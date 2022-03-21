Torna il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica
La cavea dell’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo piano torna ad ospitare, dopo due anni di assenza, il Roma Summer Fest, festival musicale estivo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma. Vi aspettano due mesi intensi di concerti live con le più grandi star nazionali ed internazionali.
PROGRAMMA ROMA SUMMER FEST 2022
10 GIUGNO
MODERAT
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
12-13 GIUGNO
PAOLO CONTE
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
14 GIUGNO
MASSIMO RANIERI
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
16 GIUGNO
LORDE
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
17 GIUGNO
ALT-J
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
20 GIUGNO
CAT POWER
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
21 GIUGNO
MASSIVE ATTACKS
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
25 GIUGNO
CHET FAKER
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
27 GIUGNO
PIXIES
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
28 GIUGNO
SNARKY PUPPY
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
29 GIUGNO
SKUNK ANANSIE
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
30 GIUGNO
BRUNORI SAS
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
2 LUGLIO
DEEP PURPLE
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
3 LUGLIO
KASABIAN
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
10 LUGLIO
GREGORY PORTER
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
13 LUGLIO
HERBIE HANCOCK
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
16 LUGLIO
MICHEAL KIWANUKA
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
17 LUGLIO
SIMPLE MINDS
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
18 LUGLIO
THE SMILE
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
19 LUGLIO
PAOLO NUTINI
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
22 LUGLIO
LP
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
27 LUGLIO
PATTI SMITH QUARTET
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
28 LUGLIO
CARMEN CONSOLI
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
30 LUGLIO
STEVE HACKETT
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
4 AGOSTO
BEN HARPER + THE INNOCENT CRIMINALS
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
30 AGOSTO
LOUIS TOMLINSON
CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
INSPIRATION
Scopri i festival estivi di Roma
Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin