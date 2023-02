MIRA! Il vero spirito sudamericano sbarca a Roma

Il nuovo ristorante fusion latino della Capitale inaugura venerdì 3 marzo con un incredibile Opening Party

Per sentirsi immersi nella natura lussureggiante del Sud America, gustando cibo dal sapore esotico mentre tutto intorno si balla seguendo il ritmo latino non serve prendere un aereo: basta arrivare a Via dei Colli Portuensi! Proprio qui, nel cuore di Monteverde Nuovo, sta per aprire, il prossimo 3 marzo, Mira, il nuovo locale di influenza fusion sudamericana dove godersi un aperitivo o una cena in un’atmosfera gioiosa e divertente.

Quando si parla di America Latina si pensa immediatamente alla musica travolgente e ai balli tipici di questa terra. Ma non solo: il mondo latino offre anche una grande varietà di cibi e pietanze, nonchè di cocktail particolarissimi il cui gusto come un’onda sarà in grado di trascinarvi in un’esperienza sensoriale senza precedenti!

La serata di apertura si prospetta davvero imperdibile: l’Opening Party si terrà venerdì 3 marzo dalle 19 alle 22, e a scatenare le danze ci penserà il Dj Set Cool3ra. A tutti gli ospiti verranno offerti 2 drink e assaggi del menù food.

Per poter accedere occorre essere inseriti nella lista nominale, per chiedere l’accredito basterà scrivere a: rsvp@slevin.it

Perù, Brasile, Argentina, Messico: tutti i sapori e i colori di questi paesi meravigliosi si condensano in una serie di proposte food davvero sfiziose, presentate in formato tapas: nachos, platano fritto, soffici empanadas in tre varianti (Classiche Argentine, con carne; De Mar, con ragù di tonno, spigola, gamberi e sour cream; Suavecita, mozzarella, cipolle caramellate, mais e salsa di prugna). E ancora Tacos di salmone e al Pastor loco, Arepas, Ceviche, Picanha Asada al Chimichurri e i caratteristici Churros. Tutte questi piatti nascono dal sodalizio culinario tra 2 chef, uno italiano e uno argentino: il mix tra queste due culture crea un tipo di cucina fusion, originale ed accattivante, frutto della sperimentazione tra i fornelli.

Non solo cibo, ma anche drink. Mira infatti ha una doppia anima: da un lato quella della ristorazione, dall’altra quella del club, dove ballare e scatenarsi anche dopo cena, fino a tarda notte. E’ fortissima infatti la proposta mixology del locale, che spazia tra Margarita, Pisco Sour, Caipirinha e ben 8 signature che portano alta la bandiera latina, come con il Sofy Brazil (Cachaca infused vanilla, rum, cordiale miele e zenzero, lime e ananas) e La Tierra (Tequila blanco, pompelmo, lime, agave, lamponi). Peculiarità del posto è il doppio formato del beverage, che si presenta anche con whisky, tequila e mezcal a porzioni.

Il design del locale è un chiaro rimando al mondo magico e profumato della natura sudamericana, rigogliosa di fiori tropicali, lussureggiante di verde. Pavimento a scacchi, sedute in vimini, tavoli smaltati, luci soffuse: l’arredo, curato in ogni dettaglio, è accarezzato da una distesa di fiori che scendono dal soffitto, regalando un’atmosfera davvero incantata. Il ristorante ospita fino a 80 coperti nella parte interna, mentre altri 20 si trovano nel dehors.

Per una fuga dal grigiore cittadino, lasciatevi sedurre da questa location affascinante dove il ritmo si sposa col gusto!

