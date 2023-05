Paparazzo Bar & Rooftop: un Bicchiere di “Dolce Vita” nel cuore di Prati

Il nuovo rooftop cocktail bar che vi riporta negli anni sessanta romani

La Roma degli anni Sessanta viveva la sua epoca d’oro; era riconosciuta come la città più elegante del mondo, in equilibrio tra un ottimistico desiderio di crescita e una frizzante voglia di spensieratezza. Un periodo caratterizzato da un mix di vitalità, creatività esplosiva e mondanità, in cui l’incontro tra moda, cinema, design e altre arti dava al tessuto della vita quotidiana una svolta dinamica ed eccitante. Il Paparazzo Bar & Rooftop de Le Meridien Visconti Rome ci riporta a quell’epoca e, allo stesso tempo, ci proietta nel futuro.

Il locale, un salotto immerso nel cielo romano, ci culla in una dolce vita, dove bere un cocktail diventa una pratica sociale irresistibile, dove chiacchiere, risate e relax vanno di pari passo e danno un significato concreto al concetto di happy hour, rendendolo il momento più atteso della giornata.

Il design del locale è tipico degli anni Sessanta: allegro e colorato. La pavimentazione metrica in cemento, unica fra interno ed esterno, fa risaltare i tavoli in cotto smaltato colorato a contrasto con i tessuti a grafiche e colori sulle note del blu e cipria ispirate alle collezioni dello stilista Italiano degli anni ’60 Livio De Simone. Un ambiente accogliente, rilassante ed elegante.

Al centro di tutto ci sono i cocktail che, pur essendo, come il locale, un omaggio all’epoca d’oro della città, sono anche all’avanguardia; originali, divertenti e decisamente “Instagrammabili“, il che li rende fondamentali per la versione moderna dell’arte del paparazzo. Il gentile e fantasioso Bar Manager Edoardo Arcesi, li realizza con distillati pregiati di altissima qualità e rievoca gli anni ’60 pur creando esperienze contemporanee, giocando con il loro nome, aspetto, sapore e persino i bicchieri (e i modi) in cui vanno bevuti!

Dal Paparazzo, servito nell’obiettivo di una macchina fotografica; all’Espresso per Roma, in una tazza a forma di Vespa; al Say Cheese, con una regola ben specifica e stravagante: al primo sorso il bar tender verrà a scattarvi una foto con la polaroid; al Rosso Valentino, con all’interno una sfera rosso intenso che rende omaggio a uno dei più grandi maestri della moda italiana; al Man on the Moon, servito con una bolla di fumo al rosmarino, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Sebbene i cocktail siano al centro della scena, ad accompagnarli ci sono anche appetitose tapas e stuzzichini, preparati dall’executive chef Giuseppe, che utilizza ingredienti di stagione dai tipici sapori mediterranei. Le pietanze, sane, colorate e gustose, sono perfette per essere condivise.

Paparazzo propone serate anche all’insegna del divertimento: circa una volta al mese vengono organizzati eventi speciali, con band dal vivo e DJ che animeranno la notte. Tenete d’occhio il programma del bar, controllando regolarmente il sito.

In sintesi, Paparazzo Bar & Rooftop è un nuovo bellissimo salotto nel cuore di Prati, a pochi minuti dalla Città del Vaticano e da Piazza di Spagna, sollevato dal traffico della città, sospeso tra i suoi tetti e protetto dai suoi cieli perfetti blu, rosa, rossi, arancioni e viola. Un luogo easy-chic per tutti i giovani professionisti in cerca di un’atmosfera rilassata e di una scusa per socializzare dopo il lavoro bevendo ottimi cocktail.