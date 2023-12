Il genio del grande artista fiammingo alla Galleria Borghese di Roma

Indagare l’antico, renderlo nuovo, studiare le forme e le figure del passato dandogli nuova vita, colore, morbidezza. Peter Paul Rubens, uno dei più grandi artisti del XVII secolo, è il protagonista della splendida mostra in corso nelle sale della Galleria Borghese di Roma fino al prossimo 18 Febbraio, dal titolo Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma.

Curata da Francesca Cappelletti (Direttrice del museo) e da Lucia Simonato, presenta più di 50 opere, divise in 8 sezioni, provenienti dai maggiori musei del mondo (il British Museum di Londra, il Met di New York e il Louvre di Parigi, solo per citarne alcuni).

Un’esposizione in grado di tracciare un affresco intenso e approfondito dell’influsso incredibilmente fertile che i grandi maestri della tradizione classica e italiana hanno avuto su questo artista, evidente anche dal meraviglioso gioco di rimandi che si viene a creare tra le opere della collezione permanente del sito e quelle della mostra a lui dedicata.

Il Tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, Galleria Borghese, Foto A. Novelli, ®Galleria Borghese Il Tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, Galleria Borghese, Foto A. Novelli ®Galleria Borghese

Il rapporto con i Maestri italiani e con l’antico

Bernini, Tiziano, Caravaggio: le opere di questi grandi dello scalpello e del pennello hanno avuto una chiara influenza sull’inventiva di Rubens, che arrivò in Italia nella primavera del 1600. Dopo pochi mesi entrò al servizio della Corte dei Gonzaga a Mantova, e con loro restò per ben 8 anni. Durante questo periodo compì viaggi di formazione a Roma e Genova; nella capitale ebbe modo di vedere dal vivo molti dei capolavori che possiamo apprezzare oggi in queste sale, e non solo.

Intuire, a tratti anticipare il mood dello stile Barocco, e integrarlo con la compostezza dell’antico: compito molto arduo, ma perfettamente riuscito per il nostro Fiammingo. La morte di Adone è un esempio di questa sintesi: i corpi nudi dei protagonisti sono esempi perfetti di statuaria classica, ma invece del gelido distacco del marmo le carni rosee, la muscolatura, la gestualità e la dinamicità delle pose già guardano verso la teatralità del Barocco, in un trionfo di composto pathos difficile da eguagliare, in quanto puro ossimoro artistico.

Pieter Paul Rubens, La morte di Adone, 1614, olio su tela, Foto A. Novelli, ®Galleria Borghese

Lo studio dei modelli, l’imitazione della natura, la conoscenza delle antichità romane sono alla base degli esiti straordinari che ebbe l’arte di Rubens nel riproporre figure classiche, miti o allegorie osservate su bassorilievi, sarcofagi o nelle opere degli artisti che lo hanno preceduto. L’accuratezza, lo slancio vitale, il movimento, lo studio perfetto delle anatomie fanno sembrare i protagonisti dei suoi disegni e delle sue tele modelli in carne e ossa, ripresi dal vero, e non copiati da statue o reperti antichi.

Ed ecco che ad esempio il suo Cristo risorto unisce la corporatura di un atleta greco all’inconografia cristiana tradizionale del momento della nascita a nuova vita di Gesù, circondato però da una scenografia di angeli e luci che ben incarna la tipica macchina teatrale barocca che troveremo negli altari di tante chiese romane di questo periodo.

Peter Paul Rubens, Cristo risorto, 1616, Galleria degli Uffizi di Firenze, Foto A. Novelli, ®Galleria Borghese

Lo studio dell’antico fatto da Rubens tocca tantissimi tipi di arte e manufatti, anche le monete e la ritrattistica scultorea: il doppio ritratto di profilo che troviamo in Agrippina e Germanico ne è un esempio lampante. Anche qui il rigore della linea netta viene addolcito da ua luce soffusa e da un incarnato di alabastro, che rende i protagonisti un ibrido tra divinità dell’Olimpo e regnanti di mondi lontani.

Una delle opere più interessanti in mostra è sicuramente il bellissimo Prometeo: l’eroe mitologico viene raffigurato in un’inedita posizione in caduta verticale, attaccato dall’aquila vorace che si appresta a divorarne il fegato. Un vortice drammatico dove principio e fine si confondono e si perdono, dove il corpo umano si fonde con quello animale, rendendo vittima e carnefice un’esplosione di moti e incroci di arti e ali che dinamizzano l’orrore dell’evento, trasformandolo in un’anticipazione di un moderno fotogramma cinematografico.

Peter Paul Rubens con Frans Snyders, Prometeo incatenato, 1611-12, Philadelphia Museum of Art, Foto A. Novelli, ®Galleria Borghese

Fino al 18 Febbraio 2024

Piazzale Scipione Borghese, 5

Orari di apertura: Dal martedì alla domenica, 09.00-19.00

Biglietti: Intero €16, Ridotto 18-25 anni €5

Attività educative per famiglie:

Percorso interattivo Tra Rubens e Bernini alla Galleria Borghese: sabato e domenica alle ore 16.00.

Il costo è di €5 per bambino accompagnato da un adulto.

galleriaborghese.beniculturali.it