Borgo Pallavicini Mori: il benessere in un country resort

Scopri un’oasi serena dove la bellezza rustica incontra l’eleganza

A venti minuti dal centro di Roma, sulla Tiberina, si erge la suggestiva Tenuta agricola di Pallavicini Mori, una vasta proprietà con una storia che risale al XVI secolo. All’interno di questo luogo incantevole, nei primi anni del ‘900 è stato creato un piccolo borgo come un prestigioso resort dal fascino nobiliare.

Oltrepassando il cancello d’ingresso, adornato con la stella a otto punte, simbolo della famiglia nobiliare Altieri, si è invasi dal profumo della campagna, dal verde degli alberi di quercia e il suono dolce del vento e degli uccelli. Borgo Pallavicini Mori è una vera e propria oasi, che offre una via di fuga dalla vita frenetica della città, pur essendo a pochi minuti dal centro.

L’atmosfera delicata e pacifica della campagna circostante echeggia nella struttura del resort, nella sua gestione e servizi offerti. Nonostante la recente apertura, questo affascinante relais di charme già suscita grande interesse, grazie alla sua fusione di passato e futuro tramite il recupero degli edifici.

Un arredamento raffinato e un’atmosfera accogliente

Oggi, i Casali del Borgo vantano undici sistemazioni di grande comfort e con tipologie diverse, adatte per ospitare persone per soggiorni d’affari e di lavoro, ma anche turisti e famiglie per vacanza. Inoltre, sono disponibili lussuose suite che portano i nomi dei membri della nobile famiglia.

I casali accolgono gli ospiti con una cura impeccabile nell’arredamento, offrendo un soggiorno piacevole e confortevole. Alcune delle suite regalano una vista incantevole sulla corte interna, arricchita da un antico fontanile, oltre a panorami mozzafiato sulla collina, le antiche grotte etrusche e la valle del Tevere.

L’arredamento e lo stile di Borgo Pallavicini Mori combinano l’eleganza e l’atmosfera rustica della campagna, creando un ambiente armonioso. Le travi in legno adornano i soffitti, aggiungendo autenticità e calore agli spazi. I tavoli in legno naturale fungono da punti focali, esaltando la loro bellezza e invitando gli ospiti a riunirsi e socializzare.

Gli ampi spazi conferiscono un senso di apertura e libertà, amplificando l’atmosfera di tranquillità. Gli eleganti arrangiamenti floreali disseminati nel resort aggiungono freschezza, richiamando la natura circostante.

Cucina tipica e benessere

La natura e il territorio hanno un ruolo anche in cucina, caratterizzata da piatti semplici, tipica di un agriturismo, dove prodotti locali attentamente selezionati e prelibatezze Laziali vengono tradotti in piatti della tradizione romana.

Oltre alle delizie culinarie, Borgo Pallavicini Mori offre una serie di servizi pensati per il relax e il benessere. Si può godere di una magnifica piscina per rilassarsi e prendere il sole, oltre alla suggestiva piccola spa chiamata Grotta della Regina. Questo nome è ispirato a una vicina cavità storica utilizzata dagli etruschi e dai romani. La spa offre una cabina sauna, una cabina bagno turco, docce multisensoriali e su richiesta massaggi da professionisti. Per coloro che desiderano trovare armonia interiore, il Borgo occasionalmente organizza lezioni di yoga, offrendo l’opportunità di riconnettere mente, corpo e anima. Tutti i servizi sono disponibili non solo per gli ospiti del resort, ma anche visitatori esterni, che possono godere di un pacchetto giornaliero che include la camera con formula day use e alla piscina.

Borgo Pallavicini Mori, tuttavia, non offre solo relax; è un luogo versatile, adatto anche per incontri aziendali, eventi e matrimoni. Con il suo incantevole ambiente e strutture professionali, il Borgo offre uno sfondo elegante per ogni occasione.

Borgo Pallavicini Mori

Via Tiberina 571, Roma Contatti

+39 06.33630376



info@borgopallavicinimori.it



borgopallavicinimori.it