L’eccezionale percorso espositivo nato dalla collaborazione tra le due Gallerie che già coinvolge opere di Tiziano e Bellini si rinnova con l’inserimento di otto nuove opere.

Sono già decine di migliaia i visitatori che da marzo 2024 hanno potuto ammirare nelle sale di Palazzo Barberini a Roma, cinquanta tra le più straordinarie opere provenienti dalla Pinacoteca della Galleria Borghese. Le due istituzioni romane, infatti, hanno attivato un’inedita collaborazione che ha permesso al pubblico di continuare a fruire del patrimonio della Galleria anche durante l’ambizioso progetto di rinnovamento

Nell’Ala Sud del piano nobile di Palazzo Barberini, la mostra TIZIANO, BELLINI, BRONZINO. Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini, proseguirà per tutta l’estate, dal 1° agosto al 27 ottobre 2024, presentando inoltre otto nuove opere nel percorso espositivo, alcune provenienti dai Depositi della Galleria Borghese e dunque raramente visibili nel tradizionale percorso espositivo.

Van Honthorst, Susanna e i Vecchioni, olio su tela, 1655 Galleria Borghese, Roma. © Galleria Borghese

Accanto a capolavori assoluti come la Madonna col Bambino di Giovanni Bellini e l’Amor Sacro e Amor Profano di Tiziano, il pubblico potrà ammirare, tra gli altri, la Danza Campestre di Guido Reni, Venere e Adone dello Scarsellino, la Caduta di Lucifero di Jacopo Palma il Giovane o la Sacra Famiglia di Scipione Pulzone.

La mostra rappresenta un’occasione unica per vedere in dialogo due collezioni che condividono una storia simile, legata a due figure cruciali della vita politica e culturale romana del Seicento, Maffeo Barberini e Scipione Borghese, in un’ideale vicinanza storica e culturale, e non ultima, anche geografica.

Per tutto il periodo dell’esposizione, inoltre, continua a essere attiva l’agevolazione sui biglietti che prevede, per coloro che avranno acquistato il biglietto di Galleria Borghese, il diritto a visitare le Gallerie Nazionali di Arte Antica a un costo molto agevolato (5 euro), godendo al contempo di tutto lo straordinario patrimonio e delle iniziative in corso.

FINO AL 27 OTTOBRE 2024

Indirizzo:

Via delle Quattro Fontane 13

Orari di apertura:

Lun-Dom, 10-19

Biglietti:

Intero: €15

Ridotto: €2

Per chi è in possesso di un biglietto di Galleria Borghese: €5

Contatti:

barberinicorsini.org