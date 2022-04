L’opera sotto le stelle nella splendida cornice delle Terme di Caracalla

Non c’è modo migliore di trascorrere una piacevole e tiepida notte estiva godendosi un’opera, un concerto o un balletto nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma.

Nell’antichità le Terme erano un vivace ritrovo sociale, l’equivalente di una spa moderna, dove i romani andavano a fare il bagno e socializzare. Spostandoci in avanti di un migliaio di anni, le rovine delle antiche terme sono diventate un palcoscenico all’aperto, in grado di attirare migliaia di turisti e romani ogni anno.

Il programma dell’estate 2022 a cura del Teatro dell’Opera di Roma include: il concerto di Claudio Baglioni (3-17 Giugno); Mass, un opera con le musiche di Leonard Bernstein (1-5 Luglio); il violinista tedesco David Garrett (25 Luglio); La Carmen (15 Luglio- 4 Agosto); Il Barbiere di Siviglia (2-9 Agosto). Per gli amanti del balletto, non perdere lo spettacolo del ballerino di fama mondiale Roberto Bolle, con il suo Roberto Bolle and Friends (12 – 14 Luglio) e Notre Dame de Paris (21 Luglio- 3 Agosto).

PROGRAMMA DEL FESTIVAL DI CARACALLA 2022

Claudio Baglioni

3 – 17 Giugno 2022

Mass

1 – 5 Luglio 2022

David Garrett Alive

25 Luglio 2022

Roberto Bolle and Friends

12 -14 Luglio 2022

Carmen

15 Luglio – 4 Agosto 2022

Notre – Dame de Paris

21 Luglio – 3 Agosto 2022

Il Barbiere di Siviglia

2 – 9 Agosto 2022

Terme di Caracalla

Viale delle Terme di Caracalla, 52

21.00

operaroma.it

