Gli appuntamenti estivi di Villa Medici

Scopri il programma per l’estate 2023 di Villa Medici a Roma!

Villa Medici – Accademia di Francia a Roma, è una prestigiosa sede museale e culturale che si trova vicino a Villa Borghese. Come ogni estate anche quest’anno è pronta a ospitare numerosi eventi, con un ricchissimo programma che si snoda tra mostre d’arte, interventi di architettura del paesaggio e festival cinematografici. Con 18 ettari di giardini, fontane e sculture, Villa Medici rimane un’oasi di espressione artistica che ricorda la campagna francese, pur affacciandosi su una delle zone più centrali di Roma.

Scopriamo di seguito la programmazione artistica di Villa Medici da Maggio ad Ottobre 2023.

Festival des Cabanes di Villa Medici | 24 Maggio – 1 Ottobre

Il Festival des Cabanes di Villa Medici nasce per offrire la possibilità a architetti, artisti e ricercatori di “prendere possesso” dei giardini storici del sito, progettati da Ferdinando de’ Medici alla fine del XVI secolo. Sette creazioni originali di “capanne” troveranno spazio per tutta l’estate nel cuore dei giardini di Villa Medici, progettati appositamente per il festival dagli studi di architettura e design ArchiSculpteurs, Atelier CRAFT, Atelier Poem, Aurel Design Urbain, Nelson Wilmotte Architectes, offset e orizzontale. Per tutta l’estate, le capanne accoglieranno diversi laboratori pedagogici, letture e corsi di yoga. Martedì 27 giugno inoltre ci sarà la Nuit des Cabanes, con un programma di performance artistiche, musicali e letterarie che coinvolgeranno artisti e pensatori.

Una linea storta tesa / Mostra dei borsisti di Villa Medici | 10 Giugno – 6 Agosto

Torna il tradizionale appuntamento con la mostra dei borsisti di Villa Medici, curata da Saverio Verini, che riunisce le proposte elaborate da sedici borsisti nel corso di un anno di ricerca trascorso a Roma. Il titolo della mostra, Una linea storta tesa, vuole rappresentare il percorso vissuto dagli stessi borsisti durante la loro residenza di Villa Medici, percorso che comprende punti fermi e ripensamenti, in un filo che si annoda e cambia poi forma in continuazione, diventando emblema del loro stesso cammino di ricerca e studio. Gli interventi si muovono tra installazioni artistiche, performance, letteratura, video, fotografia e musica.

Mostra Bad Timing, Théo Mercier | 10 Giugno – 25 Settembre

© Theo Mercier

Ex Borsista di Villa Medici, Théo Mercier è oggi artista e regista. Lo scenario della mostra BAD TIMING è il seguente: una pioggia di auto si è abbattuta sul piazzale di Villa Medici. Avanzando oltre, è possibile scorgere una serie di sedie in bronzo che si sciolgono al sole, abbandonate e deformate. Una sorta di enigma che troverà la soluzione negli interni di Villa Medici. E’ nelle sale espositive infatti che Théo Mercier mette in scena la risoluzione di questa situazione distopica, attraverso una serie di strutture che sono degli ibridi tra elettrodomestici usati e sculture di marmo amputate, provenienti dalle collezioni di Villa Medici. Attraverso di loro l’artista mostra il piacere che prova nel trattare insieme sfarzose vestigia del passato e residui post-industriali del caos contemporaneo.

Villa Medici Film Festival | 13 -17 Settembre

© Margherita Nuti -Daniele Molajoli

Nato nel 2021, il Festival di Film di Villa Medici offre una selezione internazionale di film che esplora i legami tra il cinema e l’arte contemporanea. Per il terzo anno consecutivo, il festival si propone di offrire opere pionieristiche dai profili variegati che mettono in discussione, sconvolgono, stravolgono o re-incantano il nostro rapporto con le immagini.

Il Villa Medici Film Festival è diviso in tre sezioni: la Competizione internazionale, composta da dodici film recenti, di ogni genere e formato, il programma parallelo Focus, con film di artisti fuori concorso, masterclass e incontri d’eccezione, e le proiezioni del Piazzale, che riuniscono il pubblico per proiezioni all’aperto di nuovi film, con molte anteprime ma anche classici riproposti in versione restaurata. La giuria 2023, composta dalla regista Alice Diop, dall’artista Cyprien Gaillarde e dalla direttrice del Centre Pompidou-Metz Chiara Parisi, assegnerà due premi: il Premio Villa Medici per il miglior film e il Premio Speciale della Giuria per un film originale che ha attirato l’attenzione dei giurati.

Mostra Storie di pietre | 12 Ottobre – 14 Gennaio 2024

Stéphane Thidet, Sans titre (Je crois qu’il y avait une maison, il me semble y avoir vécu), 2010 Photo © Stéphane Thidet

Le pietre esercitano da sempre sugli esseri umani un certo fascino; poeti e artisti di tutte le epoche hanno testimoniato le profonde influenze che queste presenze silenziose hanno avuto sulle loro creazioni. La mostra Storie di pietre intende celebrare questo rapporto attraverso un percorso che si snoda tra dieci sale, dove sono state riunite pietre di sentiero e cristalli, pietre votive, oggetti di studio scientifico o di contemplazione romantica. Tra i nomi presenti troviamo Auguste Rodin e Giuseppe Penone, Charlotte Perriand e Antonio Tempesta, Tatiana Trouvé e Facteur Cheval; tutti artisti ispirati da questo magico mondo minerale.

Villa Medici

Viale della Trinità dei Monti, 1

www.villamedici.it