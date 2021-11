Race365. La formula che tutti vogliono: bere di più e pagare di meno

365€ per 365 giorni per 365 persone

Un’ offerta incredibile per gli amanti del divertimento. Il nuovo abbonamento del The Race Club Speakeasy promette drink illimitati per un anno intero. 365 giorni di durata a 365 euro di costo in esclusiva solamente per 365 persone.

Vorreste bere dei cocktail unici al prezzo di un caffè al giorno per un anno intero? Ricevere le chiavi di un locale esclusivo ed aprire la porta come se foste i proprietari? Tutto ciò, con la possibilità di fare una festa di compleanno totalmente gratuita?

Tutto questo potrebbe sembrare surreale ma il Race Club Speakeasy, locale underground vicino al Colosseo su Via Labicana, propone proprio questo ed è pronta a farvi perdere la testa.

“Race365” è un servizio in abbonamento che offre una varietà di cocktail in modo illimitato senza la paura di stufarsi mai. Al Race Club Speakeasy c’e sempre qualcosa di nuovo sul menu: aggiungono cocktail e distillati nuovi ogni settimana, per ciò rimane solamente l’imbarazzo della scelta tra i drink della Signature List, i classici o i cocktail analcolici.

Dato il numero limitato di posti è consigliato prenotare scegliendo tra due fasce orarie giornaliere: dalle 22.00 alle 24.30 oppure dalle 24.45 alle 03.00.

Pagando praticamente il costo di un caffè al giorno si acquista questo sevizio di abbonamento per il Club con accesso a molto di più che un drink a scelta quando vuoi. Includendo l’accesso diretto alla location con il proprio mazzo di chiavi personale, questa offerta diventa unica nel suo genere.

Se questo non bastasse, incluso c’è anche un evento personale completamente GRATIS da festeggiare insieme a 10 invitati.

Riflettendoci è molto conveniente.

In meno di due mesi si recupera già “l’investimento” fatto!

Piuttosto che spendere 50€ a settimana (uscendo due volte), totale che supera i 365€ annuali del costo della tessera, con la quale hai la possibilità di avere accesso e servizi per un intero anno allo stesso costo che spenderesti comunque in quei due mesi.

Ed in più hai inclusa una festa che potrebbe costare più dell’intero importo speso in un anno, in altri locali.

Per diventare membri basta richiedere l’iscrizione via email (theraceclubroma@gmail.com) e compilare un modulo, riceverai così le chiavi per poi decidere il metodo di pagamento.

Inizia così il divertimento che durerà un anno intero. Non perdere tempo, l’offerta è valida solo per 365 persone!

Se non vuoi impegnarti per un anno interno, il The Race Club propone anche la versione mensile “50 Special” che ti offre una varietà di cocktail in modo illimitato per tutto il mese al costo di €50.

Maggiori info: www.theraceclubspeakeasyroma.it/abbonamenti/