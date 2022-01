Balloon Museum, il museo dei palloncini a Roma

Arriva a Roma il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art

All’interno del Pratibus district di Roma è nato il primo museo dedicato alla balloon e all’inflatable art, che inaugura i suoi spazi con una mostra dal titolo Let’s fly, prodotta da Lux Eventi e visitabile fino al prossimo 5 marzo. Un’esposizione che coniuga una forma d’arte originale e innovativa con il divertimento e la possibilità di interagire con le opere esposte. Aperto 7 giorni su 7, il Balloon museum è uno spazio in grado di attirare spettatori di tutte le età, un microcosmo pop e colorato che affianca allo spirito libero e giooso anche una riflessione sulla sostenibilità e sulla necessità di salvaguardare la natura e il nostro ecosistema.

Le opere in mostra

Anche se può sembrare una forma d’arte inusuale, nel corso degli ultimi anni sono molti gli artisti che si sono cimentati nella creazione di installazioni e opere d’arte realizzate tramite l’assemblaggio di palloncini di forma e colore diversi.

Il Balloon Museum di Roma ospita i lavori di alcuni di loro: dagli Stati Uniti ad esempio arrivano Pneuhaus & Bike Powered Events, con la loro Canopy, un’installazione interattiva composta da gonfiabili che vengono azionati e messi in movimento attraverso l’energia green prodotta pedalando una bicicletta, messa a disposizione dei visitatori. Un’altra installazione che prevede la forte interazione con il pubblico è senza dubbio Hypercosmo, degli artisti Quiet Ensemble, una vasca piena di bolle in cui tuffarsi su cui troneggia un cielo composto da altrettante bolle, un ambiente ibrido che crea una dimensione quasi sospesa.

E poi gli spagnoli Penique Production, che espongono un enorme gonfiabile che può essere anche visitato al suo interno, e ancora Never ending story, l’infinity room di Motorefisico che contiene 1300 palline che si riflettono nelle superfici specchiate tutt’intorno. Infine, sul fronte etico e sostenibile, va segnalata Living Forest, l’installazione interattiva di Signal Creative che finanzia programmi di sostenibilità ambientale attraverso le donazioni fatte dal pubblico.

Una mostra green e consapevole

La mostra è stata organizzata tenendo fortemente in considerazione la responsabilità che tutti noi siamo chiamati ad avere nei confronti dell’ambiente. Il focus è sulla sostenibilità: per questo la scelta è caduta su materiali biodegradabili o riciclabili, prestando molta attenzione ai cicli di produzione e smaltimento degli stessi per tutta la durata della mostra. Un’esperienza ludica quindi, ma anche e soprattutto consapevole.

Dal 7 Dicembre 2021 al 5 Marzo 2022

Prati Bus District

Viale Angelico, 52

Lun – Ven: dalle 15.30 alle 20.30 (ultimo ingresso ore 19.00 )

Bambino fino agli 8 anni: € 6 + € 1,00 prev.

Intero € 13,00 + € 1,00 prev.

Ridotto € 12,00 + € 1,00 prev.

Sab – Dom: 10.00-20.30 (ultimo ingresso ore 19.00 )

Bambino fino agli 8 anni: € 8 + € 1,00 prev.

Intero € 15,00 + € 1,00 prev.

Ridotto € 14 + € 1,00 prev.

Ingresso gratuito fino ai 3 anni