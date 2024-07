Castello della Castelluccia: una favola a due passi da Roma

Una location dalle tante anime, perfetta per cene romantiche, giornate in piscina ed eventi.

Il Castello della Castelluccia, situato a pochi chilometri dal centro di Roma, è un vero luogo da fiaba. Questa dimora storica, immersa nel verde, fu costruita nel 1100 sulle rovine di una villa romana di età imperiale e, nei suoi otto secoli di storia, appartenne a diverse famiglie nobili.

Oggi, questo magnifico edificio è completamente ristrutturato e ospita diverse attività: ristorante, piscina all’aperto e location per eventi, perfetto per matrimoni ed eventi aziendali.

Ristorante La Locanda

Nel fine settimana, il Castello della Castelluccia apre le porte del suo ristorante, La Locanda. Se hai voglia di una cena romantica con la tua dolce metà o un pranzo rilassante in famiglia immersi nel verde, questo è il posto perfetto.

La cucina si ispira alla tradizione mediterranea, con un tocco di creatività e innovazione. Tra i primi piatti, da non perdere le Fettuccine della Locanda, con ragù di stracotto di vitella alla napoletana, e i Raviolini di magro con asparagi e parmigiano. Fra i secondi, segnaliamo la Picanha di manzo locale alla griglia con patate arrosto e cicorietta ripassata.

E per finire in dolcezza, i dessert sono uno dei punti forti de La Locanda. I nostri preferti sono la Sacher torte a modo mio, con marmellata arancia invece di albicocca, e la Zuppa di frutti rossi, servita con spolverata di pepe, olio e sale affumicato.

La Locanda è aperta per cena il venerdì e il sabato, mentre la domenica apre per pranzo. E che pranzo: Castello della Castelluccia organizza laboratori creativi, giochi e divertimento per i più piccoli, mentre gli adulti possono rilassarsi in un’oasi di pace.

È possibile prenotare sul loro sito web o chiamando il numero: +39 06 30207041.

Piscina all’aperto

La piscina semi-olimpionica del Castello della Castelluccia è un vero paradiso. Immersa nella natura, è il luogo perfetto per rilassarsi e godersi il sole estivo, lontano dal trambusto cittadino.

Il Castello della Castelluccia offre ingressi giornalieri, mezze giornate, e abbonamenti a prezzo scontato a partire da 10 ingressi. Le tariffe sono estremamente competitive: 20 euro per una giornata intera per adulti durante la settimana, 25 nel fine settimana.

Le tariffe includono ombrellone e lettino, con la possibilità di noleggiare un telo se necessario. E per un’esperienza ancora più rilassante, il pool bar offre una selezione di snack, piatti caldi, frutta fresca e bevande rinfrescanti. Cosa c’è di meglio di uno Spritz a bordo piscina?

La prenotazione tramite il loro sito web è obbligatoria.

Matrimoni e eventi

Il Castello della Castelluccia è, ovviamente, una location ideale anche per un matrimonio da sogno. Gli ampi saloni, le eleganti terrazze e il suggestivo parco con piscina offrono scenari da sogno per un ricevimento romantico, immerso nel verde della campagna romana.

Ci sono inoltre una cappella e un chiostro esterno dove celebrare il rito religioso, e addirittura uno staff di wedding planner dedicato a seguire gli sposi in ogni dettaglio, garantendo che tutto sia perfetto e che il vostro giorno speciale si svolga senza intoppi.

A partire dal 2025 non sarà più possibile celebrare cerimonie religiose presso la cappella e il chiostro, ma in alternativa è possibile allestire cerimonie simboliche nei suggestivi spazi interni ed esterni del Castello.

Per gli ospiti del matrimonio, il castello offre camere per 46 persone, tutte arredate in stile antico e arricchite da affreschi originali. Ogni camera è un piccolo scrigno di storia, in grado di offrire un soggiorno indimenticabile.

Castello della Castelluccia non è solo la cornice ideale per matrimoni, ma anche per feste di compleanno, anniversari, feste di laurea, eventi aziendali e molto altro ancora. La versatilità degli spazi e la bellezza del luogo lo rendono perfetto per qualsiasi tipo di celebrazione.

Scegliere il Castello della Castelluccia significa vivere un’esperienza unica, dove il fascino della storia si unisce ai comfort moderni, per un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti gli ospiti.

Castello della Castelluccia

Via Carlo Cavina, 40 (Giustiniana)

lacastelluccia.com