Tutto pronto per i saldi estivi a Castel Romano Designer Outlet

Da sabato 6 luglio, occasioni fino al -50% sul prezzo outlet negli oltre 150 negozi del Centro McArthurGlen. Navette potenziate da Roma Termini ed Eur Fermi e orario prolungato 9.00- 21.00

Al via sabato 6 luglio a partire dalle 9.00 gli attesissimi saldi estivi del Centro McArthurGlen della Capitale, con riduzioni fino al 50% sul prezzo outlet negli oltre 150 brand distribuiti lungo i piacevoli spazi open air che consentono un’esperienza di shopping piacevole e rilassante.

Proposte moda grandi firme, ampia scelta di brand per casualwear e sportswear, pelletteria, accessori, articoli per la casa: un grande assortimento per vivere l’estate cogliendo le occasioni più interessanti per tutta la famiglia. Tra le novità, le recenti aperture dei brand Save The Duck, Dondup, l’iconico Borsalino ed il nuovo beauty store Pinalli con l’attesissimainaugurazione prevista proprio per sabato 6 luglio con DJ set e consulenza skin care, make up ed hair care gratuita per i clienti.

Se si vuole vivere un’esperienza unica di shopping, si può prenotare direttamente al Guest Services la consulenza di una personal shopper dedicata.

Per una pausa dallo shopping, val la pena di visitare la nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, con i suoi 11 ettari di macchia mediterranea. Visite guidate gratuite alle 12.00 e alle 15.00 a cura delle guide WWF e laboratori didattici – sempre gratuite – alle 11.00 e alle 15.00 con partenza dal Guest Service di Piazza dell’Elefante. È possibile pranzare nelle aree picnic, scegliendo un menu Oasi ecocompatibile nei punti food del Centro.

Dal 6 al 14 luglio il Centro osserverà l’orario potenziato dalle 9.00 alle 21.00 con servizio potenziato della navetta dalla Stazione Termini e da Eur Fermi.

Scegliendo il servizio Car Sharing di Enjoy è possibile interrompere il noleggio durante lo shopping e usufruire del parcheggio riservato.

Castel Romano Designer Outlet

via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orari di Apertura

6-14 luglio 9.00- 21.00

Dal 15 luglio 10.00-20.00

mcarturglen.it/castelromano