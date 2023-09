Il Museo della Luce a Roma: accendi la scintilla della curiosità!

Un viaggio alla scoperta del fenomeno luminoso tra storia e nuove tecnologie

L’offerta interattiva museale romana si arricchisce di un nuovo, interessante elemento. Parliamo del Museo della Luce, il nuovo sito dedicato alla nascita e all’evoluzione del fenomeno luminoso. Ubicato in uno splendido edificio storico, risalente al XVII secolo, a due passi da Piazza Venezia e da Via delle Botteghe Oscure, il museo è uno spazio di 1000 mq dove la tecnologia incontra in modo felice l’espressione artistica e le leggi della percezione visiva.

La visita è un’esperienza immersiva a 360 gradi: lo spettatore è circondato da installazioni luminose, effetti ottici, inviti all’esplorazione scientifica, il tutto coadiuvato da un’eccellente apparato esplicativo e didattico. Il servizio educativo al’interno del percorso espositivo è gestito in modo particolarmente brillante e piacevole dalle numerose guide presenti nelle sale, pronte a rispondere alle tante domande che vi salterano in testa dinanzi a una serie di invenzioni ed oggetti davvero…prodigiosi!

Si, è proprio la curiosità il sentimento ad essere maggiormente sollecitato da questo interessante museo, insieme alla sensazione di meraviglia e di sorpresa.

Un viaggio alla scoperta della luce

Il Museo della Luce offre un percorso davvero completo e interessante, adatto a un pubblico di tutte le età, in particolare ai più piccoli, che va dalla nascita dell’illuminazione fino alle scoperte più recenti, passando per gli effetti ottici illusori usati nel tempo per stupire o a scopo psicologico.

Il visitatore è chiamato a interagire con gli apparecchi e gli oggetti esposti, sperimentando direttamente su se stesso determinate illusioni percettive, stupendosi davanti a cose apparentemente inspiegabili, e infine ridendo davanti a tutti quegli effetti di straniamento che può dare la luce in determinate circostanze o attraverso particolari supporti o apparecchiatutre.

Quella del Museo della Luce è un’esposizione in continua trasformazione: l’obiettivo infatti è di aggiungere ogni anno nuovi oggetti alla collezione, attraverso una costante ricerca nel mondo dell’arte e della scienza.

Via d’ Aracoeli, 6



Orari: Lunedì-Venerdì 10.00 19.00

Sabato-Domenica 09.00-19.00

Biglietti: Intero €18, Ridotto €13

museodellaluce.it