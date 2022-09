Il tempio romano dello shopping

La parola shopping da molti anni ha formato un saldo connubio con gli outlet, delle oasi per tutti coloro che amano fare spese contenendo però i costi. A Roma e nel Lazio uno dei luoghi più frequentati è senza dubbio Castel Romano Designer Outlet. Nato nell’ottobre del 2003 è diventato, nell’arco di quasi un ventennio di attività, un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli amanti dello shopping della Capitale e non solo. L’outlet, che fa parte de circuito britannico degli Outlet Center McArthurGlen, dista solo 25 km da Roma, ed è situato a metà strada tra Castel Porziano e Pomezia.

I negozi

Con oltre 150 negozi dislocati all’interno di un micro borgo pieno di vie ed edifici che strizzano l’occhio all’architettura romana classica, Castel Romano è stato a buon diritto ribattezzato il Tempio romano dello Shopping. Si spazia dalle firme dell’alta moda come Moschino, Valentino Versace e Armani fino a colossi dell’abbigliamento sportivo Asics, Converse, Nike e New Balance, senza dimenticare lo shopping per la casa, con i punti vendita di Nespresso, Bialetti e Thun. Presenti anche negozi dove acquistare gioielli e orologi, come i monomarca di Swatch, Swarovsky e Fossil, mentre per i cosmetici o la cura del corpo si va da Pupa, L’Occitane e l’Oreal. E ancora Thimberland, Northface, Sundek, Sisley, Replay, Pinko: si ha davvero l’imbarazzo delle scelta, Castel Romano è in grado di soddisfare i gusti di tutti i visitatori, offredno prezzi davvero imbattibili (gli sconti infatti vanno dal 30 al 70%, in ogni periodo dell’anno)!

I ristoranti

Gli amanti dello shopping potranno tranquillamente trascorrere un’intera giornata all’interno di Castel Romano, visti i numerosi punti vendita da esplorare. E tra un acquisto e l’altro sarà possibile anche fare una sosta gastronomica, mangiando qualcosa di buono in uno dei ristoranti presenti. Un frappuccino da Starbucks, o uno snack veloce da Ham Holy Burger ad esempio, ma anche un pranzo tradizionale seduti a tavola mangiando un piatto di pasta da Signorvino o da Farinella, o magari, per i più attenti alla linea, un poke da Poke House.

COME ARRIVARE

– In automobile:

Da Roma: Eur – Via Cristoforo Colombo – Strada Statale 148 Pontina – uscita Castel Romano;

Eur – Via Cristoforo Colombo – Strada Statale 148 Pontina – uscita Castel Romano; Dal Grande Raccordo Anulare: Uscita 26 del G.R.A. (direzione Pomezia) – Strada statale 148 Pontina – uscita Castel Romano.

– Navetta dalla stazione Termini

La navetta è attiva dal lunedì alla domenica, biglietto €15 A/R – gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni

Partenza da via Giolitti, 48, direzione Castel Romano: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00

direzione 9:00 10:00 – 11:00 – 12:00 Partenza da Castel Romano, direzione via Giolitti, 48: 16:00 – 17:00 – 18:30 – 19:30

– Castel Romano Designer Outlet link

È attivo il Castel Romano Designer Outlet link, il nuovo servizio combinato treno+bus di Trenitalia che permette di acquistare, in un’unica soluzione, il biglietto del treno e quello della navetta per Castel Romano (basta inserire ‘Castel Romano Outlet’ come destinazione sul sito Trenitalia) . Il prezzo del biglietto comprende andata e ritorno da e per Roma Termini.

– Car sharing

E’ possibile raggiungere Castel Romano Outlet con il car sharing, utilizzando le piattaforme Enjoy, Share Now e Car Sharing Roma. Così facendo potrai ricevere, dopo esserti recato al Guest Services, la Privilege Card (-10% di sconto extra nei negozi aderenti) e un Food Voucher da €2,50 da utilizzare nei punti food del Centro. Con Enjoy in particolare avrai l’opportunità di chiudere e riaprire il noleggio quando avrai terminato il tuo shopping e in più potrai parcheggiare nel parcheggio D1.

Castel Romano Designer Outlet

Via Ponte di Piscina Cupa, 64 – Castel Romano, Roma

Orari di apertura: Lun – Dom 10.00-20.00

mcarthurglen.it/castelromano