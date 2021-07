Piscine All’Aperto a Roma

Le migliori piscine a Roma

L’estate è arrivata. Molti romani scappano dal caldo della metropoli per recarsi in località balneari, noi siamo qui per proporvi altri modi per godersi il sole qui a Roma. Le piscine hanno riaperto più tardi del solito quest’anno per via del COVID, ma sono tornate!

Spesso nascoste, ma mai fuori mano, le piscine a Roma possono essere più sportive o più chic e possono trasformare un pomeriggio afoso in un momento di relax, come una vera e propria oasi nella Città Eterna. Con varie fasce di prezzo e di servizi inclusi, c’è davvero qualcosa per tutti.

Aqvi Blu – Sheraton Roma (chiusa temporaneamente)



Viale del Pattinaggio, 100 (Marconi/Eur)

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €20, weekend e festivi €35 (include lettino e ombrellone, asciugamani e spogliatoio). Dopo le 15.00, -30%.

Lun-Dom 10.00-18.30 pm (Maggio 1 – 15) | Lun-Dom, 10.00-19.30 (Maggio 16-31) | 9.30-19.30 (Giugno) | 9.30-20.30 (Luglio-Agosto) | 9.30-19.30 (1-15 Settembre) | 9.30-18.30 (16-30 Settembre)

Volete un’esperienza luxury che è anche accessibile? La piscina Aqvi Blu allo Sheraton Roma fa per voi. E’ il posto perfetto dove passare del tempo libero a Roma. Prendete la metro fino alla fermata Marconi, dove per un prezzo ragionevole avrete accesso alla bellissima piscina con inclusi sdraio, lettino, ombrellone, asciugamano, sedie, e accesso al wi-fi. Rilassatevi accanto all’acqua sorseggiando un drink. Per pranzo, godetevi i loro piatti italiani ed internazionali in una meravigliosa area all’aperto circondata da giardino mediterraneo. Di domenica, avrete accesso alla piscina con brunch incluso per €60!

Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Via Alberto Cadlolo 101 (Monte Mario)

Prezzo giornaliero (Luglio-Settembre): Lun-Ven Adulti €80, Bambini 6-11 anni €40; Sab-Dom & Festivi adulti €115, bambini 6-11 anni €57.50

Incluso nel prezzo: piscine all’aperto, solarium, asciugamani

Piscina interna: aperta solo ai Club Members

Orari piscina esterna: ogni giorno 8.00- 19.00

romecavalieri.com

Sul colle più alto della Città Eterna, il Rome Cavalieri offre un vero e proprio paradiso di relax immerso in un parco di pacchia mediterranea. Ci sono tre piscine all’aperto, una delle quali per bambini, con anche un bar e una vista mozzafiato su Roma. Lasciate che il sole vi calmi e rilassatevi nell’esclusiva Rome Cavalieri Cabana: Let the sunshine gently soothe your soul while relaxing in the exclusive Rome Cavalieri Cabana: una oasi di pace dove sarete coccolati tutto il giorno.

Hotel Anantara Palazzo Naiadi Roma

Piazza della Repubblica, 47 (Centro Storico)

Prezzo giornaliero: €150 (include pacchetto SPA e massaggio di 50 minuti)

Lun-Dom 10.30– 19.00

Attorno alla bellissima fontana di Piazza della Repubblica, Palazzo Naiadi (precedentemente conosciuto come Exedra Hotel Roma) è un albergo a 5 stelle davanti al quale sarete passati centinaia di volte. La piscina all’aperto è sul terrazzo, completa di vista panoramica del Centro Storico di Roma. Rigugiatevi nell’area lounge per un pasto all’ombra o godetevi il servizio in piscina. Un pomeriggio a Palazzo Naiadi non è costoso come si penserebbe, e include anche un lungo massaggio!

Parco Dei Principi Grand Hotel & Spa

Via G. Frescobaldi, 5 (Villa Borghese)

Vibe: Hotel & Spa

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €50; Sab-Dom & Festivi €100

Metà prezzo dalle 15.00: €35 in settimana e €75 weekend e festivi)

Orari di apertura piscina: 8:00-19:00

Chic, privata e perfetta per una festa privata alla Gatsby, qusta enorme piscina è circondata da bellissimi giardini e ha un grande solarium per abbronzarsi. Gazebi, chaise lounge e ombrelloni rendono il posto perfetto per rilassarsi e godersi un cocktail alla frutta o un pasto leggero.

Crowne Plaza Rome – San Pietro

Via Aurelia Antica, 415 (Aurelio – Vaticano)

Prezzo giornaliero: 1 adulto €25/€35* (1 lettino + 1 ombrellone + 1 asciugamano), 2 adulti €45/€65* (2 lettini + 1 ombrellone + 2 asciugamano), adulto €20/€25* (1 lettino + 1 asciugamano sul prato), bambini (6 – 14 anni) €20-25 , bambini (0 – 5 years) gratis

*Prezzo weekend (Sab-Dom & Festivi)

Ogni giorno 10.00-19.00

Sito nel Crowne Plaza Rome – San Pietro, a qualche passo dai sereni giardini di Villa Doria Pamphili, questo santuario del benessere è la perfetta destinazione per una giornata per calmare la mente, il corpo, e lo spirito. Il centro health & fitness ricopre 900 mq e include una piscina al chiuso, offre svariati trattamenti personalizzati per il viso ed il corpo. Ma la parte miglore della stagione estiviva è senza dubbio la piscina esterna. Potete scegliere tra lettini accanto alla piscina o sul prato.

Radisson Blu Es. Hotel (temporaneamente chiuso)

Via Filippo Turati, 171 (Termini)

Vibe: Luxury Hotel

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €65; Sab-Dom €90

Questa raffinata terrazza al Centro Storico vi farà sentire lontani dal caos della vicina Stazione Termini. Ottimo rapporto location-qualità-prezzo, la piscina è conveniente, bellississima, e in uno dei posti più in della città per un drink.

Rome Marriott Park Hotel (temporaneamente chiuso)

Via Colonnello Tommaso Masala, 54 (Magliana)

Prezzo: €15 metà giornata dalle 14:00, €20 giornata intera

romemarriottpark.it

Leggermente fuori dal centro città, questo posto vale il viaggio. Godetevi un tuffo rinfrescante all’arrivo e poi una bella dose di dolce far niente in riva alla piscina, con un gelato al pistacchio o una granita o un pranzo all’italiana.

QC Terme

Via Portuense, 2178/a (Fiumicino)

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €58; Sab-Dom €64 (include accesso alla piscina, asciugamani, accappatoio, pantofole, prodotti per il corpo, e happy hour esculiva)

Dom-Gio 9:00 – 23:00; Ven-Sab 9:00-24:00

Questa casa del benessere ultramoderna trasforma l’idea dell’esperienza in SPA e offre trattamenti non convenzionali e innovativi, come piscine sensoriali a idromassaggi, bagni giapponesi, e cascate. Al di fuori, la modernità dell’interno crea un grande contrasto con l’area circostante: la zona archeologica vicino all’aereoporto di Fiumicino. Questi nuveau bagni romani vi daranno un ultimo assaggio di antichità prima di tornare a casa. Al momento, per via del COVID, la sauna non è disponibile.

Belle Arti

Via Flaminia, 158 (Flaminia)

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €20, Sab-Dom €25

Mezza giornata (8.00 – 13.30 o 14.00 – 20.00): Lun-Ven €15 , Sab-Dom €20

Orari apertura: Lun-Ven 7.00-20.00; Sab-Dom 8.00-20.00

Una piscina atletica con le corsie, questo posto è perfetto per chi ha un approccio più sportivo. Ciononostante, il bordo piscina è contornato da chaise lounges e ha tanto spazio per rilassarsi. Ci sono anche corsi per esercizi come acquagym o hydrobiking. Prenotazione obbligatoria.

Club Lanciani

Via di Pietralata, 135 (Tiburtina)

Prezzo giornaliero: 2 adulti €16/€20* (2 sdraio + 1 ombrellone), 1 adulto + 1 bambino €11 (2 sdraio + 1 ombrellone), 1 adulto €12.50 (1 lettino + 1 ombrellone), 1 adulto €9/€11* (sdraio), 1 bambino €5.50/€8*

*Prezzo weekend (Sab-Dom)

Orari apertura: Lun-Ven 10.00-18.30; Sab-Dom 9.30-19.30



Un’oasi dove godersi attività all’aperto senza limiti, Club Lancini è dotato di molti campi e attrezzature sportivi e ha una piscina al suo cuore. Il complesso ricorda un vero e proprio country club ma si trova all’interno del contesto urbano, cosa più unica che rara a Roma. L’ingresso alla piscina è diviso in fasce orarie. Durante la settimana si può scegliere tra tre fasce: 10.00-14.00, o 12.30-16.30 o 14.30-18.30. Nel weekend si può scegliere tra: 9.00-14.00 o 14.30-19.30.

Circolo Valentini

Via della Marcigliana, 597 (Prati)

Vibe: Very relaxed

Prezzo giornaliero: 1 adulto €13/€20* (1 lettino + 1 ombrellone), 2 adulti €24/€36* (2 lettini + 1 ombrellone), 3 adulti €30/€48* (3 lettini + 1 ombrellone), bambini €6 (3-6 anni)

Mezza giornata (9.00-13.45 o 14.15-19.00): 1 adulto €9/€13* (1 lettino + 1 ombrellone), 2 adulti €16/€24* (2 lettini + 1 ombrellone), 3 adulti €21/€33* (3 lettini + 1 ombrellone), bambini €6 (3-6 anni)

*Prezzo weekend (Sab-Dom)

Orari apertura: 9.00-19.00

Il Circolo Valentini è centro sportivo con una piscina all’aperto. Il complesso ha tutto quello di cui si può avere bisogno, ad un prezzo molto ragionevole. C’è anche un ristorante aperto tutti i giorni dove potete govervi un pranzo leggero al riparo dal sole.

Grand Hotel Gianicolo

Via delle Mura Gianicolensi, 107 (Gianicolo)

Vibe: Hotel

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €30, Sab-Dom & Festivi €40

Orari apertura: Lun-Dom 9.00–19.00

Circondata da giardini tropicali, la piscina si trova nella perfetta atmosfera per scappare dalla vita della città, ma rimanendone al centro. Rinfrescatevi nella piscina durante il giorno, o godetevi il tramonto dal Gianicolo con la vista di Trastevere. Per un prezzo medio, Grand Hotel Gianicolo è ideale per un pranzo con gli amici o un drink dopo una giornata di lavoro.

The Club Piscina Delle Rose

Viale America, 20 (Eur)

Prezzo giornaliero: €25

Metà giornata: €20

Orari di apertura: Lun-Ven 10.00-21.00; Sab-Dom 9.00-20.00

Per chi avesse voglia di una vera nuotata, questa piscina olimpionica all’aperto soddisferà i vostri desideri. E perché non unirla con un po’ di relax al sole? Questo sports club è adatto alle famiglie e facilmente accessibile con la Metro B.

Sporting Club Ostiense

Via del Mare, 128 e Via dei Cocchieri, 1A (Ostiense)

Prezzo giornaliero: Lun-Ven €11; Sab €14; Dom €17

Prezzo 3 ore: Lun-Ven €7; Sab €10; Dom €13

Orari apertura: Lun-Dom 8.30-20.30

Allo Sporting Club Ostiense ha riaperto la piscina estiva per trascorrere una piacevole giornata in acqua (vasca dal 25 metri) immersi nel verde. Con l’ingresso, oltre alla possibilità di usare la piscina si ha diritto a: lettino, ombrellone, spogliatoio, docce calde, phon, palestra, parcheggio interno. A disposizione tutti i giorni dalle 10 alle 19 anche il chiosco bar a bordo vasca.