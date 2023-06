Il Festival delle Letterature 2023

Lo Stadio Palatino ospiterà la XXII edizione di uno dei più amati festival culturali estivi della Capitale

Il Festival Internazionale delle Letterature di Roma torna per il 22° anno; per l’occasione le parole dei più importanti talenti letterari risuoneranno nella splendida cornice dello Stadio Palatino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. Un invito alla parola per tantissimi autori italiani e internazionali che, con la loro prosa e poesia, hanno segnato il panorama letterario contemporaneo.

Quest’anno l’evento si terrà nel corso di cinque serate: 3, 5, 9, 11 e 13 luglio. Il titolo di questa edizione è La memoria del mondo, in omaggio all’opera di Italo Calvino, del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita. Si tratta di una narrazione contemporanea sull’origine dell’universo, che lanciandosi in una molteplicità di visioni e interpretazioni, riflette sulla trasmissione del sapere e della letteratura.

L’immagine simbolo dell’edizione 2023 del Festival porta la firma dell’illustratrice Laura Riccioli: una giovane donna sale in punta di piedi sulle rovine del Palatino arrivando quasi a toccare la Luna, con la leggerezza e l’aspirazione verso il futuro tipica degli scrittori. Il programma è a cura di Simona Cives, responsabile della Casa delle Letterature, con il contributo di un comitato scientifico composto da protagonisti di grande rilievo del panorama letterario, come Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova.

Il format delle serate prevede letture di testi letterari inediti nei quali autrici e autori del panorama internazionale declineranno il tema in una suggestiva commistione di parole, immagini e suoni. Il tutto sarà accompagnato da artisti e acrobati del circo contemporaneo che racconteranno la parola di Calvino proiettandoci nei suoi immaginari impossibili.

L’Istituzione Biblioteche di Roma organizzerà anche quest’anno una preview composta da 5 appuntamenti alla presenza di ospiti internazionali alla Casa delle Letterature: l’8 giugno Bernardine Evaristo, il 9 giugno Ali Smith, il 13 giugno Brenda Lozano, il 16 giugno l’incontro con la Cinquina finalista del Premio Strega 2023 con Melania Mazzucco e infine il 22 giugno Anna Maria Gehnyei.

PROGRAMMA 2023

3 LUGLIO

Luigi Lo Cascio legge La memoria del mondo

Fernando Aramburu

Memoria del libro dimenticato

Julie Otsuka

Mondo giallo

Jean-Baptiste Del Amo

Cuori pulsanti

Giacomo Costantini / Circo El Grito

Performance di boleadoras argentinas e incursioni acrobatiche

5 LUGLIO

Margaret Atwood

L’impazienza di Griselda

Paolo Giordano

Turista per sempre

Valeria Luiselli

A volte, ancora, attraverso



Anton Monastyrsky

Acrohula hop

9 LUGLIO

Vincitrice/Vincitore Premio Strega

Jeanette Winterson

La misura di tutte le cose

Burhan Sönmez

La memoria del mondo

Katja Petrowskaja

La foto mi guardava



Valeriya Davydenko

Equilibrio in contorsione

11 LUGLIO

Bernardo Zannoni

Lo specchio della mente

Sam Riviere

Storia vera di una conversazione con Du Fu al Vesuvio

William T. Vollmann

La memoria del mondo

Paolo Locci / Brigata Totem

Palo cinese

13 LUGLIO

David Diop

Michel Adanson e la memoria del mondo

Maaza Mengiste

La memoria del mondo

Nicola Lagioia

Liberi dalle catene

Barbara Fiorenza e Claudio Ladisa

Acrobatica aerea

3, 5, 9, 11, 13 Luglio 2023

Stadio Palatino, Parco Archeologico del Colosseo

Via di San Gregorio, 30

Entrata dalle ore 20.30 – Le letture iniziano alle ore 21.00

Ingresso libero senza prenotazione

festivaldelleletterature