La Migliore Musica Cinematografica all’Auditorium Conciliazione di Roma

Vivi le colonne sonore de Il Signore degli Anelli, Harry Potter e Hans Zimmer il 25 e 26 maggio.

Hai mai sognato di ascoltare dal vivo le colonne sonore dei tuoi film preferiti? Ora puoi farlo. Il 25 e 26 maggio, l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospita tre concerti dedicati alla musica de Il Signore degli Anelli, Harry Potter e Hans Zimmer.

Scegli il tuo preferito (o partecipa a tutti e tre) e preparati a lasciarti trasportare dalla magia del cinema!

La musica de Il Signore degli Anelli & The Hobbit

Vivi l’eccezionale mondo musicale di J.R.R. Tolkien e viaggia attraverso il regno degli hobbit e degli elfi con questo magnifico concerto, con la voce del leggendario attore Sir Christopher Lee, noto per il suo ruolo di Saruman. La performance di due ore vede la presenza di un ospite d’eccezione e le migliori musiche dei film. Immergiti nella Terra di Mezzo, dalle minacciose melodie di Mordor e dagli acuti attacchi dei Cavalieri Neri alle meravigliose melodie liriche degli Elfi.

Il mondo magico di Harry Potter

Vivi la musica candidata all’Oscar dei film di Harry Potter in una serata unica con un ospite speciale, la Magical Film Orchestra & Choir e illusioni magiche! Il programma prevede le colonne sonore dei film del vincitore di cinque premi Oscar John Williams, così come la musica di Patrick Doyle, Nicholas Hooper e del premio Oscar Alexandre Desplat.

La musica di Hans Zimmer & altri

Nessun altro compositore ha influenzato il mondo del cinema negli ultimi due decenni quanto il pluripremiato Hans Zimmer. Questo concerto indimenticabile promette un’esperienza audiovisiva coinvolgente adatta a tutte le età. Vivi la straordinaria e migliore musica di film come Dune, James Bond, Pirates of the Caribbean, Il Re Leone, Gladiator, Il Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar e molti altri capolavori, in un emozionante concerto accompagnato da un’orchestra da film, un coro, solisti e un ospite speciale!

25-26 maggio

Auditorium della Conciliazione

Via della Conciliazione, 4

auditoriumconciliazione.it