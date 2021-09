open house roma 2021

Sabato 2 e domenica 3 ottobre si svolgerà la nona edizione di Open House Roma

Il 2 e 3 ottobre 2021 avete la possibilità di conoscere, approfondire e scoprire la città visitando luoghi d’arte, laboratori e uffici, spazi di studio e ricerca, fondazioni, case museo, abitazioni private, solitamente inaccessibili. Grazie a Open House Roma (un’organizzazione internazionale con sede centrale a Londra attiva in 50 città nel mondo), oltre 200 siti, pubblici e privati, notevoli per le loro caratteristiche architettoniche apriranno le loro porte per due giorni.

Si va da luoghi assolutamente iconici, come istituti, sedi di rappresentanza e accademie culturali (tra cui l’Accademia d’Egitto, l’Accademia di Danimarca e Villa Medici- Accademia di Francia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), musei e palazzi storici, a siti di interesse scientifico-culturale, tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana ASI, l’American Academy in Rome, l’Auditorium della Tecnica, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a Palazzo Mattei di Giove, l’Istituto Superiore Antincendi, la John Cabot University. Non mancano location più insolite, come la Casa delle Armi al Foro Italico o le cave di Villa de Sanctis a Centocelle, e vere e proprie “chicche”, tra le quali il Convento di San Bonaventura al Palatino e la Casa dei Crescenzi.

Gli eventi sono divisi in 7 categorie: Abitare, Architettura del Quotidiano, Bed & Food, Attraversare la storia, Patrimonio Creativo, Ingegneria e Città della conoscenza.

Tutte le visite sono solo su prenotazione e con Green Pass obbligatorio.

OPEN HOUSE 2021 HIGHLIGHTS

STUDIO NEMA PRESSO IL NUOVO POLITECNICO. Crediti: Paolo Fusco

3C+T SPAZIO ARCHITETTURA.

Crediti: Fabrizio Capolei

FAO – G20 GREEN GARDEN

@Pier Paolo Cito

IT’S HUB_UNDERGROUND

Crediti: Matuzzi

PALAZZO SALVIATI – SEDE DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

ORIZZONTE EUROPA

Crediti: image courtesy of AF517 copyright Luc Boegly

STUDIO GAMP! PRESSO IL NUOVO POLITECNICO

Crediti: Paolo Fusco

PALAZZO AERONAUTICA

ARIMONDI 3

EX PASTIFICIO PANTANELLA – FONDAZIONE GIMEMA

Crediti: Nico Marziali

CIRCOLO SPORTIVO RAI

AUDITORIUM DELLA TECNICA

Atelier LE SIBILLE

2–3 Ottobre 2021

oltre 200 edifici della capitale, eventi speciali e tours

ingresso libero, prenotazione obbligatoria

openhouseroma.org