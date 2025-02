Il Chiostro del Bramante celebra la bellezza dei fiori e invita a riflettere sul futuro del nostro ecosistema

A Roma il Chiostro del Bramante ospita, fino al 14 settembre 2025, Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale. Una mostra, dedicata alla bellezza e al potere simbolico dei fiori nell’arte, nella scienza e nella tecnologia, che invita a scoprire il legame millenario tra uomo e natura.

“La bellezza dei fiori è universale, ma la loro interpretazione cambia nel tempo e nello spazio. Questa mostra è un invito a riscoprire il potere evocativo di questi straordinari doni della natura”. Natalia de Marco, direttrice artistica del Chiostro del Bramante

Jules-Aimée Dalou, Eve, 1866, Marble, 101x50x50cm CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris photo: Giovanni de Angelis

La mostra

La mostra Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale, curata da Franziska Stöhr con Roger Diederen e in collaborazione con Suzanne Landau, presenta, attraverso cinque secoli di arte, cultura e storia, opere del passato e del presente. Dai capolavori di Jan Brueghel e Ai Weiwei alle più recenti sperimentazioni dell’arte contemporanea, l’esposizione offre una lettura inedita del ruolo che i fiori hanno avuto, e svolgono attualmente, nell’evoluzione della nostra società. I fiori, con il loro linguaggio universale, simbolo di bellezza e fragilità ma allo stesso tempo di potenza e forza, raccontano emozioni, lottano silenziosamente e custodiscono storie millenarie.

La mostra si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di grande attualità che interessano la nostra società e il nostro pianeta per garantire un futuro sostenibile, come ad esempio, il ruolo cruciale delle api, per il mantenimento dell’equilibrio del nostro ecosistema naturale.

“I fiori sono molto più di semplici elementi decorativi. Sono simboli universali che rappresentano ogni aspetto della vita: dalla resistenza alla spiritualità, dall’amore al conflitto, dalla scienza all’ecologia”. Natalia de Marco, direttrice artistica del Chiostro del Bramante

Studio Drift (Lonneke Gordijn und / and Ralph Nauta), Meadow, 2024, aluminum, stainless steel, printed fabric, LEDs, robotics, variable dimensions photo: Giovanni de Angelis

Il percorso espositivo

In un mix di immagini, luci, colori, suoni e profumi il percorso espositivo guida il visitatore negli spazi del Chiostro del Bramante rivelando come, attraverso i secoli, i fiori siano stati fonte d’ispirazione per artisti, scienziati e pensatori. Opere, installazioni interattive e oggetti di epoche diverse invitano ad esplorare l’inesauribile potere evocativo dei fiori che, utilizzati come simboli di potere, bellezza, fragilità e trasformazione, sono capaci di unire arte, scienza e tecnologia in un racconto universale.

Le opere in mostra

In mostra oltre 90 opere realizzate tra il XVI e il XXI secolo provenienti da dieci diversi Paesi del mondo. Dipinti, sculture, fotografie, installazioni site-specific, opere di realtà aumentata e intelligenza artificiale presentano l’incontro tra arte, tecnologia e natura. Accanto ad una selezione di opere storiche, tra cui quelle di Jan Brueghel il Vecchio e Girolamo Pini, troviamo alcune contemporanee. Le sculture di Ai Weiwei e Kapwani Kiwanga, ad esempio, utilizzano i fiori come metafora di resistenza e rigenerazione, ponendo l’accento sulle sfide sociali e ambientali del nostro tempo. Studio Drift affascina ed emoziona con i suoi fiori meccanici che riproducono la bellezza effimera della natura in una danza di colori, suoni e luci. Rebecca Louise Law realizza una suggestiva galleria profumata in cui il pubblico è avvolto da migliaia di fiori. Austin Young (Fallen Fruit) trasforma l’esterno del Chiostro con un allestimento floreale che evoca leggerezza e immaterialità. Tomáš Libertíny, con l’opera Honeycomb head of the Emperor Hadrian, invita a riflettere sul ruolo cruciale che le api mellifere svolgono, sia come insetti impollinatori che come custodi della biodiversità.

Kehinde Wiley, Portrait of a Florentine Nobleman III, 2019, Oil on canvas, 144x114x10,5 cm Courtesy the Artist and Collection Vilsmeier – Linhares,Munich and Stephen Friedman Gallery – London photo: Giovanni de Angelis

Le esperienze sensoriali

La mostra Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale comprende anche due esperienze sensoriali. La prima è un percorso immersivo tra fiori, piante e alberi che, realizzato da Coldiretti nel cuore del Chiostro del Bramante, invita a riflettere sul valore della biodiversità e sul ruolo del verde urbano per migliorare la qualità della vita nelle nostre città. La seconda è un percorso olfattivo che, accessibile a tutti e ideato da Campomarzio70, offre un’esperienza olfattiva del profumo di quattro fiori nobili – arancio, gelsomino, rosa e tuberosa.

Gli aspetti didattici della mostra

La mostra Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale invita le nuove generazioni ad avere un rapporto più responsabile e attento con l’ambiente. Ogni installazione presenta l’approccio visionario di una selezione di artisti rispetto ad alcune tematiche urgenti come l’adattamento degli ecosistemi, l’impatto dell’industria sulla natura e la necessità di preservare la biodiversità. Il Chiostro del Bramante, attraverso il suo Dipartimento educativo, diventa così promotore di sostenibilità su più livelli. Ogni anno, oltre ad accogliere il pubblico in mostra, lavora con migliaia di studenti portando avanti tante iniziative educative, sia in museo che nelle scuole, con l’intento di contribuire alla formazione di futuri cittadini consapevoli.

Rebecca Louise Law, Calyx, 2023, Dried flowers, copper wire, variable dimensions photo: Giovanni de Angelis

14 febbraio – 14 settembre 2025

Chiostro del Bramante

FLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale

Via Arco della Pace, 5

Orari di apertura: Lunedi-Venerdi 10.00-20.00; Sabato, Domenica 10.00-21.00

Biglietti: € 19,00

chiostrodelbramante.it