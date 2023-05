Visita il Palazzo del Quirinale, sede ufficiale della Presidenza della Repubblica

Alla scoperta del Palazzo abitato da Papi, Re e Presidenti da più di 400 anni

Il Palazzo del Quirinale, situato sull’omonimo colle di Roma, è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana. La sua destinazione d’uso originaria era quella di residenza papale; fu papa Gregorio XIII nel 1583 a deciderne la nascita, e dopo di lui fu residenza secondaria per trenta papi, fino a Pio IX, quando nel 1870, durante la riunificazione d’Italia, divenne il palazzo reale dei Savoia. Dopo la proclamazione della Repubblica, il palazzo divenne, dal 1° gennaio 1948 la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana.

Il Palazzo, che ha una superficie di 110.500 mq ed è quindi uno dei più grandi edifici d’Europa, vide l’avvicendarsi di tantissimi architetti ed artisti, come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni.

Info Utili

Prenotazione della visita: Per visitare il Palazzo del Quirinale, è necessario prenotare in anticipo. La prenotazione può essere effettuata tramite il sito web ufficiale del Quirinale o attraverso altri canali autorizzati.

Costo del biglietto: E’ richiesto solo un contributo simbolico di €1,5 per accedere al palazzo e alle sue collezioni d’arte.

Giorni di visita gratuiti: Esistono alcune occasioni in cui è possibile visitare il Palazzo del Quirinale gratuitamente. Solitamente, queste aperture gratuite avvengono durante eventi speciali come la Giornata del Patrimonio o il compleanno del Presidente della Repubblica.

Orari di visita: Il Palazzo del Quirinale è aperto tutti i giorni tranne lunedi e giovedi dalle 9.30 alle 16.00 con ultimo ingresso alle ore 14.30.

Scopriamo insieme gli ambienti chiave di questo importantissimo edificio, icona storica, politica ed artistica d’eccezione: al suo interno sono conservate una delle copie originali della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto Albertino.

Studio del Presidente della Repubblica

La stanza, dove si svolgono gli incontri ufficiali del Presidente della Repubblica con i Capi di Stato e le consultazioni con i segretari di partito per la formazione del Governo, è arredata con mobilio risalente al XVIII e XIX secolo. Agli stessi periodi risalgono i quadri che decorano l’ambiente. La scrivania del Presidente è di manifattura francese e proviene dalla Reggia di Parma.

Salone dei Corazzieri

Questa magnifica sala di rappresentanza fu costruita all’inizio del ‘600, e risalgono a quel periodo il soffitto ligneo e il pavimento in marmo policromo. In questo grande ambiente il Papa riceveva sovrani e ambasciatori: in loro onore nel fregio sono raffigurate le otto ambascerie giunte a Roma da paesi lontani durante il pontificato di Paolo V Borghese. Lo stemma di quest’ultimo è presente anche sul soffitto, insieme a quello dei Savoia. Furono proprio i reali a volere sulle pareti un secondo fregio con gli stemmi delle principali città italiane, per celebrare l’avvenuta unificazione del Paese. I due cicli di arazzi settecenteschi che rivestono le pareti rappresentano uno le Storie di Psiche, e l’altro le avventure di Don Chisciotte. Una curiosità: agli inizi del ‘900 il salone fu usato come pista di pattinaggio, e successivamente fu trasformato in campo da tennis coperto.

Cappella Paolina

La Cappella Paolina fu eretta da papa Paolo V Borghese, da cui prende il nome, nel 1615. La cappella ha le stesse dimensioni della Cappella Sistina; fu usata per 4 conclavi consecutivi. L’ambiente è riccamente decorato: ciò che più colpisce è la splendida volta, modellata in stucco bianco e dorato, un’esplosione di luce abbagliante. Sulla parete destra si trova un imponente balcone marmoreo, la cosiddetta cantoria, che ospitava il coro per le messe cantate. I dipinti sulle pareti risalgono invece al XIX secolo e rappresentano finte statue degli Apostoli, degli Evangelisti e di San Paolo. Sull’altare campeggia un arazzo tessuto nella manifattura parigina dei Gobelins nel 1817 che raffigura l’Ultima predica di Santo Stefano.

Scala del Mascarino

Questa splendida scala elicoidale è il capolavoro dell’architetto Ottaviano Mascarino: sorretta da coppie di colonne in travertino è caratterizzata da magnifici effetti chiaorscurali derivanti dalla luce naturale che scende dall’alto nel pozzo centrale. Da questa scala Borromini trasse ispirazione per realizzare la sua famosa scala presente all’intento di Palazzo Barberini a Roma.

Sala degli Specchi

La Sala degli Specchi era la sala destinata al ballo; le pitture della volta mostrano infatti un girotondo di figure sospese in cielo. Sulle pareti una fila di specchi riflette le luci dei lampadari di Murano, creando un effetto luministico di grande forza. La sala fu progettata in stile Rococò nel 1877 da Ignazio Perricci, seguendo le direttive della principessa Margherita. Questa sala oggi ospita importanti eventi istituzionali, tra cui il giuramento dei giudici della Corte Costituzionale.

Salone delle Feste

Il Salone delle Feste, che ospita da sempre cerimonie e udienze con un grande numero di invitati è il luogo dove si svolgono i pranzi di Stato e il giuramento del nuovo governo. Lo stile solenne del salone fu deciso dai Savoia, come il dipinto dedicato al Trionfo dell’Italia rappresentato sulla volta. Nel 1889 fu aggiunto un palco stabile per l’orchestra, un alto balcone affacciato sulla sala dove si posizionavano i musicisti che accompagnavano i balli di corte.

Visitare il Palazzo

Per visitare il Palazzo del Quirinale la prenotazione è obbligatoria almeno 5 giorni prima della visita. Si può scegliere tra tre tipi di visita:

Percorso Artistico-istituzionale: visita del Piano Terra, Piano Nobile e Appartamenti Imperiali. Durata circa 1 ora 15 minuti. Ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 16.00, con ingresso ogni mezz’ora. Ultimo ingresso alle 14.30.

Percorso Tematico: visita alla Vasella, ai Giardini e alle Carrozze. Durata circa 2h, venerdì e sabato alle 9.30.

Percorso Quirinale Contemporaneo: visita al Cortile d’Onore, Piano Terra, Piano Nobile e Appartamenti Imperiali. Percorso dedicato alla collezione di opere d’arte e oggetti di design contemporanei; venerdì e domenica alle 14.30.

Piazza del Quirinale

Biglietti: tutte le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria di €1,50

Chiusure: 8 marzo, 21 aprile, 1º maggio, dal 23 maggio al 3 giugno, dal 24 luglio all’8 settembre, 1º novembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio

Contatti: (+39) 06 39.96.75.57

www.quirinale.it