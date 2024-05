Undici ettari riqualificati nel rispetto della biodiversità grazie alla collaborazione tra McArthurGlen e WWF

Dopo tre anni di lavori di bonifica e cinquemila nuove piante messe a dimora apre al pubblico l’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, la prima della Capitale. Con un’estensione di undici ettari tra bosco mediterraneo, percorsi di trekking, prateria e aree umide l’Oasi, che nasce dalla sinergia tra l’associazione ambientalista e il Castel Romano Designer Outlet, offre la possibilità ai visitatori di avventurarsi alla scoperta della fauna selvatica, di api e farfalle, oltre ad offrire zone ludiche e aree per il relax.

Il progetto prende vita più di 20 anni fa, nel 2002, in seguito all’acquisto, da parte del Designer Outlet, della grande zona verde adiacente i parcheggi che verteva in stato di abbandono e veniva usata come discarica abusiva. Dopo una prima fase di bonifica, il grande valore ambientale e le preziose caratteristiche di biodiversità del territorio hanno portato l’azienda a proporre a WWF Italia un progetto di Oasi Affiliata, ottenuto grazie a un percorso condiviso di profonda riqualificazione.

L’Oasi è un vero e proprio dono alla città di Roma: un’area di grandi dimensioni, ben curata, che permette ai cittadini e in particolare ai visitatori dell’Outlet di immergersi nella natura, per staccare dai frenetici ritmi cittadini stando a contatto col verde.

Alla scoperta dell’Oasi

Il progetto dell’Oasi è stato commissionato da McArthurGlen e WWF Italia allo Studio di progettazione paesaggistica OSA ed è stato realizzato da Assiverde: 1.500 metri di sentieri, dislocati tra il bosco di macchia mediterranea e i percorsi di trekking con 5.000 nuovi arbusti piantati. Tra le piante sono presenti alberi autoctoni (querce e lecci), arbusti (corbezzoli e biancospino) e mellifere aromatiche (salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà). Quest’ultime offrono l’habitat ideale per ospitare variopinte farfalle e tanti altri importanti impollinatori.

Non mancherà occasione di conoscere anche le specie animali presenti: attraverso il grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio infatti, sarà possibile osservare a rispettosa distanza gli esemplari di fauna selvatica presenti sul territorio, come volpi, istrici, rapaci e molte altre specie di uccelli come il picchio rosso e la ghiandaia.

L’Oasi ospita inoltre anche molte specie “acquatiche”: nelle aree umide attorno allo stagno permanente infatti è possibile vedere numerose specie di anfibi come rane, rospi, testuggini, e anche dei rettili.

Importante sottolineare la presenza di api nell’Oasi. Le arnie dislocate nell’area, ciascuna delle quali ospita 50.000 api, sono destinate a produrre circa 100 kg di miele all’anno, che presto sarà disponibile per i visitatori.

Inebriante e profumata infine la flora selvatica presente nell’Oasi, tra cui spiccano le colorate (e severamente protette!) orchidee.

Visite e laboratori ambientali per le famiglie

Per le famiglie l’Oasi mette a disposizione una grande area giochi “naturale”: un percorso dei sensi, il gioco del grande tronco, la tela del ragno e l’altalena, oltre a tre aree pic-nic. Per mangiare all’aperto nell’Oasi sarà sufficiente recarsi in uno qualsiasi dei ristoranti del Centro, dove troverete degli speciali lunch box.

L’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano è aperta tutti i giorni dalle 9 fino al tramonto con accesso libero.

Ogni sabato e domenica fino al 30 giugno sono previsti laboratori didattici a cura delle guide WWF. Qui il calendario.

L’appuntamento per ciascuna attività è al Guest Service di Castel Romano in piazza dell’Elefante, 15 minuti prima dell’inizio di ogni laboratorio. È richiesta la presenza di un genitore. È possibile inoltre prenotare una visita guidata dell’Oasi, sempre a cura delle guide WWF, in entrambe le giornate dalle 11.00 alle 19.00.

Le Oasi Affiliate WWF

Da anni il WWF, al fine di conservare le specie e gli habitat naturali nazionali, porta vanti il progetto delle Oasi Affiliate: attraverso la collaborazione con proprietari privati cresce la percentuale di territorio protetto nazionale, rispettandone la biodiversità, il tutto in linea con gli obiettivi della Strategia sulla Biodiversità per il 2030.

Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario di apertura: dalle 9.00 al tramonto

Per prenotare visite e laboratori scrivere a: oasi.castelromano@mcarthurglen.com

mcarthurglen.it/castelromano /oasi