Capodanno a Roma 2023

Feste ed eventi di Capodanno a Roma

È sempre un po’ difficile decidere cosa fare a Capodanno. Che preferiate festeggiare il nuovo anno in un locale affollato, in una delle principali piazze di Roma o a casa vostra con un bicchiere di champagne e qualche amico, di seguito troverete molti suggerimenti per rendere indimenticabile il vostro Capodanno a Roma.

CAPODANNO IN PIAZZA

Ritorna finalmente il concerto di fine anno a Roma. Il programma ricco di appuntamenti prenderà il via il 31 dicembre con il concerto live “Rome Restarts 2023”, che vedrà alternarsi sul palco, nel suggestivo scenario di via dei Fori Imperiali: Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni.

La radio ufficiale dell’evento sarà RDS 100% Grandi Successi. I conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro saranno i volti e le voci ufficiali del Capodanno di Roma, che andranno ad animare la serata e a presentare gli artisti che saliranno sul palco accompagnando il pubblico con un concentrato di musica live e divertimento. La festa inizierà alle 21,30 e proseguirà anche dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma, per continuare a cantare e ballare insieme ai romani e ai turisti anche dopo la mezzanotte.

CAPODANNO NEI LOCALI

Capodanno allo Shari Vari

Shari Vari Club | Via di Torre Argentina, 78 (Centro Storico)

dalle 20.30 | entry fee €40-250

Vip Dinner @ MY MARTINI – CHAMPAGNERIA

Cena di pesce o di carne + 1 bottiglia di vino ogni 2 persone + brindisi con Moet Chandon Champagne + ingresso alla discoteca

costo: € 250

Gala Dinner @ MY MARTINI – CHAMPAGNERIA

Cena di pesce o di carne + 1 bottiglia di vino ogni 2 persone + brindisi + ingresso alla discoteca

costo: € 180

Buffet Dinner @ SHARIVARI’S SALA BAROCCA O BLACK SUITE

Cena a Buffet + 1 bottiglia di vino ogni 4 persone (o 1 drink a persona) + ingresso alla discoteca

costo: € 80 fino alle 11.45

Dopo Cena con tavoli riservati

PRIVEE PLATINUM (Barocca e Black Suite Superior)

€100 a persona (minimo €1000)

PRIVEE GOLD (Sala Hush ae Black Suite Sala)

€80 a persona (minimo €1000)

PRIVEE SILVER (Sala Champagnerie)

€60 a persona (minimo €1000)

Ingresso Disco Gold – dalle 23.30

€ 50 a persona

brindisi + 1 drink incluso

Ingresso Disco Silver – dopo mezzanotte

€ 40 a persona

1 drink incluso

leggi il menu

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TEL/WHATSAPP +39.3392832380

Capodanno al The Hoxton Hotel, Roma (Cena + DjSet all’Appartamento)

The Hoxton | Largo Benedetto Marcello, 220 (Parioli)

dalle 20.30 | prezzi: €140 (cena) – €175 (cena + party) – €50 (ingresso dopo le 23.30)

Cena: €140 (bibite escluse)

Cena + Party: €175 (1 drink incluso)

Party (ingresso dopo le 23.30): €60 (1 drink incluso)

leggi il menu

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TEL/WHATSAPP +39.3392832380

Ristorante e Roof Garden Les Etoiles

Les Etoiles Restaurant | Via Giovanni Vitelleschi, 34 (Prati)

GALA DINNER AL RISTORANTE LES ETOILES

dalle 21 | €420 per la cena (vini esclusi); €490 (vini inclusi)

LIGHT DINNER IN SALA MICHELANGELO / TERRAZZA BEL RESPIRO

dalle 21 | €190 light dinner (vini esclusi)

leggi il menu

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TEL/WHATSAPP +39.3392832380

Capodanno 2023 al Baja Roma

Baja | Lungotevere Arnaldo da Brescia (Popolo)

CENA

dalle 20.30 | prezzo: €180

leggi il menu

POST CENA

dalle 23.30 | prezzo: €70

Brindisi + Dj Set + Open Bar

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

EVENTI@BAJAROMA.IT | +39 377 5518240

Flora Rooftop Terrace presso Hotel Marriott

Hotel Marriott | Via Veneto, 191 (Barberini)

dalle 20.30 | Prezzo: €260 vini inclusi

CENA CON PIANOBAR + DJSET

leggi il menu

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

TEL/WHATSAPP +39.3392832380

Terrazza Tiziano presso il Monti Palace Hotel

Monti Palace Hotel | Via Cavour, 185 (Monti)

dalle 17.30 alle 02.00 | prezzo: €200 a coppia (aperitivo), €350 a coppia (New year’s formula). 30% sconti per bambini sotto i 14 anni

SOLO 50 POSTI DISPONIBILI. PRENOTAZIONE RICHIESTA CON PAGAMENTO ANTICIPATO.

Aperitivo

dalle 17.30 alle 21.30

Welcome drink

1 bottiglia di Franciacorta Majolini Vintage Brut Millesimato 2018 Bio DOCG per coppia

Canape’ assortiti

Mini tagliere d’assaggio con top selection di formaggi DOP italiani e mostarda Artigianale

Fritti mignon assortiti

Vol au vent farciti Mini bigne’ ripieni

Formula Capodanno

dalle 22.00 alle 02.00

Welcome drink

1 bottiglia di Champagne Charles Le Bel Inspiration 1818 per coppia

Pasticceria mignon assortita

Tagliate e spiedini di frutta

cantucci serviti con “Vin Santo del Chianti Classico 204 Rocca di Castagnoli”



Dalla mezzanotte, per celebrare l’arrivo del nuovo anno secondo tradizione italiana:

Lenticchie di Castelluccio di Norcia

Cotechino tradizionale artigianale di Modena IGP

Panettone artigianale classico e amarena e cioccolato

Pandoro artigianale Torroni artigianali classico e arancia con cioccolato fondente

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

EMAIL info@montipalacehotel.com

Capodanno @ Circolo degli Illuminati

Circolo degli Illuminati | Via Giuseppe Libetta, 1 (Ostiense)

dalle 20.00 | prezzo: €30-240

DINNER & CLUB • 4 MUSIC STAGES • Start h 20:00

H 20:00 CENA di GALA con Open Bar (140€)

H 21:00 CENA BUFFET con Open Bar (65€)

H 23:00 INGRESSO Open Bar fino alla Mezzanotte (45€)

H 00:00 INGRESSO (30€)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+39.3283464266

NEW YEAR PARTY all’Alcazar Live

Alcazar Live | Via Cardinale Merry Del Val , 14 (Trastevere)

Opening: 20.30

CENA: 21.00

ALCAZAR BAND: 22:30

Ingresso biglietti per il party: 23:30

DJ SET: 00:15

Ingresso dalle 23.30: €35 / 40

Cena: €150 vino incluso

leggi il menu

Palazzo dei Congressi NYE EVENT

Palazzo dei Congressi | Piazza J.Kennedy, 1 (EUR)

dalle 22.00 | prezzo: €55-90

Line up:



ADIEL – KOBOSIL – LEN FAKI – LILLY PALMER – PAUL RITCH – REINIER ZONNEVELD

Prezzi:



Regular Ticket 55€ // Vip Ticket 90€ con 3 drinks

www.ticketnation.it/