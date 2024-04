La Galleria Borghese: la più bella collezione al mondo

Ammira le opere di Caravaggio, Bernini e Raffaello alla Galleria Borghese di Roma

Visitare la straordinaria collezione della Galleria Borghese, definita come la più bella collezione al mondo, è sicuramente un’esperienza da non perdere. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 19, ma ricorda che la prenotazione è obbligatoria.

Costruita nel 1613 dal cardinale Scipione Borghese, la Galleria Borghese ospita la collezione privata del cardinale, una meravigliosa raccolta di preziose opere d’arte, sia antiche che moderne. La collezione privata del cardinale fu creata a partire dal 1607, che avviò un’acquisizione sistematica di opere d’arte, rendendola una delle più grandi dell’epoca. La prima collezione era composta da dipinti di Caravaggio, Raffaello e Tiziano mentre la collezione di sculture antiche, altro elemento fondamentale capace di dare un’aurea di universalità ideale alle collezioni artistiche, è stata costantemente arricchita. All’interno della galleria, troverete una parte sostanziale della collezione Borghese di dipinti, sculture e antichità.

Paolina Borghese as Venus Victrix, Antonio Canova

2024: Lavori di restauro e agevolazioni sui biglietti

Dal 29 marzo al 30 giugno 2024 cinquanta opere della Galleria Borghese verranno trasferite nell’Ala Sud del piano nobile di Palazzo Barberini, che ospiterà la mostra: “Raffaello, Tiziano, Rubens. Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini”.

Presso la Galleria Borghese, infatti, i lavori del PNRR comporteranno la sostituzione delle tappezzerie e l’ammodernamento degli infissi nell’ottica dell’efficientamento energetico, l’ampliamento dell’accessibilità culturale, l’aggiornamento dei depositi e il restauro di alcune grandi tele.

Durante tutto il periodo dell’esposizione sono previste delle agevolazioni sui biglietti. Il biglietto di Galleria Borghese è ridotto e costa 11 euro. Coloro che avranno acquistato il biglietto di Galleria Borghese hanno diritto a visitare le Gallerie Nazionali di Arte Antica al costo agevolato di 5 euro, godendo al contempo di tutto lo straordinario patrimonio e delle iniziative in corso.

I capolavori della Galleria Borghese

Scipione Borghese fu uno dei primi mecenati del Bernini e un appassionato collezionista di opere del Caravaggio. Era particolarmente interessato alle sculture antiche, ma era anche un innovatore e patrocinava artisti moderni, e commissionò lavori a Caravaggio, Bernini, Domenichino e Rubens.

Daphne e Apollo, Bernini

Passeggiare all’interno della Galleria Borghese è un viaggio unico, nel mondo di alcuni degli artisti più universali di tutti i tempi, tra cui i più famosi capolavori di Gianlorenzo Bernini:

Enea, Anchise e Ascanio

Ratto di Proserpina

David

Apollo e Daphne

La Verità svelata dal Tempo

Autoritratto come giovane uomo

Autoritratto ad un’età matura

Busto del Cardinale Scipione Borghese

Un’opera della quale è impossibile non rimanere affascinati è il Ratto di Proserpina, dove le mani del Dio Plutone che toccano la pelle di Proserpina sembrano affondare nella sua carne.

La Galleria Borghese ospita anche la più grande collezione di opere del Caravaggio della città, tra cui Davide con la Testa di Golia, la Madonna col Bambino e Sant’Anna (Madonna dei Palafrenieri), San Girolamo e il Ragazzo con cesto di frutta.

Saint Jerome, Caravaggio Ratto di Proserpina, G. L. Bernini, copyright Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Galleria Borghese

Oltre ad essere eccezionale per la sua splendida collezione (che include anche capolavori di Antonio Canova, Tiziano, Brueghel, Raffaello Sanzio e molti altri), la Galleria Borghese è perfetta nella coerenza del suo insieme decorativo che include marmi antichi, intarsi, mosaici, stucchi e inserti.

Kitchen Maid with the Supper at Emmaus, c.1617-1618, Artist: Diego Velázquez, 1599-1660, Oil on canvas.

Un Velazquez in Galleria

Dal 26 marzo al 23 giugno 2024 Galleria Borghese presenta la mostra “Un Velázquez in Galleria”, in cui l’opera Donna in cucina con Cena di Emmaus, una delle prime opere conosciute di Diego Velázquez (1599-1660) e proveniente dalla collezione permanente della National Gallery of Ireland, è allestita nella Sala del Sileno che ospita i dipinti di Caravaggio.

La mostra è pensata come un focus di ricerca in cui la stessa scelta allestitiva apre automaticamente un dialogo tra l’opera di due Maestri del Barocco: il confronto tra l’opera di Velázquez e i dipinti di Caravaggio presenti nella sala si presta infatti a letture che rivelano prospettive inedite di critica e approfondimento.

Come acquistare i biglietti per la Galleria Borghese

Ricorda che non puoi acquistare i biglietti al museo ma occorre prenotarli in anticipo. Puoi prenotare i biglietti per telefono al numero +39 06 32810, online sul sito della Galleria Borghese o cliccando sul pulsante qui sotto:

Indirizzo:

Piazzale Scipione Borghese, 5 (Villa Borghese)

Orario:

Mar–Dom: 09.00–19.00 (ultimo ingresso 17.45)

Prenotazione obbligatoria

galleriaborghese.beniculturali.it