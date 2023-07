Singer Palace Hotel: fuga su un rooftop

Un cocktail bar con vista nel centro storico di Roma

Godersi un cocktail ammirando un panorama mozzafiato affacciati su una delle vie principali del centro storico. Questa è l’esperienza che attende chiunque decida di visitare il rooftop del Singer Palace Boutique Hotel di Roma. Da qui lo sguardo si sofferma su Piazza Venezia e su Via del Corso, linea guida dello shopping capitolino, oltre che su un tappeto di tetti e cupole, offrendo una vista davvero unica.

Il Jim’s bar, situato all’ultimo piano del Singer Palace Hotel offre la possibilità di una pausa rigenerante, lontano dal traffico cittadino, per un aperitivo o un drink dopo cena.

La drink list del Jim’s bar spazia dai cocktails degli anni ’20 a una selezione di Signature che rivisitano i grandi classici. La selezione della bottiglieria è davvero vasta, e all’ampiezza corrisponde un’estrema cura nella scelta: vodka, rum, whisky, gin, cognac, armagnac e liquori. Ciascun drink viene accompagnato da stuzzichini salati preparati dallo chef; sono inoltre presenti in menù alcune opzioni di finger food e pietanze, anche vegetariane e vegane.

Jim’s Bar

Punta di diamante di questo luogo è senza dubbio la bar manager, Federica Geirola, nome largamente conosciuto ed apprezzato nel mondo mixology. Per scoprire il suo stile date un occhiata alla lista dei cocktails: le sue creazioni originali sono elencate sotto la voce From Jim’s with Love, e includono il suo signature drink, lo Yumi, trionfatore nel concorso Lady Amarena Italia 2021. Il drink è un mix di marendry, un bitter derivato dalle ciliegie, sciroppo di ciliegie Fabbri, lime e Acqua Fabia, ideale per rinfrescarsi dal caldo estivo.

Nel caso dall’aperitivo si volesse passare al pranzo o alla cena, è possibile accomodarsi ai tavoli del Ristorante Le Terrazze. Lasciatevi sorprendere dalla prelibatezze preparate dallo Chef ciociaro Alessandro che celebra la tradizione romana e quella mediterranea attraverso la scelta di materie prime di qualità.

“Le Terrazze” ristorante

Il Singer Palace è un edifico storico connotato da un’anima moderna, con una terrazza in grado di rigenerare lo spirito, magari dopo un’intensa giornata di lavoro o una lunga camminata alla scoperta della Città Eterna: il rooftop del Singer Palace Hotel è uno dei luoghi più accattivanti che potete scegliere per la vostra pausa con vista, dal mattino fino a notte inoltrata.