, si trova la boutique di Alessandra Giannetti. Non si tratta di un semplice negozio, ma di un marchio italiano di abbigliamento indipendente: un luogo dove arte e moda si incontrano, ideato dalla stessa Alessandra. Questo store è una destinazione, un approdo, un luogo per vivere e sentire l’incontro tra lo stile metropolitano e il gusto italiano.

Read the complete review of Alessandra Giannetti Boutique

Piazza Capranica, 94

KOLBY

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

Dal 1978 Kolby è uno dei marchi di abbigliamento caratterizzati da unicità e alta qualità. Un insieme di articoli caratterizzati da tessuti pregiati e disegni eclettici, che spazia dai pantaloni al denim, alle camicie, fino ad arrivare a una selezione impressionante di maglieria: l’ideale per l’inverno ormai alle porte.

GEORGE’S

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

Se stai cercando abbigliamento da donna, uomo e jeanseria, non dimenticare di fare un salto dall’elegante George’s. Circondati da grandi marchi internazionali e nazionali, tra cui Paul Smith e Missoni, si è certi di lasciare questa boutique con addosso una sensazione glamour, come se si fosse diventati per un attimo uno dei personaggi felliniani de La Dolce Vita.

STRATEGIC BUSINESS UNIT

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

Strategic Business Unit si trova in una posizione strategica, a pochi passi da Piazza Navona, un luogo che, insieme alle vie circostanti, riesce a incarnare senza sforzo raffinatezza e opulenza. Luogo super cool per la moda maschile e femminile, è una boutique specializzata in maglieria di lana di qualità e nel denim dal sapore funky.

MONTI

LE GALLINELLE ABITO

ABBIGLIAMENTO DONNA

Fondato da Wilma Silvestri nel 1989, Le Gallinelle è una delle più sofisticate boutique dal gusto retrò di Roma. Quasi tutto ciò che si trova in vendita è stato realizzato dalla stessa proprietaria, proprio nel retrobottega del negozio: i suoi modelli vengono creati combinando tessuti etnici e contemporanei, oppure restaurando vecchi abiti, per poi trasformarli in capi degni di una passerella. La boutique propone anche abbigliamento couture.

Read the complete review of Le Gallinelle Abito

LOL

ABBIGLIAMENTO DONNA

Lol, il concept store di Via Urbana, offre una collezione di abbigliamento e accessori donna davvero di alto livello. LOL ha due punti vendita sulla stessa strada, uno con proposte più casual, (bellissimi maglioni, gioielli artigianali e scarpe originali) – l’altro con uno stile più formale, con abiti di seta e capi in pelliccia. Fermati da entrambi, non te ne pentirai!

MOLL FLANDERS

ABBIGLIAMENTO DONNA / UOMO

Moll Flanders è stato uno dei primi negozi di abiti vintage aperti a Roma; attualmente vendecapi nuovi e usati caratterizzati da un design contemporaneo, scarpe e accessori sia per uomini che per donne, il tutto a prezzi imbattibili. La selezione di abbigliamento casual proposta include nomi come quello della designer Ann Demeulemeester e Sandro, oltre che accessori realizzati da artisti locali.

Read the complete review of Moll Flanders.

DOP

ABBIGLIAMENTO DONNA

Una piccola, elegante boutique che propone una collezione di abbigliamento da donna di alta qualità, ideata da designer italiani e internazionali. La qualità dei tessuti degli abiti dallo stile contemporaneo in vendita in questo negozio è immediatamente percepibile al tatto: stoffe avvolgenti in grado di vestire qualsiasi silhouette.

Via delle Colonelle, 19/20

SUFIR

ABBIGLIAMENTO DONNA

La prima cosa che probabilmente catturerà la vostra attenzione passando davanti a Sufir è la ricca selezione di borse in pelle colorata. Questa boutique, situata nel rione Monti, si è autodefinita una “bottega artigianale”, e conta ormai una clientela affezionata al suo stile unico, creato rigorosamente da artigiani italiani.

SUEDE

CALZATURE

Suede è un negozio specializzato in calzature sportive da uomo e da donna. I marchi proposti spaziano dalla Nike alla Puma, passando per Converse e Vans, e sono disponibili in tanti stili e colori diversi. Se sei un patito del jogging, ma vuoi comunque farti notare per il tuo look, Suede è il posto giusto per te: qui troverai infatti anche abbigliamento sportivo, oltre che alle t-shirts di Billionaire Boys Club, pantaloncini e giacche.

TINA SONDERGAARD

ABBIGLIAMENTO DONNA

Se vuoi dei capi su misura, realizzati in Italia e adatti a tutte le fasce di età, la boutique di Tina Sondergaard di Via del Boschetto è la tua prossima tappa. Questo negozio dà alla moda femminile una nuova ispirazione, proponendo pezzi unici che sono fatti per adattarsi alle esigenze della singola cliente. A differenza delle boutiques tradizionali, Tina Sondergaard non ha una collezione specifica per le varie stagioni; i capi esposti cambiano di settimana in settimana, garantendo così l’originalità del tuo acquisto, che sicuramente non troverai indossato da qualcun altro in giro per la città!

Read the complete review of Tina Sondergaard Boutique

SPAGNA/FLAMINIO

ASTROLOGO OTTICA

OCCHIALI DA SOLE / OCCHIALI DA VISTA

Il luogo più cool dove acquistare degli occhiali. Qui si trova la più ampia selezione di occhiali da sole e da lettura della città. Lo staff è gentile e sa davvero il fatto suo in materia – prendono molto sul serio il tema! – e ogni modello, ogni lente, ogni dettaglio proposto ha una storia da raccontare. Il luogo perfetto per chi vuole qualcosa di unico, ma anche di alta qualità.

CHIARA BASCHIERI

ABBIGLIAMENTO DONNA

Chiara Baschieri ha lanciato il suo store nel 2014, e da quel momento in poi il suo astro ha continuato a risplendere. La sua collezione esplora fantasie geometriche dall’influenza quasi architettonica, il tutto condito da un tono spontaneo ed elegante, dall’impronta decisamente femminile e dal taglio sartoriale impeccabile. Il tutto 100% made in Italy.

ABITART

ABBIGLIAMENTO DONNA

Immergiti in una dimensione d’avanguardia, in una giocosa utopia fashion piena di macchie di colore, capace di narrare storie ed esperienze. Il concept di Abitart Boutique nasce dal background artistico della sua designer Vanessa Foglia; l’importante eredità dei 40 anni di esperienza di questa boutique è evidente nell’attenzione al dettaglio e nella dedizione profusa nel creare un total look per le clienti, capace di vestirle letteralmente dalla testa a piedi.

CAMPO MARZIO 70

PROFUMERIA

Gli amanti del profumo affollano questo angolo di paradiso olfattivo a Roma. Campo Marzio 70 infatti è noto come il luogo ideale per regalarti una fragranza speciale, vista la gamma di profumi rari e unici proposta. Lasciati guidare dai commessi nella ricerca dell’essenza perfetta per te, oltre che tra gli incensi e le candele proposte, caratterizzati da aromi in grado di risvegliare i tuoi sensi.

DAVID NAMAN

ABBIGLIAMENTO UOMO

I negozi di David Naman, con le loro facciate dai colori scuri, possono apparire inizialmente un po’ cupi. Entrando dentro però, vi troverete davanti a una sofisticata selezione di abiti, ognuno con il proprio tocco di individualità. Se sei in cerca di una mise di tendenza, puoi senza dubbio affidarti alla collezione proposta da questo store.

Via Alberto Lionello, 201 – Viale Oceano Pacifico, 83

GLOCAL

ABBIGLIAMENTO DONNA / ACCESSORI

G’local è una boutique piccola ed accogliente, che propone un mix tra accessori e gioielli fatti a mano da artigiani locali e oggetti di fattura internazionale. Se stai cercando dei capi unici o degli accessori originali, questo è il posto che fa per te: Giancarlo and Daniel, con il loro stile e il loro gusto raffinato offrono una vasta gamma di idee per i loro clienti. Dall’oreficeria made in Italy ai capi di abbigliamento scovati in giro per il mondo durante i loro viaggi, troverai senza dubbio qualcosa di particolare da abbinare al tuo stile.

MONOCLE

OCCHIALI DA SOLE / OCCHIALI DA VISTA

Fare shopping qui dentro non potrebbe essere più accattivante: da Monocle infatti, i clienti sono accolti in uno spazio minimalista, definito dalla luce degli specchi e dalle lenti degli occhiali esposti. I marchi proposti includono Thom Browne, Cutler & Gross, Oliver Goldsmith, Matsuda, 8000 Eyewear, Chrome Hearts, la linea interna di Monocle’s, e altri ancora.

OFFICINE

ABBILGIAMENTO DONNA / CALZATURE

Cerchi dei gioielli fatti a mano? O abbigliamento su misura? Fermati qui. Officine, uno dei tesori nascosti di Roma nel settore fashion, è una boutique con una collezione di abbigliamento femminile e accessori davvero colorata. La loro clutch in pelle fatta a mano è davvero un must-have. Fai un salto qui se vuoi farti (o fare a qualcun altro) un regalo speciale.

LA RINASCENTE

DEPARTMENT STORE

Benvenuti nel nuovissimo grande mazzino di lusso di Roma, La Rinascente: qui potrai trovare qualsiasi oggetto del desiderio legato al mondo della moda e della bellezza, dai cosmetici all’abbigliamento per uomo e donna, dalle calzature al design di lusso, fino ai ristoranti più di tendenza. Oltre ad essere il luogo perfetto per lo shopping infatti, è anche il posto adatto ove indulgere in una coccola gastronomica: prova uno dei locali che si trovano al suo interno, come Temakinho, Vivi Bistrot and PZA. Senza dimenticare un drink con vista panoramica sulla città eterna dalla terrazza dell’Up Sunset Bar & Lounge.

Read the complete review of La Rinascente

SCOUT

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

Scout è uno di quei negozi che va bene per qualsiasi cosa quando si parla di abbigliamento. Una vasta proposta sia da uomo che da donna, che include marchi italiani e internazionali, dove potrai scegliere tra jeans, calzature, camicie, abiti e anche alcuni accessori molto cool.

U.I.T. (UTTERLY ITALIAN TREND)

SCARPE / ACCESSORI

E’ difficile camminare davanti a questo negozio senza fermarsi a dare un’occhiata. Per i neofiti dello shopping, le scarpe in vetrina sono un facile richiamo (anfibi, stivali e sandali). Lo stile, sia per gli uomini che per le donne, è casual-country chic (Fiorentini + Baker, Majo, UIT); tutto ciò che è in vendita in negozio è realizzato a mano in fine pelle italiana. L’assortimento include anche borse e portafogli.

Read the complete review of UIT

GIOIELLERIA VINTAGE

ACCESSORI

Anche se il negozio è di piccole dimensioni e offre un campionario ristretto di prodotti, stai pur certa che qui riuscirai a trovare il tuo accessorio del cuore. Quando si dice vintage si pensa subito a capi che non vanno oltre il XX secolo, ma chi ha detto che anche una borsetta di Chanel del 2000 non sia altrettanto vintage? E allora tuffati tra le sciarpe di Gucci, le valigie di Louis Vuitton o un paio di Louboutin!

NIKI NIKA

ABBIGLIAMENTO DONNA / ACCESSORI / CALZATURE

Niki Nika ha davvero i marchi più cool, da Steve Madden a Karl Lagerfeld, e l’atmosfera pop del negozio ti farà venire voglia di restare qui dentro a fare compere per tutto il giorno! Dai cappotti realizzati da famosi designer alle scarpe pazzesche passando per i costumi da bagno più sexy troverai senza dubbio il capo più adatto a rendere il tuo guardaroba davvero pop.

TRASTEVERE

CARLO CECCHINI

SCARPE / ACCESSORI

L’Italia è nota nel mondo per tante cose: ottimo cibo, patrimonio artistico, e…la pelle! Carlo Cecchini è fedele a questa nomea quando si tratta di fornire una raffinata selezione di articoli in pellame. Se hai voglia di completare il tuo look con un tocco tipicamente italiano, non mancare di fare una puntatina qui, scegliendo tra gli accessori proposti: borse, cinture, scarpe e altro ancora.

THE BUTCHER

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

Anche se il nome di questo negozio nel cuore di Trastevere dà l’idea di un luogo legato al commercio della carne, in realtà parliamo di abbigliamento di qualità per uomo e donna. Punta di diamante dell’assortimento proposto è senza dubbio la selezione di calzature di marca.

ELVIS LIVES

ACCESSORI

Hai mai desiderato di tornare indietro agli anni ’50 e ’60? Bene, se così fosse Elvis Lives è il posto giusto dove respirare l’essenza rock degli anni del mitico Elvis Presley. Specializzato in una vasta gamma di accessori di marca internazionali e nazionali, tra cui gli occhiali da sole Maki, le cuffie Marshall e i giradischi Crosley, questo negozio di tendeza è in grado di tenervi affascinati per ore al suo interno.

SAN GIOVANNI

BOTTIGLIERIA

ABBIGLIAMENTO DONNA / UOMO / CALZATURE



Questa boutique, che propone innumerevoli marchi di abbigliamento, è uno di quei negozi da non perdere assolutamente. La gentilezza dei commessi e la spaziosità degli ambienti vi farà venire voglia di restare qui dentro molto a lungo, vagando tra le proposte che vanno dallo stile chic e sofisticato a quello più casual, Bottiglieria ha davvero qualcosa adatto a tutti i gusti. Se stai cercando di capire qual è lo stile giusto per te, questo è il posto adatto: con un ‘offerta così vasta troverai sicuramente le linee guide più adatte a definire il tuo look.

BALMAS

ABBIGLIAMENTO DONNA/ SCARPE / ACCESSORI

La boutique Balmas vi accoglierà in un ambiente intimo e confortevole, in grado di mettervi subito a vostro agio! Il negozio propone ben 58 marchi di abbigliamento, tutti caratterizzati da un approccio eco-sostenibile e da una spiccata creatività. Da non perdere, in particolare, la ricca sezione degli accessori che includono borse, cinture, zaini e calzini. Per non parlare della nuova linea vegana beauty e make up, che porta la firma di MEWE e Licia Florio.

Via Satrico, 7 | Altri negozi: Via Gino Capponi, 17

NOMENTANO

VILLA BORGHESE BOUTIQUE

ABBIGLIAMENTO UOMO

Se fosse possibile chiamare “gemma nascosta” un negozio situato su una nota strada romana, allora sarebbe il caso della boutique Villa Borghese. Se stai cercando di portare a un livello più alto il tuo guardaroba, non passare oltre questo elegante negozio di abbigliamento maschile, dove splendidi abiti di alta qualità e giacche dalla linea sartoriale spiccano tra gli arredi in legno scuro e le alte pareti di quercia. A Villa Borghese Boutique i commessi si dedicano ad aiutare il cliente nella ricerca del proprio stile, guidandolo tra le sciarpe di cachemere, i maglioni, le giacche invernali a doppiopetto. Sono orgogliosi di poter offrire un’esperienza più rilassata rispetto a molti dei loro concorrenti, e ancora di più nel proporre numerosi marchi molto popolari, come Alden, Drakes, e Valstar, per citarne solo alcuni. E’ inutile aggiungere questa boutique raffinata è diventata una delle mete preferite tra i romani che amano lo stile e l’eleganza anche quando vogliono vestirsi in modo più disinvolto.

Via Po, 158

BARRILÀ BOUTIQUE

CALZATURE

Da Barrilà Boutique le scarpe vanno letteralmente dal pavimento al soffitto! Dal cuoio alla pelle, passando per tutto ciò che si trova nel mezzo, questa boutique non potrà che conquistarti. Lo staff fa del suo meglio per venire incontro alle esigenze del cliente e per aiutarlo a trovare il suo stile in questo “mare” di scarpe. Il servizio impeccabile va di pari passo agli ottimi prezzi delle calzature in vendita.

Contributors: Angela Gleason, Margaux MacNeil, Lachlan Probyn, Starr Celestin, Jessica Kidd, Valentina Martinoli

Featured Image Illustration:

Rasa Makaraityte – https://theyaremagnetizing.wordpress.com/ – http://cargocollective.com/makaraityte