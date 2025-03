A Roma il variopinto universo creativo della celebre artista messicana

A Roma il Museo Storico della Fanteria ospita, fino al 20 luglio 2025, Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray. Una mostra esclusiva che svela alcuni degli aspetti, più intimi e privati, della vita e dell’arte di Frida Kahlo. Donna e artista eclettica che ha fatto della sua immagine un messaggio universale divenendo icona mondiale e simbolo di forza, tenacia, libertà e lotta contro pregiudizi, ingiustizie e disuguaglianze. Attraverso i bellissimi scatti di Nickolas Muray, uno dei più grandi fotografi dei primi del ‘900, l’esposizione offre una prospettiva unica della celebre artista messicana offrendo al pubblico un’immagine della sua femminilità e personalità.

Chi avrebbe mai detto che le macchie sono vive e aiutano a vivere? Pittura, sangue, profumi… Cosa sarei io senza le cose assurde e fugaci? Frida Kahlo

Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, Allestimento, Courtesy of Museo Storico della Fanteria

La mostra

La mostra Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, è un’occasione unica per scoprire la vita dell’artista messicana e il suo profondo legame d’amicizia, stima e amore con il fotografo ungherese, naturalizzato americano, Nickolas Muray. Fotografie, lettere e riproduzioni fedeli di una selezione di abiti, gioielli e accessori presentano la donna e l’artista Frida Kahlo ma anche la cultura, le tradizioni e il folclore del Messico. Completano l’esposizione una ricostruzione in scala reale del suo studio nel quartiere Coyoacàn di Città del Messico, una ricca selezione di francobolli internazionali a lei dedicati e un documentario di Sky Arte sulla sua vita insieme al marito Diego Rivera. La mostra, curata da Vittoria Mainoldi, è prodotta da Navigare srl, da un’iniziativa di Difesa Servizi S.p.A – Ministero della Difesa con il patrocinio della Regione Lazio, della Città di Roma e dell’Ambasciata del Messico in Italia, in occasione della ricorrenza del 100* anniversario dal tragico incidente stradale che segnò e cambiò drasticamente la vita di Frida.

Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, Allestimento, Courtesy of Museo Storico della Fanteria

Le foto, Frida attraverso lo sguardo di Nickolas

In mostra circa 50 fotografie provenienti dall’archivio di Nickolas Muray che, scattate tra il 1937 e il 1946, raccontano la vita di Frida Kahlo e uno spaccato della società messicana di quell’epoca. Foto di Frida con i suoi caratteristici abiti tradizionali e accessori floreali che, ritratta da Muray in diversi contesti pubblici o privati, rivelano molteplici aspetti della sua eccentrica e sfaccettata personalità. Immagini che mettono in risalto la sua forza interiore, la sua femminilità, la sua bellezza esotica e il suo sguardo profondo, a volte malinconico. Le fotografie di Muray offrono una prospettiva unica di Frida e mostrano le qualità di Muray come ritrattista e come maestro della fotografia a colori del XX secolo. In mostra la celebre fotografia Frida su panchina bianca, New York (1939), Frida con statuetta Olmeca, Coyoacán (1939), Frida in camicetta rosa e verde, Coyoacán (1938) e Frida con gli orecchini di Picasso, Coyoacán (1939). Oltre ai ritratti troviamo esposte diverse foto di Frida con suo marito Diego Rivera nel loro studio o nella loro casa a Città del Messico e alcune con Nickolas Muray. Le fotografie di Muray si sono fatte strada nella cultura popolare e hanno influenzato profondamente la visione che il pubblico ha dell’artista messicana, come donna e artista.

Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, Allestimento, Courtesy of Museo Storico della Fanteria

La potenza comunicativa degli abiti e dei gioielli di Frida

Una sezione della mostra è dedicata ad una fedele riproduzione dei caratteristici abiti tradizionali messicani e degli accessori floreali artigianali che indossava Frida Kahlo per mettere in evidenza l’importanza che l’artista affidava ad un abito, ad un accessorio o a un gioiello, simbolo di vicinanza ed empatia con il proprio popolo. Lungo il percorso espositivo troviamo una selezione di abiti adornati con originali ricami colorati messicani dei quali uno indigeno, uno dello Stato dello Yucatan e diversi modelli dell’abito tehuana di Oaxaca. Lo stile tipico che ha contraddistinto Frida Kahlo e al quale era molto legata, non solo perché dello Stato di cui era originaria sua madre ma anche perché quella Tehuana era l’unica cultura matriarcale del Messico, in cui le donne sfoggiavano con orgoglio il loro essere lavoratrici ed autosufficienti.

Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, Allestimento, Courtesy of Museo Storico della Fanteria

I francobolli emessi in omaggio a Frida

Completano la mostra una straordinaria raccolta di prodotti filatelici dedicati a Frida Kahlo e provenienti da numerosi Paesi nel mondo. Una collezione unica e completa di francobolli che mette insieme tutte le emissioni che i vari Stati hanno ideato per celebrare importanti ricorrenze legate alla sua storia. Troviamo, ad esempio, il francobollo emesso nel 2001 dagli Stati Uniti d’America a testimonianza dell’ammirazione per Frida, come artista e come donna, e quello del Messico emesso nel 2007 in occasione del centenario della sua nascita (6.07.1907).

Fino al 20 luglio 2025

Orari: dal lunedì al venerdì ore 9:30 – 19:30 | sabato, domenica e festivi 9.30-20:30.

Biglietti: Intero: €15 euro

