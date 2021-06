Ristoranti con tavoli all’aperto a Roma

Tra giardini, terrazze e dehors ecco la nostra selezione dei ristoranti dove mangiare all’aperto a Roma.

RIONE MONTI

Unique al Palatino

Via di San Teodoro, 48

06.69921077

alpalatinoristorante.it

Immergiti nel giardino segreto di Unique al Palatino, all’interno del Kolbe Hotel, tra ulivi secolari e alberi di agrumi nascosti dal rumore della città e con una vista suggestiva sui monumenti e i palazzi di Roma. Un oasi di tranquillità tra il Circo Massimo e il Palatino dove degustare piatti della tradizione italiana, come i gamberi marinati ai frutti della passione, tonnarelli cacio e pepe, costolette di agnello alle erbe aromatiche e per finire semifreddo al pistacchio con cookies al cioccolato.

Fafiuchè

Via della Madonna dei Monti, 28

06 699 0968

fafiuche.it

Fafiuche è una piccola bomboniera nel cuore di Monti. Uno spazio intimo, una “galleria di cibi e di vini”, con una piccola cucina ma grande qualità di cibo e di vini. Ideale sia per cena che per aperitivo, o anche solo per acquistare dalla loro impressionante offerta di prodotti. Fafiuche’ vanta 600 etichette di vino (o forse di più), 60 birre italiane fatte in casa e tra le 18:30 e un ottimo aperitivo. A cena potrete gustare ottimi piatti autentici pugliesi e piemontesi. Pochi tavoli disponibili all’aperto.

Cuoco e Camicia

Via Di Monte Polacco, 2

06 8892 2987

cuocoecamicia.com

A due passi dal Colosseo, in un angolo tranquillo del Rione Monti, con una sala accogliente e un piacevole spazio all’aperto, il ristorante Cuoco&Camicia vi aspetta con un menu in costante divenire tra tradizione e creatività e una selezione di vini e bollicine. Qui tutto viene fatto in casa: dal pane alle paste fresche, fino ai dolci , riservando grande attenzione alla genuinità e alla provenienza dei prodotti. Il menù varia secondo stagione e ogni giorno si alternano fuori menù figli della spesa mattutina.

Alle Carrette

Via Madonna dei Monti, 95

066792770

AlleCarrette

Se sei nel rione Monti ed hai voglia di pizza, Le Carrette fa al caso tuo. Con molti coperti divisi tra interno ed esterno, qui ti aspetta una croccante pizza romana e buoni fritti.

CAMPO DE’ FIORI / NAVONA / QUARTIERE EBRAICO / PANTHEON

Il Marchese

Via di Ripetta, 162 (Centro Storico)

+39 0690218872

ilmarcheseroma.it

Situato sulla storica Via di Ripetta, Il Marchese è un bar di classe e trattoria romana. Cucina genuina che non conosce mezze porzioni, gustose specialità di carne e pesce vi aspettano. Nel menu estivo si possono trovare piatti veracemente romani come la crocchetta di baccalà su vellutata di ceci al rosmarino e i primi tipici della tradizione gastronomica romana come Carbonara, Amatriciana, Gricia e Cacio e Pepe. Freschi, dissetanti e dal profumo tropicale i drink realizzati da Desire Verdecchia, ideali per accompagnare le proposte gastronomiche o per brindare in compagnia. Ottimo l’aperitivo accompagnato dalle pinze. Oltre alla sala interna, finemente arredata e situata all’interno di uno splendido palazzo settecentesco, è da oggi possibile sfruttare anche il dehor allestito in via di Ripetta.

Pierluigi

Piazza de Ricci, 144 (Campo de’ Fiori)

06 6861302

pierluigi.it

Uno dei posti preferiti da celebrità e magnati come Charlize Theron, Mark Zuckerberg e Jamie Foxx. Da Pierluigi, è qui che dovete venire se volete vedere personaggi famosi e se volete esser notati. Oltre alla sua impressionante clientela, il ristorante è anche noto per il suo setting all’aperto nella storica Piazza de Ricci, così come un menu spettacolare specializzato in frutti di mare e pesce fresco. Da provare il piatto di pesce crudo o la soppressata di polpo selvatico e, per continuare, la cotoletta di tonno pinna gialla con cipolle glassate e salicornia saltata. La prenotazione è d’obbligo.

Maccheroni

Piazza delle Coppelle, 44 (Centro Storico)

06.68307895

ristorantemaccheroni.com

Maccheroni è un ristorante tipico romano con una vasta selezione di piatti della tradizione e una piacevole atmosfera e mix di turisti, expats e locals. Dai carciofi alla romana, alla deliziosa carbonara fino ai saltimbocca alla romana, questa osteria offre un menu romano completo da cui scegliere. Grazie all’area esterna, è perfetto anche per i periodi più caldi.

Giggetto al Portico d’Ottavia

Via del Portico d’Ottavia, 21a (Quartiere Ebraico)

066861105

giggetto.it

Un’istituzione nella cucina ebraico-romana, povera di ingredienti ma ricca di sapori. Qui non puoi evitare di ordinare il carciofo alla giudia e il filetto di baccalà. La location è di quelle storiche, adiacente al Portico d’Ottavia e al Teatro di Marcello.

Pianostrada

Via delle Zoccolette, 22 (Campo de’Fiori)

06 8957 2296

Pianostrada

Da Pianostrada, laboratorio di cucina vicino Ponte Sisto, verrai accolto da Paola, Chiara, Flaminia e Alice, come se il ristorante fosse la loro casa. In questo posto elegante ed arredato con gusto, vengono utilizzati solo ingredienti freschi e selezionati. Il menu spazia dalle loro famose focacce allo street food, dai burgers ai primi piatti come la linguina Mancini Cacio e Pepe con Tartare di Gamberi Rossi di Mazara, bisque, lime candito e basilico rosso. Qui puoi mangiare sia al bancone che al tavolo, cosi come nel bellissimo giardino incantato o nel dehor esterno.

Piperno

Via Monte dè Cenci, 9 (Quartiere Ebraico)

06 6880 6629

ristorantepiperno.it

Situato in una piazzetta intima del Ghetto Ebraico di Roma, il ristorante Piperno propone da tre generazioni piatti tradizionali della cucina italiana. Tra le specialità i carciofi alla Giudia, filetti di baccalà, pasta fresca tirata a mano e tanti altri piatti della cucina romanesca.

Emma

Via Monte della Farina 28/29 (Campo de’ Fiori)

06 6476 0475

emmapizzeria.com

Bella e moderna pizzeria e ristorante. L’impasto è opera di Pierluigi Roscioli (che a pochi metri da qui ha il suo forno), gli ingredienti di qualità e freschi, qui troverai la pizza scrocchiarella romana. Una bella e luminosa sala interna e posti a sedere anche all’esterno, rendono questa pizzeria un ottima scelta se ti trovi nei pressi di Campo de’ Fiori.

Osteria alle Coppelle

Piazza delle Coppelle, 54/55/56 (Navona)

0645502826

osteriadellecoppelle.com

Non esattamente la classica osteria romana, ma una versione più cool e moderna, l’Osteria alle Coppelle offre piatti della tradizione con prodotti sempre freschi e di alta qualità. Aperta sia per pranzo che per cena, qui trovi anche un ottimo aperitivo dove vengono serviti i “cicchetti della tradizione” insieme alla pizza appena sfornata. Spesso affollata anche per il dopocena, l’Osteria alle Coppelle custodisce un segreto al suo interno, lo speakeasy “Derriere” nel suo retrobottega accessibile da un’anta di un armadio.

Ginger Sapori e Salute

Via Borgognona 43-46 (Via del Corso) | Piazza Sant’Eustachio, 54-55 (Pantheon)

06.96036390 | 06.6864995

gingersaporiesalute.com

Nato nel 2012 con l’idea di unire la salute al gusto, Ginger è un punto di riferimento per mangiare sano, dalla colazione alla cena. Con due location nel centro storico di Roma, qui puoi iniziare la tua giornata con uno smoothie, frutta e centrifughe e continuare con un pranzo leggero o una cena rilassante. Sano, biologico e sostenibile, 80% dei piatti è a base vegetale e con qualche opzione crudista.

Ristorante Due Ladroni

Piazza Nicosia, 24 (Centro Storico)

06.6896299

ristorantedueladroni

Un ristorante di pesce a pochi passi da Piazza Navona. Location semplice ed elegante, rimasta inalterata nel corso degli anni. Ti consigliamo di ordinare la tartare di tonno con avocado come antipasto, a cui far seguire una gustosa spigola in crosta di patate. La selezione dei vini è spettacolare, potrete scegliere tra le migliori etichette italiane. L’atmosfera, il cibo e il servizio cordiale ne fanno un must-stop per gli amanti del pesce.

Piazzetta Alfredo

Via della Scrofa, 104/A (Centro Storico)

06.68806163

alfredoallascrofa

Lo storico ristorante Alfredo alla Scrofa, reso celebre in tutto il mondo dalle Fettuccine Alfredo, ha dato vita alla “Piazzetta Alfredo”, un nuovo spazio all’aperto, nell’unico slargo di via della Scrofa. Qui oltre alle immancabili fettuccine potrai provare il menù estivo dello chef Mirko Moglioni insieme ad esclusivi cocktail.

Adelaide

Via dell’Arancio, 69 (Centro Storico)

06.878187

hotelvilon.com

Adelaide è il ristorante del boutique hotel Vilòn che sorge in un’ala di palazzo Borghese. Un ambiente raffinato, elegante e rilassato dove mangiare un’eccellente cucina mediterranea ad opera dello Chef Gabriele Muro.

Osteria dell’Ingegno

Piazza di Pietra, 45 (Pantheon)

06.6780662

osteriadellingegno.com

All’ombra dell’antico tempio di Adriano lo spettacolare dehors dell’Osteria dell’Ingegno su piazza di Pietra. Lo spazio allestito davanti all’ingresso del locale conta circa 40 coperti ed è fruibile sia a pranzo che a cena ma anche per un suggestivo aperitivo in attesa del calare del sole. Il menu continua a celebrare la tavola italiana in un trionfo di ricette regionali che percorrono tradizioni e valorizzano il made in Italy ed una estesa lista di vini soprattutto laziali.

TRASTEVERE

Da Teo

Piazza dei Ponziani, 7

06 5818355

Trattoria.da.TEO

Nella suggestiva Piazza dei Ponziani sorge la trattoria Da Teo dove potrai mangiare in uno dei tanti tavoli all’aperto. Qui la cucina è quella tradizionale romana (da provare l’amatriciana o i rigatoni alla carbonara e il saltimbocca alla romana) insieme a qualche primo di pesce. Risultato garantito.

Antica Pesa

Via Garibaldi, 18

06 5809236

anticapesa.it

In quello che nella Trastevere del 600 era un deposito del grano dello Stato Pontificio, dal 1922 si propone cucina di qualità. Un ristorante rinomato e affermato, con luci soffuse e pareti affrescate da artisti contemporanei, atmosfera ideale per cene romantiche, eventi e cene di lavoro.

Jacopa

Via Jacopa de’ Settesoli, 7

06.5809075

jacopa.it

Jacopa è il ristorante e cocktail bar situato nell’hotel San Francesco e nella sua versione estiva sullo splendido rooftop. Una vista a 360° gradi sulla città con una bellissima prospettiva sull’Aventino e sui tetti di Trastevere. Nel menu aperitivo disponibili sia diversi sfizi per accompagnare il tuo drink (dai taglieri ai mini bun, dalle sardine al polpo al vapore) che pasta, hamburger 180g e dolci.

TESTACCIO / OSTIENSE / GARBATELLA

Pianoalto

Lungotevere Portuense, 200 (Testaccio)

06.55286951

pianoalto.openspace

Situato tra la stazione Trastevere e Ponte Testaccio, Pianoalto open space è suddiviso in tre ambienti: loft, dehor e terrazza e comprende un ristorante gourmet e un cocktail bar. Il ristorante “Aria Contemporary” si divide su due livelli al quinto e al sesto piano del palazzo, tra sale interne, giardini e terrazze. Ogni giorno dalle 19 il rooftop di Pianoalto ti aspetta per aperitivo, cena e dopo cena e tanto relax tra piante, fiori e vista su Roma.

Latta

Via Antonio Pacinotti 83 (Ostiense)

06 8892 3791

latta-roma.it

Latta è un nuovo locale, nato negli spazi ristrutturati di un mulino industriale, dedicato al mondo delle fermentazioni, dal food ai cocktail. Ispirato ai soda bar americani degli anni ’50, propone miscele, highball, sidri, birra, vini naturali e kombucha, una bevanda probiotica di origine coreana a base di te. Nel menu food sono disponibili club sandwich, tacos, bun, marinati e dolci. Ogni domenica ti aspetta il brunch dalle 11.30 in poi.

Angelina a Testaccio

Via Galvani, 24 (Testaccio)

06 5728 3840

ristorante.angelina.testaccio

La terrazza di Angelina con stile mediterraneo, alberi di limoni e ulivi, si affaccia sulla piazza dell’antico mercato e crea l’ambiente perfetto per rilassarsi. Oltre ai piatti della tradizione romana Angelina è un paradiso per gli amanti della carne. Dalla fiorentina alla bistecca di Chianina, dalla carne di Angus al Kobe o alle costolette di agnello, ce n’è per tutti.

Latteria Garbatella

Piazza Geremia Bonomelli, 9 (Garbatella)

065123913

latteriagarbatella.com

La Latteria Garbatella ti accoglie in un cortile riservato e arredato con pezzi di recupero nel caratteristico quartiere della Garbatella. Ideale per un aperitivo in compagnia fino al dopocena. Il menu food spazia dalle tartare agli hamburger di vitello, dal tataki di tonno alle zucchine ripiene. Da provare i loro ottimi cocktail, sia signature (“Elisir”) che classici.

PIGNETO

Necci dal 1924

Via Fanfulla da Lodi, 68

06 97601552

necci1924.com

Un ristorante e luogo di ritrovo nel quartiere Pigneto, aperto nel 1924 e dove Pier Paolo Pasolini girò alcune, memorabili scene di “Accattone”. Dai cornetti al pane, ma anche la pasta o la pizza servita all’aperitivo e i dolci sono tutti fatti in casa con ingredienti di alta qualità. La pasticceria propone dolci della tradizione italiana, ma non solo. Sempre aperto dalle 8 di mattina all’1 di notte, Necci è un oasi da visitare per colazione, pranzo, cena o durante la giornata per leggersi un libro sorseggiando una tazza di caffè.

Cucina Rosti

Via Bartolomeo d’Alviano, 65

06 2752608

rostialpigneto.it

Tavoli sociali e 700 mq di giardino dove mangiare, chiacchierare e far giocare i bambini. La cucina ricorda le atmosfere familiari. Questo è Rosti, ristorante al Pigneto. Ma anche pizzeria, griglieria e ottima scelta per l’aperitivo e colazione.

POPOLO / PRATI / FLAMINIO

Baja

Lungotevere Arnaldo da Brescia (Popolo)

06 94368869

bajaroma.it

Una barca ancorata sulle sponde del Tevere con ristorante e cocktail bar e uno spazio adatto ad ospitare qualsiasi tipo di evento. Il menu food è basato sulla stagionalità dei cibi, prediligendo prodotti locali, biologici e a km zero. Il River lounge bar, sia con sale interne che con tavolini all’aperto, è ideale per aperitivo e dopocena.

Tree Bar

Via Flaminia, 226 (Flaminio)

0632652754

TreeBar

Posto molto conosciuto e frequentato del quartiere Flaminio, soprattutto all’ora dell’aperitivo. Un chiosco ristrutturato in legno e vetro immerso in un giardino su Via Flaminia, tra fontane, panchine, spazi all’aperto e all’interno. Birre artigianali, cocktails, ottimo aperitivo e pizza e altre prelibatezze dalla cucina.

Mediterraneo @MAXXI

Via Guido Reni 4/A (Flaminio)

391.7053069

mediterraneomaxxi

Il Mediterraneo, ristorante e giardino di fronte al MAXXI, è un urban garden trendy e di design che propone food, drink e musica. Il menu propone cucina mediterranea, ma anche bowls di pokè e mini piatti. La Cocktail List, per aperitivo e dopocena, è ispirata ai grandi classici con prodotti tipici dell’area del Mediterraneo. Il giardino è piacevole e fresco, tra luci, fiori e piante. La musica? Quasi tutte le sere troverai dj-set.

Pacifico

Lungotevere Arnaldo Brescia, 2 (Popolo)

06.3207042

palazzodama

Il Ristorante Peruviano-Nikkei Pacifico si trova all’interno di una elegante villa a pochi passi da Piazza del Popolo, sede del boutique hotel Palazzo Dama. All’interno un bar elegante e lussuoso, all’esterno un angolo di paradiso con tavoli a bordo piscina. Location che merita una visita, per aperitivo o per una cena sofisticata.

Le Jardin de Russie

Via del Babuino, 9 (Popolo)

06 32 88 88 70

roccofortehotels.com

Dall’elegante sala ristorante, ricca di ricercati dettagli di ispirazione classica, alla verdeggiante terrazza esterna ai piedi del Pincio, circondato da imponenti alberi di pino e agrumi fioriti, Le Jardin de Russie propone, nonostante il nome francese, una raffinata cucina italiana in un ambiente esclusivo a Roma. Un oasi perfetta per sfuggire dai rumori della città.

Acquaroof Terrazza Molinari

Via del Vantaggio, 14 (Popolo)

06.3200655

Acquaroof

Situato all’ultimo piano del The First Hotel a due passi da Piazza del Popolo, la terrazza panoramica di Acquaroof offre una vista a 360° su Roma. Ideale per qualsiasi momento della giornata, per colazione o pranzo, per un drink al tramonto o per cena. La cucina è prevalentemente di mare concentrata in Gocce: piccoli distillati di gusto da assaggiare à la carte o all’interno dei percorsi di degustazione.

Vivi Le Serre

Via Decio Filipponi, 1 (Monte Mario)

06.83986929

vivibistrot.com

Le Serre by ViVi nascono in una location d’eccezione: le serre novecentesche di un’antica tenuta storica sulle colline di Monte Mario. In questo spazio fatto di verde, vetro, luce e colori, viene proposta una cucina mediterranea con ispirazioni dal mondo. Brunch, pranzo, tea time, aperitivo e cena: ogni ora della giornata è perfetta per Le Serre.

Madeleine

Via Monte Santo, 64

06.3728537

madeleinerome.com

Madeleine – Salon de Gastronomie è un bistrot di ispirazione francese, affascinante e accogliente e curato nei minimi dettagli. Aperto sin dalla mattina, da Madeleine si viene accolti per colazione nella zona pasticceria con fragranti croissants fatti in casa, per poi passare dal pranzo, all’aperitivo, poi alla cena fino ai cocktails della zona Boudoir, serviti fino a tarda notte. La cucina offre piatti di tradizione italiana e romana, uniti ai profumi d’oltralpe nel gusto e nelle presentazioni.

MONTEVERE / PAMPHILJ

Vivi Bistrot

Via Vitellia, 102 (Villa Pamphilj)

06 5827540

vivibistrot.com

Immerso nel parco di Villa Doria Pamphili, ViVi è uno splendido bistrot e un progetto di healthy food che propone una cucina bio, sana e gustosa. Questo di Villa Pamphili è uno dei cinque locali ViVi presenti in città, tutti in contesti di charme. Dalle prime colazioni ai pranzetti leggeri, dal brunch alla merenda, dall’aperitivo al tramonto ad una cena sotto le stelle, ViVi è il posto ideale quando vuoi fuggire dalla città. Le loro food box sono ottime per uno spuntino sano all’aria aperta nello splendido parco.

Trattoria Da Cesare al Casaletto

Via del Casaletto, 45 (Monteverde)

06 536015

trattoriadacesare.it

Cesare al Casaletto è un istituzione per tutti gli amanti della cucina tradizionale romana. Il menu abbraccia tutti i sapori che la cucina romana ha nel suo repertorio. Dalle polpette di bollito, i fiori di zucca con alici e mozzarella o i classici supplì tra gli antipasti fritti, ai tonnarelli e le fettuccine fatte in casa all’amaticiana, al “cacio e pepe” o con il sugo di coda alla vaccinara, spaghetti e rigatoni ben al dente per la carbonara, trippa alla romana, coda alla vaccinara, e costolette d’abbacchio panate.

VIA VENETO / BARBERINI

Mirabelle @ Hotel Splendide Royal

Via di Porta Pinciana, 14 (Via Veneto)

06.42168838 – 06.42168837

mirabelle.it

Quando il sole sprofonda nei calici e il tramonto si scioglie tra le vestigia di una Roma bellissima, i tavoli del Mirabelle, sospesi sul cuore verde della città eterna, si animano di un romanticismo magico. Sulla terrazza gourmet, al settimo piano dell’Hotel Splendide Royal la vista spettacolare su Roma oscilla tra Villa Medici a Trinità dei Monti, per intrufolarsi fino alla Basilica di San Pietro e al Gianicolo, fino a inerpicarsi sui castelli. Dal Sunset happy hour alla cena, il menu dell’Executive Chef Stefano Marzetti è interamente caratterizzato da prodotti italiani.

AVENTINO

Marco Martini Restaurant

Viale Aventino, 121

06.45597350

marcomartinichef.com

La terrazza giardino dello chef stellato Marco Martini, nascosta nella villetta stile liberty del The Corner Hotel su Viale Aventino, offre dal pranzo fino a tarda notte cucina gourmet e mixology di alto livello. Una cucina dal cuore romano ma con un attitudine internazionale: qui i sapori della tradizione si trasformano in creazioni sorprendenti. Un oasi di piante, fiori, alberi, comode poltroncine ideale anche per aperitivo o per un cocktail dopo cena.

Numa al Circo

Viale Aventino, 20

06.64420669

numaroma.it

Numa al Circo – il locale dello chef Davide Cianetti al Circo Massimo – nasce con l’intento di essere un punto di riferimento per la clientela durante tutta la giornata secondo una visione cosmopolita, partendo proprio dalla colazione fino alla sera. Sono tanti gli ‘spettacoli gastronomici’ a cui prendere parte da Numa al Circo durante tutta la giornata: dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina. L’offerta del ristorante, autentica e priva di orpelli, è una grande manifesto delle eccellenze italiane, soprattutto di quelle laziali.



Ti è piacuto questo articolo? Ora leggi:

I Migliori Rooftop Bar e Terrazze di Roma

Ti potrebbe interessare: