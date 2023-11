le migliori palestre di Roma

Centri fitness dove allenarsi a Roma

Al giorno d’oggi la palestra è diventata un bisogno primario, necessario, non solo per affrontare la prova costume, ma la vita in generale. Dalla semplice corsa sul tapis roulant al crossfit passando per esercizi funzionali e isometrici, le palestre di Roma si sono aggiornate proponendo un’estesa offerta. A volte vorrai liberarti dallo stress, a volte bruciare la carbonara della sera prima o semplicemente passare un’ora spensierata con il tuo confidente: a tutto questo le palestre ti vengono incontro. Nella Capitale ce ne sono molte, ogni anno di più. Ciascuna si contraddistingue per una o più specialità, che la rende unica e assolutamente da provare.

VOLT (High Intensity Training)

Via Salaria 163 (Salario/Villa Borghese)

Lun-Ven 7.30am-8pm

+393288296588

volt-hit.com

A pochi passi da Villa Borghese, VOLT è un centro esclusivo che rompe tutti gli schemi di allenamento organizzando solo classi ad alta intensità, 45 minuti di circuiti full body per scolpirti dalla testa ai piedi, allenando Forza, Resistenza ed Agilità. Tre tipi di workouts tra cui scegliere (Full Body, Full Cardio e Heavy Work), 5 classi ogni giorno, 5 giorni su 7 in Via Salaria 163.

Con VOLT inoltre scompare l’abbonamento: prova un allenamento, e se ti convincono a tornare puoi acquistare ingressi singoli o conveniente pacchetti da 10, 20 o 50.

MOVES

Via dei Coronari, 46 (Navona)

Lun-Ven 8am-9pm, Sat 9am-5pm, Sun 10am-1pm

+39 06.6864989

MovesFitnessCenter46

MOVES è la palestra ideale per chi si trova in zona centro. Offre orari comodi e una gamma di classi, fra cui Tai Chi e la classe GAG per tonificare glutei, addominali e gambe.

La Palestra

Via Francesco Antonio Pigafetta, 68 (Garbatella)

Lun-Ven 7:30am-9:30pm, Sab 8:30am-6:30pm

+39 06.45470599

lapalestradellagarbatella

Nel cuore del quartiere Garbatella, La Palestra si manifesta come un centro fitness “a misura d’uomo”. Attenzione al cliente, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e sopratutto umano, è la caratteristica di questo luogo. Tra le attività più significative c’è il “Gym Different Studio”, uno studio creato appositamente per fare consulenze gratuite ai soci su allenamento e alimentazione. Potrai rimetterti in forma grazie a consulenze gratuite e create appositamente per te.

Monti Fitness

Via Sant’Agata dei Goti, 19 (Monti)

Lun-Ven 7.30am–10pm, Sab 10am-5pm

+39 064743293

montifitness.com

Monti Fitness è il punto di riferimento per il fitness nel rione Monti, nel cuore del centro storico di Roma. La palestra vanta istruttori altamente qualificati, e offre corsi di arti marziali, kickboxing, pilates, e danza.

EasyFit

Viale di Trastevere, 205 (Trastevere)

Viale della Torre di Pratolungo, 19 (Casal Monastero)

Via di Boccea, 319 (Boccea)

Lun-Ven 6am-11pm, Sab 8am-7pm, Dom 9am-6pm

easyfitpalestre.com

EasyFit è una catena di palestre che dispone di un personale qualificato e di attrezzature di ultima generazione. L’ambiente è ampio, luminoso con molteplici sale in cui sono organizzate le varie attività. Piscina e sauna arricchiscono l’ambiente. Tanti i corsi da seguire in gruppo. È mostrata grande attenzione anche ai più piccoli con corsi e spazi a loro dedicati.

Forum Sport Center

Via Cornelia, 493

Lun-Ven 6:15am-10pm, Sab-Dom 7am-8pm

+39 06.61110

forumroma.it

110 mila metri quadrati di terreno, 12 palestre, 5 piscine, 18 campi da tennis e una decina di altre attività sportive, Forum Sport Center è un centro polivalente che stupisce. Oltre allo sport c’è il benessere con spa, terme, spazi per l’organizzazione di feste ed eventi, un centro riabilitazione e fisioterapia, bar, ristorante e pizzeria. Tra i corsi più particolari c’è il Triathlon e il Climbing. Di alta qualità è anche il corso di Pilates.

Due Ponti Sporting Center

Via dei Due Ponti, 48

Lun-Ven 8am-10:30pm, Sab-Dom 8am-7:30pm

+39 06.3339360

duepontisportingclub.it

Dal 1992 Due Ponti Sporting Club è tra i centri più famosi a Roma Nord. 70 istruttori federali operano all’interno di questa struttura che offre lezioni di running, ciclismo, calcio, triathlon e ancora nuoto, padel e tennis. Ottimi i corsi fitness. E dopo la fatica puoi rilassarti in sauna e bagno turco, al ristorante o dal parrucchiere ed estetista: servizi inusuali per una comune palestra.

Virgin

Diverse sedi all’EUR, Balduina, Valle Aurelia, ecc.

Lun-Ven 6:30am-11pm, Sab-Dom 9am-8pm

virginactive.it

Distribuito in maniera capillare su tutta Roma. Virgin è un centro fitness d’avanguardia che dispone di personale qualificato e attrezzatura di ultima generazione. Massima attenzione al fitness e al wellness, allenamenti cardio e funzionali, piscina, corsi in acqua, e in alcuni centri come quello in Via Mantova un Virgin Active Cafè. Fra gli allenamenti più particolari c’è il Grid, allenamento funzionale ad alta intensità, Heat, Reformer Pilates, Punch e Trx.

Total Body System

Via Lorenzo Valla, 16 (Monteverde Vecchio)

Lun-Ven 8:30am-10:30pm, Sab 9:30am-3pm

06 581 3621

TotalBodySystem

Situata nel tranquillo quartiere di Monteverde Vecchio, troverai giovani studenti e anziani residenti che sfruttano le strutture di Total Body System. Questa palestra è dotata di attrezzature standard per allenamento cardio e con i pesi, oltre a spaziosi spogliatoi e docce. Total Body System offre anche una vasta gamma di corsi di fitness, tra cui Tai Chi, yoga, pilates e zumba.

Very Yeah

Via Francesco Massi, 10 (Trastevere/Gianicolense)

Lun-Mer & Ven 7am-10:30pm, Gio 7am-11pm, Sab 8:30am-6pm, Dom 9am-1pm

+39 06.89871406

veryyeah.com

Con una superficie di 1000 mq a disposizione, Very Yeah offre un’ampia gamma di attività, dalle arti marziali alla danza, e persino corsi di cheerleading. E il premio per il nome più creativo sicuramente va a loro…

Dabliu Fitness Club

Diverse sedi: EUR, Prati, Barberini, Colli D’Oro, ecc.

Orari variano di sede in sede

dabliu.info

Il Circolo Dabliù è una catena affermata nella capitale. Alcuni club più estesi rispetto ad altri offrono la possibilità di svolgere sport a più livelli di intensità. Il Dabliu di Roma Nord è tra i più attrezzati con 2 piscine, 2 campi da calcio a 5 e 1 campo da calcio a 8 in erba sintetica di ultima generazione, 1 campo da tennis in erba sintetica e 2 campi di paddle. In generale qualsiasi dei Dabliù Club ti stupirà per la ricchezza dell’offerta.

Heaven

Viale del Galoppatoio, 33 (Villa Borghese)

Piazza Guglielmo Marconi, 6 (EUR)

Lun-Ven 6am–10.30pm; Sab 8am-8pm, Dom 8am-2pm

heavengroup.it

“La tua missione è il nostro obiettivo”. Questo è il motto di Heaven, un gruppo di 6 centri sportivi dislocati in diversi quartieri romani. Gag, Yoga, Pilates ma anche Macumba sono alcuni dei corsi previsti nel calendario delle palestre Heaven. Oltre questo, attrezzatura all’avanguardia e una spa per rilassarsi post – allenamento.

McFit

Diverse sedi: Ostiense, EUR, Tiburtina and Casilina

Lun-Ven 7am-11pm, Sab-Sat 9am-9pm

mcfit.com

McFIT è una rinomata catena di palestre che offre una vasta gamma di opzioni per il fitness, adatte a ogni preferenza e obiettivo. Dall’allenamento con pesi alla attività di gruppo, passando per programmi specializzati per mirare a specifici gruppi muscolari, McFIT offre qualcosa per tutti gli amanti del fitness. Crossfit Prati Lungotevere Prati, 21a (Prati)

Lun-Mer 7am-9pm, Gio 8am-9pm, Ven 7am-8pm, Sab 10am-1pm

+39 3339038865

cfprati CrossFit Prati è il luogo ideale per gli appassionati del fitness. La palestra propone corsi giornalieri di CrossFit, Weightlifting, Functional Training e Pilates, il tutto in un ambiente raffinato e minimalista caratterizzato da pareti in mattoni sbiancati a vista. L’obiettivo di Crossfit Prati è di potenziare il tuo livello di fitness, rendendoti più forte e resistente agli infortuni. Omega Fitness Club Via del Monte della Farina, 14

Lun-Ven 7am-10:30pm, Sab-Dom 9am-8pm

+39 0668210058

Omegafitnessclub Situato nei pressi di Largo Argentina, Omega Fitness Club offre una gamma diversificata di allenamenti suddivisi in quattro categorie: Mentale, Antalgico, Tonificazione e Forza. Inoltre, arricchiscono l’esperienza con eventi speciali come DJ set e una settimana dedicata alle donne per apportare varietà alla routine di allenamento. KB Gym – Fitness & Boxe Prati Via Crescenzio, 21 (Prati)

Lun-Ven 7am-10pm, Sab 9am-5pm, Dom 9am-2pm

+39 066833971

kbgym Se sei un appassionato di sport da combattimento e kickboxing, non perderti KB Gym, situata nelle vicinanze di Piazza Cavour. Qui troverai un’ampia varietà di attività, inclusi corsi di sollevamento pesi e di pilates. Per la disponibilità dei corsi, basta dare un’occhiata all’orario delle lezioni online.