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Roma Summer Fest 2022

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Torna il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica

La cavea dell’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo piano torna ad ospitare, dopo due anni di assenza, il Roma Summer Fest, festival musicale estivo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma. Vi aspettano due mesi intensi di concerti live con le più grandi star nazionali ed internazionali.

PROGRAMMA ROMA SUMMER FEST 2022

best live concerts 2022 rome

10 GIUGNO
MODERAT

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paolo conte roma summer fest 2022

12-13 GIUGNO
PAOLO CONTE

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The best concerts in rome in 2020

14 GIUGNO
MASSIMO RANIERI

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best live concerts rome 2022

16 GIUGNO
LORDE

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alt-j-roma

17 GIUGNO
ALT-J

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cat power

20 GIUGNO
CAT POWER

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massive attack rome

21 GIUGNO
MASSIVE ATTACKS

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chet-faker

25 GIUGNO
CHET FAKER

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pixies

27 GIUGNO
PIXIES

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snarky-puppy

28 GIUGNO
SNARKY PUPPY

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Live Music Concerts in Rome in December 2019

29 GIUGNO
SKUNK ANANSIE

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brunori sas roma summer festival 2020

30 GIUGNO
BRUNORI SAS

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Deep Purple Tour in Italy 2017

2 LUGLIO
DEEP PURPLE

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kasabian

3 LUGLIO
KASABIAN

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blank

10 LUGLIO
GREGORY PORTER

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herbie hancock

13 LUGLIO
HERBIE HANCOCK

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michael kiwanuka roma summer festival 2020

16 LUGLIO
MICHEAL KIWANUKA

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Simple Minds at Roma Summer Fest

17 LUGLIO
SIMPLE MINDS

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the smile rome concert

18 LUGLIO
THE SMILE

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Paolo Nutini Roma Summer Fest

19 LUGLIO
PAOLO NUTINI

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best live concerts rome 2022

22 LUGLIO
LP

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Patti Smith at Roma Summer Fest

27 LUGLIO
PATTI SMITH QUARTET

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Live Music Concerts in Rome in December 2021

28 LUGLIO
CARMEN CONSOLI

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steve-hackett-genesis

30 LUGLIO
STEVE HACKETT

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ben harper concert rome

4 AGOSTO
BEN HARPER + THE INNOCENT CRIMINALS

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louis-tomlinson

30 AGOSTO
LOUIS TOMLINSON

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Auditorium Parco della Musica

Via Pietro de Coubertin

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