Elio, il ristorante del The Hoxton Rome che celebra lo spirito della buona tavola

Ospitalità, tradizione e convivialità nel cuore dei Parioli

Elio, il nuovo ristorante di The Hoxton, Rome celebra la gioia di mangiare tutti insieme con gli amici, gustandosi i migliori ingredienti che l’Italia ha da offrire. Il menu è realizzato con la collaborazione d’eccezione di Sarah Cicolini, Chef & Owner di SantoPalato e Avanvera. Ambasciatrice della cucina regionale più autentica, conosciuta per il suo sguardo giovane e innovativo, la Chef firma un menù di cucina territoriale italiana mixata a idee moderne.

L’offerta spazia dalla colazione alla cena e prevede anche l’internazionale appuntamento con il brunch nel fine settimana, il tutto con il plus di poter godere durante la bella stagione della luminosa terrazza per vivere l’esperienza gastronomica circondati dal fascino della città eterna.

Elio si anima anche durante l’aperitivo attraverso una drink list ideata per accogliere gli ospiti in ogni momento della giornata e in grado di esaltare i flavours locali e gli spirits italiani come limoncello, vermouth, liquore allo zafferano, un’ampia selezione di vini naturali e un elemento nuovo quanto divertente, ovvero la fontana di Negroni by Elio che diventerà protagonista durante le feste con gli amici e le serate sulle note dei migliori dj set.

Elio: la proposta dalla colazione a mezzanotte, anche in maxi formato

La tradizione strizza l’occhio alla modernità da Elio con una proposta che valorizza il dna della cultura gastronomica italiana, ma non dimentica l’evoluzione contemporanea attraverso uno stile di ospitalità capace di rispondere a un pubblico locale quanto internazionale, in ogni momento della giornata.

Dalla colazione al brunch del weekend, dal pranzo o cena in famiglia fino all’aperitivo con gli amici, ogni momento dell’offerta di Elio saprà stupire gli ospiti non solo con la cucina di Sarah Cicolini, ma anche con elementi distintivi e divertenti come maxi porzioni, maxi negroni e maxi dolci. Le icone della colazione italiana saranno proposte in grandi dimensioni, per essere gustate in formato sharing: dolci appena sfornati, cornetti farciti, maritozzi, belli da vedere, quanto divertenti da mangiare (e fotografare), per un inizio di giornata in grande stile.

Spiccano nel menu del pranzo e della cena alcuni tra i più noti signature di Sarah Cicolini tra cui i Supplì al telefono, immancabile sulle tavole di Romani e non, e la fresca e gustosa Panzanella con l’aggiunta di tonno, passando per i primi piatti ideati ad hoc per il menu di Elio come Linguine, salsa di datterini e peperone giallo, alici marinate e peperoncino, un mix di gusti e colori incredibile, fino ad arrivare ai dessert dove i golosi noteranno subito il Maritozzo con crema diplomatica, il re dei forni romani e apprezzato ormai in tutta Italia, proposto in una declinazione tutta nuova ma altrettanto gustosa.

Anche la carta brunch avrà un’allure nostrano, con piatti semplici, capaci di esaltare i sapori mediterranei attraverso un’attenta selezione della materia prima. Un esempio su tutti è un grande classico come la bruschetta, Pane con olio, aglio e pomodoro cuore di bue in formato extra large.

Cocktail e divertimento

Al momento dell’aperitivo l’atmosfera si anima al ritmo di dj set che spaziano dalla wave elettronica alle sonorità r’n’b con una selezione “da bere” dove non possono mancare i cult della mixology come Spritz, Martini e Negroni a cui gli ospiti potranno attingere attraverso divertenti e moderne fontane di design.

Per chi desidera sperimentare nuovi signature tante le novità firmate dall’Head Bartender Simone De Luca e dal suo team, che propone una drink list ispirata ai giardini all’italiana attingendo ai profumi degli spirits nostrani che interpreta nei diversi cocktail. Si parte con il Weber Collins miscelato con Liquore allo Zafferano, ingrediente simbolo della gastronomia meneghina; si continua con un Sour alla Sorrentina dai profumi mediterranei e agrumati di Italicus – Rosolio di Bergamotto e infine si approda in Costiera Amalfitana con un Melfi Spritz sulle note del Limoncello di Capri.