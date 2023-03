Asian Film Festival 2023

Il Festival del cinema asiatico torna a Roma con la sua 20esima edizione

Dal 2003, l’Asian Film Festival riunisce i migliori talenti della cinematografia dell’Estremo Oriente grazie all’impegno dell’associazione culturale no-profit Cineforum Robert Bresson. Un’occasione esclusiva per immergersi nella storia e nella cultura dei Paesi dell’Asia orientale attraverso una finestra artistica di storie personali di intimità, traumi, amicizia e amore. Quest’anno il festival si terrà all’Arthouse Cinema Farnese di Roma tra il 30 marzo e il 5 aprile 2023, con un evento speciale il 12 aprile al Cinema Barberini.

Il festival prevede sette giorni di proiezioni di lungometraggi e cortometraggi diretti e prodotti da talenti provenienti da Taiwan, Cina, Malesia, Hong Kong, Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Vietnam e Filippine. Il direttore creativo del festival, Antonio Termenini, ha sottolineato il grande contributo dato dal Ministero dei Beni Culturali, della Roma Lazio Film Commission, delle Ambasciate di Thailandia e Vietnam in Italia e degli Istituti di Cultura Coreana e Giapponese nel dare vita alla sua visione del festival.

Background

Il festival si articola in due sezioni principali. La prima prevede un concorso per cinque prestigiosi premi: miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice e film più originale in concorso; diciotto opere cinematografiche selezionate saranno valutate da una giuria di critici cinematografici. La seconda sezione presenterà invece otto film di registi esordienti e giovani talenti del settore, con la giuria studentesca dell’UNINT (Università degli Studi Internazionali di Roma) incaricata di selezionare i migliori nella sezione Newcomers.

In passato il festival ha proiettato film di alcuni importanti registi asiatici come Wang Xiao Shuai, Ann Hui, Brillante Mendoza, Stanley Kwan, Peter Chan, Shinya Tsukamoto ed Emily Tang. Quest’anno, tra gli ospiti speciali figurano Daniel Palacio, regista di The Monkey and The Turtle (2022), e i suoi produttori Hilque Dairo e Vanessa Joico Tuico. Inoltre, Cao Thanh Lan & Gregor Seidl, compositori delle musiche di Memento Mori (2022) e il produttore del mystery drama Faces of Anne (2022), Soros Sukhum, arriveranno a Roma per assistere alle rispettive proiezioni.

Film d’apertura

La prima proiezione, il 30 marzo, sarà Little Blue (2022), film in concorso diretto da Yifang Lee. Il film è una scelta coraggiosa, incentrata sull’esplorazione del proprio corpo e della propria sessualità in un momento di transizione verso l’adolescenza, che si sposa perfettamente con la direzione tematica del festival. Il film conduce gli spettatori in un viaggio privato, ma coraggioso, della protagonista principale, Xiao Lan, un viaggio che la porta a navigare nell’amore e nella lussuria.

Selezione ufficiale

Quattro dei sette giorni saranno dedicati alla proiezione di film provenienti da un determinato Paese. Si comincia con la Thailandia, il 31 marzo. Tra i titoli in concorso, film come: Blue Again (2022) di Thapanee Loosuwan e Six Characters (2022) di M.L. Pundhevanop Dhewakul, che saranno proiettati insieme all’ipnotico Faces of Anne (2022) di Kongdej Jaturanrasamee e Rasiguet Sookkarn, fuori concorso.

La giornata coreana è prevista per il 1° aprile. Tra i film proiettati ci saranno Dream Palace (2022) di Ka Sungmoon, incentrato sul superamento di un trauma, e una proiezione speciale dedicata al nuovo Call of God (2022) del regista Kim Ki-duk.

Dopo il Japan Day, il 2 aprile, i partecipanti torneranno sul tema dell’esplorazione della sessualità con In Her Room (2022) di Chihiro Ito. Inoltre, tra i film in concorso gli spettatori potranno assistere a Tea Friends (2022) di Bunji Sotoyama e A Man (2022) di Kei Ishikawa – una storia drammatica di vendetta.

Il 4 aprile, giornata del Vietnam, le proiezioni in programma includono L’eleganza del gelsomino (2022) di Dang Nhat Minh e L’oscurità brillante! (2022) diretto da Aaron Toronto. Nella giornata conclusiva, il 5 aprile, prima della cerimonia di premiazione saranno proiettati due film, When The Waves Are Gone (2022) di Lav Diaz e, subito dopo, Feast (2022) di Brillante Mendoza.

Proiezione finale al Cinema Barberini

Il Festival terminerà il 12 aprile 2023 con la proiezione speciale, presso il Cinema Barberini, dei film fuori concorso del regista e sceneggiatore sudcoreano Lim Sang Su, Fantasy World (2022) e il thriller indipendente Drown (2022).

I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale, dove sarà possibile consultare anche il programma delle proiezioni.

30 Marzo – 5 Aprile 2023

Cinema Farnese Arthouse, Piazza Campo De’ Fiori 56

Prezzi

Proiezioni serali: €7 – Ridotto: €5.00 (studenti universitari e over 65)

Proiezioni pomeridiane: €6.00 – Ridotto: €4.00

Abbonamenti: €30.00 – Ridotto: €25.00

Contatti: +39 328 4112014

asianfilmfestival.info