I migliori eventi a Roma di questo autunno 2022

Cosa fare a Roma in autunno: i migliori eventi da non perdere

In autunno le temperature si abbassano e le foglie iniziano a cadere. Ma non pensare che Roma stia per andare in letargo, anzi. Il calendario autunnale è come al solito pieno di eventi: dalle grandi mostre, all’attesissima Festa del Cinema fino al Romaeuropa festival, c’è da divertirsi.

Ecco gli eventi più attesi di questa stagione:

FESTIVALS

Romaeuropa Festival

8 settembre – 20 novembre

Varie location

romaeuropa.net

Dall’8 settembre al 20 novembre Romaeuropa Festival torna a colorare la capitale con spettacoli di musica contemporanea, danza, teatro e arti digitali. Gli eventi sono ospitati da alcune delle istituzioni culturali più note della città, come il MAXXI, il Teatro Argentina, l’Auditorium Parco della Musica, ma anche da alcune perle fuori mano. Come ogni anno, il festival si propone come una piattaforma in cui le arti e le culture di tutto il mondo interagiscono e si fondono per risvegliare nuove prospettive e forme espressive. Il festival, oggi il più grande d’Italia, valorizza e celebra la differenza, segue le linee tracciate dall’incertezza della modernità e si apre a visioni inedite nei vari campi artistici. Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi, seguite il sito ufficiale di Romaeuropa.

Festa del Cinema di Roma

13 – 23 ottobre

Auditorium Parco della Musica

romacinemafest.it

Anche quest’autunno la Città Eterna è protagonista con la 17ª edizione della sua Festa del Cinema, dal 13 al 23 ottobre. L’evento principale si svolge all’Auditorium Parco della Musica, addobbato per l’occasione con un infinito tappeto rosso, ma la festa si estende anche ad altre suggestive location della capitale. Inoltre, come ente autonomo, ma che corre parallelo alla Festa del Cinema c’è Alice nella Città dedicato al pubblico più giovane.

Il festival propone proiezioni dei migliori film del 2022, capolavori restaurati, ma anche serie tv, videoclip e mostre di videoarte. Infine, una parte del festival è dedicata agli “incontri”, dove il pubblico ha l’opportunità di ascoltare conversazioni approfondite tra registi di fama mondiale e conoscere i retroscena dei loro debutti cinematografici. Per tenersi aggiornati sul programma e sulle prenotazioni, consultare regolarmente il sito web dell’evento.

Maker Faire Roma

7-9 ottobre

Gazometro – Via del Commercio, 9-11

makerfairerome.eu

Dal 7 al 9 ottobre si festeggia il decimo anniversario di Maker Faire Rome, la fiera delle invenzioni e delle innovazioni che promuove le idee, provenienti da tutto il mondo, che modificano la nostra vita in modo pratico. Nella location fortemente evocativa dell’area del Gazometro Ostiense potrai tornare a curiosare tra gli stand, a scoprire, innovare e creare insieme con i maker e i partner. Gli spazi espositivi interesseranno sia edifici post industriali, eredità dell’area, sia tensostrutture appositamente realizzate e molti spazi all’aperto che ospiteranno installazioni e performance.

Questa sarà una vera e propria “special edition” preceduta e seguita da una serie di eventi e iniziative anche digitali che non si esauriscono nei tre giorni di Manifestazione. Presto sarà disponibile il programma.

VRE Fest

6-9 ottobre

Galleria delle Vasche (ex Mattatoio Roma)

vrefest.com

Immergetevi in uno spazio diverso al festival internazionale Virtual Reality Experience – VRE dal 6 al 9 ottobre. Il festival permette al pubblico di allontanarsi dal mondo materiale e di partecipare a film a 360°, realizzati da artisti, ricercatori e maker che rivoluzionano il nostro modo di vedere. L’evento si terrà in contemporanea in cinque città diverse: Milano, Bologna, Roma, Potenza e Palermo.

A Roma, l’esposizione pertinente al VRE Fest durerà fino al 6 Novembre, 2022 e si svolgerà alla Galleria delle Vasche (Pelanda – Mattatoio) e avrà come protagonista Auriea Harvey, un’artista visuale americana, il cui lavoro fonde il digitale con il tangibile e comprende sculture virtuali e non, disegni e simulazioni.

Roma Jazz Festival

6-19 Novembre

Auditorium Parco della Musica, Monk, Casa del Jazz, Teatro del Lido

romajazzfestival.it

Dal 6 al 19 novembre, in quattro location in giro per la città di Roma, si terrà la quarantaseiesima edizione del Roma Jazz Festival. Il tema di quest’anno è l’immersività. Con “Immersive Jazz” si vuole andare verso una nuova modalità di partecipazione all’evento musicale dove empatia, contatto e apprendimento si fondono in una esperienza totalizzante.

Un festival all’insegna dell’avanguardia che passa dall’interattività, alla tecnologia senza dimenticarsi mai della tradizione. Musica, luci, parole e installazioni artistiche si fondono per portare lo spettatore all’interno di un mondo parallelo. La line-up di quest’anno include: Steve Coleman, Lady Black, Spyro Gyra, Mingus Big Band, Nubya Garcia, Enrico Rava e molti altri.

MOSTRE

Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma nel seicento.

25 Ottobre – 29 Gennaio 2023

Galleria Borghese

galleriaborghese.beniculturali.it

Dal 25 ottobre al 29 gennaio la Galleria Borghese dedica i suoi spazi alla pittura su pietra – un’invenzione del pittore veneto Sebastiano del Piombo, che cercava un supporto più resistente per le sue opere nei primi anni del 1500.

La collezione esposta è stata costituita da Scipione Borghese nei primi 30 anni del 1600. La mostra, Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento, presenta un corpus di più di 60 opere, dove la diversità dei materiali usati regala un senso di meraviglia e fascino senza pari.

Vincent Van Gogh

8 Ottobre – 26 Marzo 2023

Palazzo Bonaparte – Piazza Venezia 5

mostrepalazzobonaparte.it

L’8 ottobre Palazzo Bonaparte a Roma apre le porte a uno degli artisti più famosi e amati al mondo: Van Gogh. La mostra propone un emozionante percorso tra 50 opere tra le più importanti del maestro olandese eccezionalmente prestate al Palazzo dal Kröller Müller Museum. I vari dipinti, tra cui l’autoritratto dell’eterno pittore (1887), aiutano a tracciare la storia tormentata e struggente di Van Gogh, sostenuta da un intenso rapporto con le verità più profonde del mondo. In particolare, la mostra mette in luce il soggiorno parigino del pittore, dove egli formulò per la prima volta il suo linguaggio cromaticamente vibrante e unico.

Raoul Dufy: il pittore della gioia

14 ottobre – 26 febbraio 2023

Palazzo Cipolla – Via del Corso, 320

fondazioneterzopilastrointernazionale.it

La prima grande esposizione mai realizzata in Italia su Raoul Dufy sarà ospitata a Palazzo Cipolla a partire dal 14 ottobre. Il pittore della gioia, della luce e del colore ha contribuito a cambiare il gusto del pubblico nella prima metà del Novecento con la sua vivacità e le sue forme innovative. La mostra comprende 160 sue opere, prestate da collezioni private e pubbliche francesi, e copre l’intero arco della vita artistica di uno dei più grandi pittori del XX secolo, collocandosi tra l’Impressionismo e il Fauvismo.

Centenario di Pier Paolo Pasolini

Palazzo delle Esposizioni, 17 Ottobre – 20 Gennaio 2023

Palazzo Barberini, 28 Ottobre – 13 Febbraio 2023

Museo MAXXI, 16 Novembre – 12 Marzo 2023

Galleria d’Arte Moderna, 15 Ottobre – 16 Aprile 2023

Quest’anno sarebbe stato il centesimo compleanno del grande poeta, scrittore e regista Pierpaolo Pasolini, e per l’occasione verrà rivelato al pubblico anche il suo talento di pittore. Pasolini Pittore è una mostra esclusiva che pone l’accento sul processo creativo dell’artista. La personalità profonda di Pasolini è rivelata attraverso una serie di ritratti, nature morte e paesaggi, oltre che scene di vita sociale. La mostra avà luogo alla Galleria d’Arte Moderna dal 15 ottobre.

Il centenario di Pasolini sarà anche celebrato da 3 istituzioni romane, che si troveranno coordinate nell’ospitare un’unica mostra dal titolo “Tutto è Santo”. Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Barberini e il MAXXI ospiteranno l’intero corpus dei suoi lavori, che saranno reinterpretati con un focus sul concetto di corpo, in modo da dare nuova voce a uno dei più grandi italiani del Novecento.

Roma Art Week 2022

24 – 29 ottobre

gallerie d’arte e open studios a Roma

romeing.it/it/rome-art-week/

La Rome Art Week è una collaborazione senza scopo di lucro tra spazi artistici, istituzioni e artisti che lavorano per espandere la portata della scena artistica contemporanea a Roma. Quest’anno è la settima edizione e si terrà dal 24 al 29 ottobre. Sono oltre 100 le gallerie ed istituzioni che partecipano alla manifestazione e che daranno al pubblico la possibilità di sperimentare nuove forme di arte contemporanea con ben 237 artisti coinvolti. Gli appassionati possono rimanere aggiornati sul calendario degli eventi consultando il sito web o seguendo la pagina instagram.

