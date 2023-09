Mobilità sostenibile nella città di Roma: le aziende più attente alle tematiche ecologiche

Nel cuore dell’antica Roma, una città che ha visto l’umanità evolversi attraverso i secoli, si sta scrivendo una nuova pagina nella storia della mobilità urbana: la mobilità sostenibile, una soluzione chiave per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo, è diventata una priorità anche nella Capitale. Andiamo a definire il concetto di mobilità sostenibile e a fare luce su due aziende che stanno guidando questa rivoluzione ecologica a Roma: Novomatic e Acea.

La rivoluzione della mobilità sostenibile

La mobilità sostenibile si riferisce a sistemi di trasporto che riducono al minimo l’impatto ambientale e promuovono l’uso responsabile delle risorse energetiche. Nelle grandi città come Roma, dove il traffico congestionato e l’inquinamento dell’aria sono sfide quotidiane, la mobilità sostenibile è diventata quindi cruciale e improrogabile. Non si tratta solo di un trend, ma di una necessità per garantire un futuro più verde e salubre per noi e per le generazioni future.

Due esempi concreti di sostenibilità

Stando alle informazioni condivise in questo articolo dalla redazione di nuovicasino.it: https://www.nuovicasino.it/notizie/novomatic-per-la-mobilita-sostenibile-roma-rimini/, il gruppo NOVOMATIC ITALIA sta dimostrando che il suo impegno per la sostenibilità va ben oltre il mondo del gioco. In cosa consiste? Hanno adottato l’approccio del Mobility Management per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni inquinanti legate ai loro spostamenti aziendali a Roma e Rimini. L’azienda si è posta l’obiettivo di contribuire alla transizione verso la mobilità sostenibile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Dunque, in conformità con la legislazione italiana, Novomatic Italia ha sviluppato piani di Spostamento Casa-Lavoro che incentivano il carpooling e lo smartworking, riducendo così l’uso dei mezzi di trasporto privati; inoltre, ha condotto indagini sulle esigenze di mobilità dei dipendenti, promosso il ciclismo casa-lavoro attraverso il progetto “Bike to work” e sta attualmente valutando l’uso di veicoli ibridi e la promozione di mezzi di trasporto green come monopattini e biciclette elettriche. Queste iniziative dimostrano che Novomatic Italia non solo è un punto di riferimento nell’industria dell’igaming, ma anche un leader nell’adozione di politiche di mobilità sostenibile.

Sempre nella Capitale, il secondo esempio di realtà che spinge verso la transizione ad una mobilità più sostenibile è Acea Innovation: in collaborazione con il Comune di Roma, hanno lanciato un ambizioso progetto per installare 2.000 colonnine di ricarica per auto elettriche in tutta la città; questo progetto si integra perfettamente nel Piano Mobilità Elettrica di Roma Capitale.

Le colonnine di ricarica utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili e offrono due diverse tecnologie: “Quick” per una ricarica standard e “Fast” per una ricarica più veloce ed efficiente. Questo sforzo mirato contribuirà a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti nella città e rappresenta un passo importante verso la creazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica a servizio della mobilità elettrica.

Il trasporto sostenibile è una sfida collettiva e anche Acea sta dimostrando il suo impegno nel guidare questa trasformazione. Infatti, Giuseppe Gola, amministratore delegato del Gruppo Acea, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Il percorso verso la mobilità green parte da Roma, città alla quale siamo storicamente legati e dove Acea ha contribuito da sempre allo sviluppo delle infrastrutture idriche ed elettriche”.

La mobilità sostenibile è quindi una pietra angolare per costruire un futuro migliore per Roma e dintorni, l’Italia e il pianeta intero: aziende come quelle appena citate stanno dimostrando che è possibile coniugare il successo aziendale con una responsabilità ecologica. Questi esempi sono un incoraggiamento a tutte le aziende a tenere in considerazione il loro impatto ambientale e ad adottare politiche di sviluppo sostenibile. Insieme, possiamo guidare Roma verso un futuro più verde e in armonia con il suo glorioso passato.