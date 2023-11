Guida alle migliori Spa di Roma

Centri benessere e Spa a Roma dove farsi coccolare

Sono moltissimi i centri benessere e le Spa nella Capitale che offrono servizi pensati per la cura e il benessere del corpo e non solo. Vi proponiamo una selezione di quelli che a nostro parere sono i migliori, in termini di servizi offerti, location ed atmosfera. Buon relax!

Cavalieri Grand Spa Club

Via Alberto Cadlolo, 101 – Rome Cavalieri (Monte Mario)

Tutti i giorni 7.00 – 22.00

+39 06 35092950

romecavalieri.com

La Cavalieri Grand Spa è stata premiata, a buon diritto, come una delle Best Hotel Spa d’Europa. Un’oasi mediterranea nel cuore di Roma, 2500 mq di benessere immersi nel verde, un luogo dove il relax incontra la cura del dettaglio e dove è possibile sperimentare una grande varietà di trattamenti. Lo spazio include una piscina interna, due piscine esterne con una cascata e una piscina esterna per bambini. All’interno, il percorso Spa è davvero variegato: si passa dallo splendido bagno turco, ornato da marmi preziosi, alle saune, per poi arrivare alle vasche di acqua calda e fredda dotate di idromassaggi tonificanti. Non solo relax, ma anche adrenalina e attività sportiva: il centro fitness della Spa infatti mette a disposizione macchinari e personal trainer esperti in rafforzamento muscolare, pilates e yoga.

Bulgari Spa

Piazza Augusto Imperatore, 10 – Bulgari Hotel Rome (Centro Storico)

Tutti i giorni, 07.00-19.00

+39 06 36080415

bulgarihotels.com

New entry nel panorama degli alberghi di lusso romani, il Bulgari Hotel non poteva mancare nella nostra lista. La Bulgari Spa è un vero e proprio tempio del benessere, in grado di evocare l’atmosfera delle antiche terme romane, con colonne di marmo che si ergono dalla piscina e vetri colorati che tingono l’ambiente di una luce calda e delicata. Otto sale per i trattamenti firmati Augustinus Bader, una Spa Suite con una grande piscina in onice verde e una piscina interna di 20 metri decorata con mosaici scintillanti ispirati alle famose Terme di Caracalla. Al livello superiore della spa si trova il centro fitness, aperto 24 ore su 24 e dotato di tutte le più moderne tecnologie, che offre il Workshop Gymnasium, progettato dal famoso personal trainer londinese Lee Mullins. Il programma si basa su un’innovativa valutazione dell’equilibrio mente-corpo e comprende un esame metabolico, lo studio dei movimenti funzionali del corpo e l’analisi della massa corporea. Dall’esperienza alla Bulgari Spa uscirete senza dubbio rigenerati nel profondo.

Six Senses Wellness and Spa

Piazza di San Marcello – Six Senses Rome (Centro Storico)

Terme romane 9.00-21.00 | Spa 9.00-21.00 | Centro Fitness H24

+39 0686814500

sixsenses.com/en/hotels/rome/wellness-spa

Pronti a compiere un viaggio nel tempo? La Six Senses Spa Rome ripropone l’antico rituale del bagno romano caratterizzandolo con un tocco davvero moderno. Esplorate terapie all’avanguardia, come il recupero biohacking, la terapia del suono, i bozzoli per il corpo e i trattamenti viso personalizzati. E, dopo aver completato il rituale del bagno in acqua calda, ruscelli e vapore, scegliete tra l’offerta Scrub Down per un’esfoliazione profonda, un trattamento Hammam rinfrescante di 60 minuti o il Rub Down, un massaggio personalizzato di un’ora. Completate infine la vostra esperienza con il Soul Food, un pasto nutriente, riequilibrante e sano preparato con cura nel ristorante dell’hotel. Ma prima di partire, assicuratevi di aver avuto un assaggio di alcuni degli aspetti unici di questo luogo, tra cui un laboratorio di alchimia per creare pozioni e rimedi personalizzati, attività di yoga, respirazione e meditazione e servizi di screening del benessere per monitorare i vostri progressi.

Kami Spa

Via Vittorio E. Orlando, 3 (St. Regis Hotel)

Via Veneto, 125 (Westin Excelsior)

Lun-Dom 10.00-22.00

+39 06 42010039

kamispa.com

Se siete appassionati di atmosfere orientali non perdetevi la Kami Spa, che ha sede in due hotel a 5 stelle di Roma. Il “menù” degli scrub per il corpo sembra uscito da un ristorante asiatico, e comprende scrub alla citronella, al tè verde e alla curcuma, oltre a vari trattamenti per il corpo. I massaggi offerti sembrano coprire tutto il mondo orientale: da quelli tradizionali thailandesi a quelli con le palme balinesi, fino ad arrivare allo Zen Shiatsu e all’Ayurlomi polinesiano. Prima di scegliere i trattamenti, recatevi nell’area termale dove si trova la piscina con idromassaggio (34°c), dove bagni di vapore e docce monsoniche vi metteranno di buon umore. Che siate poi alla ricerca di relax o di soluzioni specifiche per la pelle e il corpo, la Kami Spa farà comunque al caso vostro. Qui troverete infatti trattamenti di riflessologia, massaggi alle mani, al collo e al cuoio capelluto e trattamenti viso Sisley Phyto-Aromatic, che utilizzano oli essenziali ed estratti vegetali.

De Russie Spa

Via del Babuino, 9 – Hotel De Russie (Spagna)

Tutti i giorni 6.30 – 22.00

06.32888820

roccofortehotels.com

All’interno del lussuoso Hotel de Russie si trova un’oasi di relax dove è d’obbligo abbandonarsi alle sapienti mani di terapisti professionisti, in uno spazio suggestivo dove rigenerare corpo e spirito. La De Russie Spa offre trattamenti specifici per la cura del viso e del corpo e tanti tipi di massaggi. Importante sottolineare come la Spa offra dei pacchetti pensati appositamente per le coppie e le mamme in dolce attesa. La struttura comprende anche un centro fitness e una “zona umida” con piscina di acqua salata, sauna finlandese e bagno turco con cromoterapia e aromaterapia per un effetto relax davvero profondo. Per concludere la vostra esperienza di benessere non mancate di passeggiare nello splendido giardino del XVIII secolo dell’Hotel e, perché no, anche con una cena a 5 stelle!

Qc Terme Roma

Via Portuense, 2178/a (Fiumicino)

Dom – Gio 9.00 – 23.00; Ven – Sab 9.00 – 24.00

06.6529444

qcterme.com

Quando si parla di Fiumicino la prima cosa che viene in mente è l’aeroporto. Ma da qualche anno a questa parte questa località è conosciuta anche per la presenza del complesso QC Terme. Si tratta di un’affascinante resort termale country-chic a 5 stelle, costruito all’interno di edifici storici risalenti agli anni Venti, nella straordinaria Oasi di Porto, una riserva naturale dislocata lungo il litorale romano. QC Terme unisce il lusso contemporaneo al fascino dell’antico: camminate all’interno degli ambienti del centro, dove si trovano marmi antichi provenienti dalla collezione Torlonia, avvolti dalla fragranza “Aria Roma”, in grado di evocare i profumi del paesaggio mediterraneo, è davvero un’esperienza sensoriale. Il percorso benessere propone idromassaggi, bagni sensoriali, cascate, saune, bio-saune e un solarium naturale situato nel vasto giardino esterno, oltre che una vasta gamma di massaggi personalizzati per le diverse parti del corpo, come schiena, gambe o piedi. E se vorrete prendervi una pausa, gustate un pranzo leggero a buffet o un tè pomeridiano con buffet di dessert.

St. Peter’s Spa

Via Aurelia Antica, 415 – Crowne Plaza Rome – St. Peter’s

Tutti i giorni 9.00 – 21.00

+39 06 6642740

Situato all’interno del Crowne Plaza Rome – St. Peter’s, a pochi passi dai bellissimi giardini di Villa Doria Pamphili, questo santuario dedicato al benessere e all’armonia è la destinazione perfetta per rilassare mente, corpo e spirito. Un centro Health & Fitness che si estende su una superficie di oltre 900 mq (compresa una piscina coperta) in grado di offrire una selezione di servizi personalizzati per il viso e il corpo, come il massaggio aromaterapico a quello thailandese. La St Peter’s Spa propone inoltre una grande selezione di trattamenti, tra cui la sauna, la piscina interna con idroterapia, docce con massaggi, una grotta ZEN e una piscina all’aperto da utilizzare durante la stagione estiva.

Le Caveau by Narducci Hear & Spa

Via di San Basilio, 15 – Aleph Rome Hotel (Via Veneto/Barberini)

Tutti i giorni 11.30 – 20.00

+39 06 42290660

alephrome.com

Le Caveau Spa all’interno dell’Aleph Hotel è un centro benessere aperto nel novembre del 2017 che offre servizi a 360° tra tradizione e innovazione. L’accesso avviene attraverso la porta originale del caveau di una banca dei primi anni del 900. Questo spazio suggestivo è un’oasi di relax e benessere dove gli ospiti possono concedersi un’ampia gamma di servizi. Il fiore all’occhiello di Le Caveau è l’hammam, un antico bagno turco che offre un senso di completo relax e purificazione e che vi farà sentire come se foste stati trasportati in un angolo di paradiso mediorientale. Accanto all’hammam si trovano una vasca idromassaggio e una sauna per ricaricarsi. La Spa offre anche un’ampia gamma di massaggi personalizzati e servizi di manicure, pedicure e parrucchiere, oltre che alcuni trattamenti estetici davvero particolari come quello per la rigenerazione cellulare epidermica, eseguito con i prodotti Orlane.

Prince Spa

Via G. Frescobaldi, 3 – Hotel Parco dei Principi (Pinciano)

SPA, Piscina interna e palestra: Lun-Ven: 7.00-22.00 | Sab-Dom e Festivi 8.00-21.00

Area Beauty: 10.00-19.00 | Piscina esterna 9.00-21.00

princespa.com

A due passi dal luogo simbolo della Dolce vita, Via Veneto, sorge la Prince Spa, situata all’interno di un’area di 2.000 metri quadrati immersa nel verde di Villa Borghese. L’interno è davvero suggestivo: due piscine semi-olimpioniche dotate adi idromassaggio coperte da un suggestivo soffitto stellato, e un percorso Kneipp. Il calore vi avvolgerà una volta entrati nella zona decorata con mosaici dove si trovano la sauna e il bagno turco, trattamenti utili a stimolare il vostro metabolismo e a rilassare i nervi. Si arriva poi alla palestra: una sala pesi di 450 metri quadrati, dotata di attrezzature Technogym all’avanguardia e di personal trainer certificati. Per rilassare il corpo dopo l’esercizio fisico, recatevi in una delle cinque cabine multisensoriali dove troverete terapisti esperti pronti a condividere i segreti delle arti estetiche, cosmetiche e del massaggio. Infine, non si può resistere alla tentazione di un delizioso aperitivo o di una bevanda rinfrescante al bar, che vi aiuterà lentamente ad uscire dall’atmosfera di relax ovattato per poi reimmergervi nel mondo reale! Completa l’offerta la piscina semi olimpionica all’aperto.

Livia Wellness & SPA

Via Giorgio Zoega, 59 – A. Roma Lifestyle Hotel (Pamphilj)

Dom-Gio 10.00-20.00 | Ven-Sab 10.00-21.00

+39 06 87812896

liviaspa.com

Livia Wellness & SPA si trova all’interno dell’A. Roma Lifestyle Hotel. Uno spazio di 3.000 metri quadrati dove è possibile usufruire di un centro fitness e acquatico oltre che provare una serie di trattamenti estetici per il viso e per il corpo. All’esterno si trova un tranquillo lago di acqua salata, mentre all’interno vi aspetta una spaziosa piscina riscaldata con elementi di acqua idrosalina e termale. Le docce sensoriali, infuse di eucalipto, sfruttano il potere dell’aromaterapia per migliorare il rilassamento muscolare e il vostro benessere generale. La spa inoltre dispone di una sauna finlandese, rinomata per i suoi benefici respiratori e di un Impluvium romano basato sui principi dell’idroterapia, dove l’alternanza di acque calde e fredde giova alla microcircolazione, al tono muscolare e al sistema nervoso. Al relax potrete infine unire una coccola per la gola: il buffet dell’angolo benessere infatti offre una selezione di deliziosi infusi freddi, tisane, acque aromatizzate, frutta di stagione e biscotti.

Acqua Madre

Via di S.Ambrogio, 17 (Quartiere Ebraico)

Mar 14.00 – 21.00; Mer – Dom 11.00 – 21.00

+39 06 6864272

acquamadre.it

Questo centro benessere tranquillo e minimalista si trova nel Ghetto Ebraico e si è guadagnato una buona nomea nell’ambiente delle Spa romane, costruita dopo anni di esperienza e lavoro. Il centro è famoso per il suo Hammam, il tipico trattamento con bagno di vapore le cui origini risalgono al 200 a.C.. Come da tradizione l’hammam prevede il susseguirsi di diverse stanze, dalla più calda alla più fredda, dal tepidarium (36°) al calidarium (45° – umidità 100%) fino all’immersione nel frigidarium (28°). L’Hammam è noto per i benefici che apporta alla salute, in particolare alla circolazione e al sistema immunitario. Presso Aqua Madre è inoltre possibile fare trattamenti scrub, maschere e molti tipi di massaggi, tra cui quelli ayurvedici e shiatsu.