I migliori eventi a Roma di questo autunno 2022

Autunno 2026: i migliori eventi a Roma

Cosa fare a Roma in autunno: i migliori eventi da non perdere

In autunno le temperature si abbassano e le foglie iniziano a cadere, ma Roma in questa stagione rinasce, anzichè andare in letargo. Il calendario dei migliori eventi in autunno a Roma è infatti come sempre particolarmente ricco: dalle grandi mostre all’attesissima Festa del Cinema, dall’edizione annuale del Maker Faire al Romaeuropa festival, preparatevi a una serie di appuntamenti davvero imperdibili!

Ecco gli eventi più attesi di questa stagione:

FESTIVAL

Romaeuropa Festival

8 settembre – 15 novembre 2026

Varie location

romaeuropa.net

Dall’ 8 settembre al 15 novembre prenderà il via la 41° edizione del Romaeuropa Festival, con un ricco programma di musica contemporanea, danza, teatro, arti digitali e per l’infanzia che si svolgeranno in varie location, come l’Auditorium Conciliazione, il Teatro Argentina, il Mattatoio, il MAXXI e il Teatro Costanzi.

100 spettacoli, 240 repliche e 1000 artisti, tra cui Sofia Nappi con la sua compagnia Komoco, Romeo Castellucci con il suo nuovo spettacolo ‘Faust. Fatto, non detto‘, il Groupe Acrobatique de Tanger e, per la prima volta al Festival, Vinicio Capossela, con la sua ballad opera ispirata alla vita di Renato Striglia e al lavoro di Dylan Thomas.

Festa del Cinema di Roma

14 – 25 ottobre 2026

Auditorium Parco della Musica

romacinemafest.it

Anche quest’autunno la Città Eterna è protagonista con la 21ª edizione della sua Festa del Cinema, dal 14 al 25 ottobre. L’evento principale si svolge all’Auditorium Parco della Musica, addobbato per l’occasione con un infinito tappeto rosso, ma la festa si estende anche ad altre suggestive location della capitale. Inoltre, come ente autonomo, ma che corre parallelo alla Festa del Cinema c’è Alice nella Città dedicato al pubblico più giovane.

Il festival proporrà anteprime mondiali, retrospettive e approfondimenti sul cinema italiano e internazionale, con un programma di oltre 80 film. Infine, una parte del festival è dedicata agli “incontri”, dove il pubblico ha l’opportunità di ascoltare conversazioni approfondite tra registi di fama mondiale e conoscere i retroscena dei loro debutti cinematografici. Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese sarà il film d’apertura dell’edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma.

Rome Future Week

21-27 settembre 2026

Varie location

romefutureweek.it

Dal 21 al 27 settembre torna la quarta edizione di Rome Future Week, il più grande evento diffuso dedicato a futuro, innovazione, sostenibilità e inclusione, che trasforma la città in un grande laboratorio a cielo aperto. Nata a Roma nel 2023, la manifestazione è oggi un network che promuove la cultura dell’innovazione attraverso un fitto calendario di talk, workshop ed esperienze sparse per tutta la capitale.

Il tema di quest’anno è “Materia Prima”, la chiave narrativa che unisce tutti gli eventi della settimana e invita a riflettere su ciò che rende possibile la trasformazione: competenze, relazioni, cura, conoscenza e progettualità. Un’edizione da grandi numeri, con oltre 400 eventi e decine di migliaia di partecipanti attesi, e un programma che spazia dall’intelligenza artificiale all’arte, dalle startup all’innovazione sociale.

Maker Faire Roma

23-25 ottobre 2026

Gazometro

makerfairerome.eu/it/

Dal 23 al 25 ottobre si festeggia il 14esimo anniversario di Maker Faire Rome, la fiera delle invenzioni e delle innovazioni che promuove le idee, provenienti da tutto il mondo, che modificano la nostra vita in modo pratico. Un’edizione ancora più grande con nuovi contenuti innovativi, che anche quest’anno si terrà al Gazometro. La kermesse affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufacturing agli e-sports passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata.

Roma Jazz Festival

1 – 24 novembre 2026

Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz

romajazzfestival.it

Dal 1 al 24 novembre, presso l’Auditorium Parco della Musica ed altre location in giro per la città di Roma, si terrà la 50esima edizione del Roma Jazz Festival, dal titolo Rileggere Miles, ripensare il jazz. Un omaggio al grande jazzista a cent’anni dalla sua nascita, più che una commemorazione una rilettura affidata a una serie di artisti che hanno abbracciato la sua visione. Jason Miles, suo produttore e arrangiatore, Paolo Fresu, la tromba europea che più di ogni altra ha saputo portare quell’eredità verso altri orizzonti, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt, Erik Truffaz, musicisti di generazioni diverse in grado di rileggere la sua musica senza nostalgie.

MOSTRE

Vassily Kandinsky

15 settembre 2026 – 14 febbraio 2027

Palazzo Bonaparte

mostrepalazzobonaparte.it

Palazzo Bonaparte ospiterà, a distanza di 25 anni dall’ultima mostra monografica a lui dedicata a Roma, una grande retrospettiva su Kandinsky, il maestro russo dell’astrattismo.

La mostra, che apre le porte al termine dell’altra grande retrospettiva ospitata nelle sale dello spazio espositivo di Piazza Venezia nei mesi scorsi, dedicata al grande maestro giapponese Hokusai, si preannuncia come uno degli eventi espositivi più attesi dell’anno: le prevendite dei biglietti sono già aperte.

Keith Haring: Art without borders

6 ottobre 2026 – 11 aprile 2027

Museo di Roma

museodiroma.it

La mostra, dedicata all’artista che, più di tutti nel XX secolo, ha cercato di rendere l’arte accessibile alle masse, con un immaginario tratto dalla strada e dalla multiculturalità metropolitana, riunisce oltre 140 opere e materiali eccezionalmente prestati dalla Nakamura Keith Haring Collection, la maggiore raccolta al mondo dedicata ad Haring, insieme a importanti prestiti pubblici e privati.

La mostra ripercorre il suo intero percorso artistico, dai primi lavori a New York e dagli iconici Subway Drawings ai poster politici, alle sculture, ai dipinti fino ad arrivare alle opere finali.

Roma Art Week 2026

19 – 25 Ottobre 2026

gallerie d’arte e open studios a Roma

romeartweek.com/it/

La Rome Art Week è una collaborazione senza scopo di lucro tra spazi artistici, istituzioni e artisti che lavorano per espandere la portata della scena artistica contemporanea a Roma. Quest’anno per la sua undicesima edizione avrà luogo dal 19 al 25 ottobre. La manifestazione, completamente gratuita per artisti e pubblico, comprende centinaia di eventi tra mostre, progetti culturali e open studio, creando una rete tra artisti, curatori e spazi espositivi e permettendo di scoprire nuove voci e prospettive nel mondo dell’arte contemporanea.

Gallerie, musei, fondazioni, accademie e spazi indipendenti aprono le porte con mostre, performance, talk e incontri, mentre gli artisti offrono la possibilità di visitare i propri studi per approfondire il loro lavoro. Per maggiori informazioni consultare la pagina Instagram di Rome Art Week.

MUSICA

Che notte è questa! Concerto Evento di Claudio Baglioni

24-25-27-28-30-31 Ottobre, 1 Novembre 2026

Piazza di Siena, Villa Borghese

“Che notte è questa!” è il titolo dello show evento con cui Claudio Baglioni inaugura e chiude il suo nuovo GrandTour La vita è adesso. La partenza è nella sua Roma, a Piazza di Siena, nel cuore verde di Villa Borghese: nate come due sole serate, il 24 e 25 ottobre 2026, sono diventate sette dopo i sold out immediati, con le repliche del 27, 28, 30 e 31 ottobre e dell’1 novembre. Il viaggio si chiuderà un anno dopo, il 23 ottobre 2027, ai Fori Imperiali.

Piazza di Siena è già stata scenario di due concerti storici del cantautore romano, nel 1982 e nel 2009, per un totale di circa 350.000 spettatori. Accompagnato da 20 musicisti, Baglioni porterà sul palco 50 canzoni che ripercorrono quasi sessant’anni di carriera, con l’esecuzione integrale e per la prima volta dal vivo degli undici brani di La vita è adesso, a quarant’anni dall’uscita dell’album.

Domande frequenti sugli eventi a Roma in autunno 2026