La guida ai ristoranti e alle caffetterie più belle dei musei di Roma

Dove mangiare e bere nei musei di Roma

Chi viene a Roma sa che avrà il suo bel da fare per visitare i tantissimi musei presenti in città. Una caratteristica che sta prendendo piede nelle realtà museali romane è senza dubbio quella di offrire al visitatore la possibilità di godere di punti di ristoro in cui rifocillare anche il corpo, oltre che i sensi, tra una visita e l’altra. Parliamo di caffetterie, cocktail bar e ristoranti situati all’interno dei musei stessi, spesso caratterizzati da interni di design e da proposte culinarie (e non solo) davvero innovative e raffinate.

Che sia per un caffè e un dolce o per un aperitivo, o ancora per una cena in una location davvero inusuale, eccovi una serie di suggerimenti sulle best location dove mangiare e bere nei musei romani!

Caffè Doria – Galleria Doria Pamphilj

Galleria Doria Pamphilj, Via della Gatta, 1

Mar-Dom 9.00-21.00

caffedoria.it

La Galleria Doria Pamphilj è senza dubbio uno dei musei più belli in città. Recentemente è stato inaugurato il Caffè Doria, situato in quelle che un tempo erano le antiche scuderie di palazzo, alle spalle del museo. Gli interni sono lussuosi ed eleganti; alle pareti sono appese le riproduzioni delle principali opere della storia dell’arte italiana, retroilluminate. A seconda dell’ora potrete scegliere tra una dolce pausa nella caffetteria, con la sua ampia proposta di prodotti di pasticceria (a cura di Le Levain) oppure un aperitivo da gustare nella zona bistrot e cocktail bar, che propone una ricca selezione di distillati di ginepro.

Caffetteria Massimo – Palazzo Massimo

Via Giovanni Amendola, 6

Mar-Dom 11.00-18.00

caffetteriamassimo

La Caffetteria Massimo, all’interno dell’omonimo Palazzo scrigno di innumerevoli capolavori, è affidata allo chef Fulvio Penta, e propone una tipologia di ristorazione che varia a seconda del momento della giornata. Si va dalla colazione (con dolci fatti in casa) al light lunch (provate le Burratine in foglia con le alici del Mar Cantabrico), passando per l’ora del thè, e volendo si può anche usufruire di un’area destinata al coworking.

Molto – Galleria Borghese

Galleria Borghese, Piazzale Scipione Borghese, 5

Mar-Dom 09.00-19.00

moltoristorante.it

Il bar-bistrot della Galleria Borghese è il “fratello minore” dell’omonima realtà ristorativa in zona Parioli. Molto è orientato verso una clientela internazionale, e propone pietanze cucinate con i prodotti del territorio, scelti a seconda della stagionalità; carne e pesce sono rigorosamente di provenienza italiana, mentre paste, dolci e lieviti sono fatti in casa.

Mediterraneo – MAXXI

MAXXI – Via Guido Reni, 4/A

Mar-Dom 11.00 – 24.00 (Ven-Sab fino alle 02.00)

mediterraneorome.it

Mediterraneo. Ristorante e Giardino è il ristorante del MAXXI, uno dei musei più moderni della Capitale. Qui avrete modo di fare un’esperienza culinaria a metà tra oriente ed occidente attraverso le proposte dello chef Emanuele Pompili, con un’attenzione particolare alle specialità tipicamente mediterranee, anche in omaggio al nome del locale.

Terrazza Caffarelli – Musei Capitolini

Musei Capitolini – Piazzale Caffarelli, 4

Tutti i giorni 09.30 – 19.00

terrazzacaffarelli.it

Tra tutti i musei romani i Musei Capitolini vantano la vista più bella sulla città. Vista che su può ammirare dalla Terrazza Caffarelli, situata all’ultimo piano del museo e dalla quale si può godere di un panorama davvero mozzafiato. Sede per eventi privati, banchetti e matrimoni, la terrazza include la Caffetteria, dove si può mangiare o bere un caffè, per poi uscire sulla terrazza per immergersi nella splendida vista.

Esposizioni – Palazzo delle Esposizioni

Palazzo delle Esposizioni – Scalinata di Via Milano 9/A

Mar – Dom 12.00-15.00 | 20.00 – 24.00

esposizioni.eu

Esposizioni è il nuovo spazio per la ristorazione collocato all’interno della Serra del Palazzo delle Esposizioni. Tutti i giorni, dalle 12:30 alle 15:30, è possibile gustare il City Lunch a cura dello Chef Alessandro Circiello, il cui format si focalizza sulle cucine regionali italiane. La sera invece, dalle ore 20.00 è il momento della cena a la carta, servita nello splendido spazio al piano superiore, circondati dalle luci della città di Roma che filtrano dallo splendido soffitto di cristallo.

Caffe delle Arti – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Via Antonio Gramsci, 63

Mar – Dom 08.00 – 21.00

caffedellearti.it

Che sia per colazione, per un pranzo o per un aperitivo il Caffè delle Arti, situato all’interno della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, offre la possibilità di gustarsi un momento di relax in una location davvero incantevole, soprattutto per quanto riguarda il giardino esterno, situato proprio di fronte a Villa Borghese. Da segnalare l’ampia selezione dei vini, in particolare quelli naturali.

Vivi Bistrot – Palazzo Braschi

Piazza Navona, 2

Mar – Dom 10.00 – 23.00

vivi.it/store/piazza-navona

ViVi Bistrot è situato al piano terra del Museo di Palazzo Braschi, e oltre a degli interni riccamente arredati offre la possibilità di sedere in un androne che affaccia sulla meravigliosa Piazza Navona, offrendo così un punto di vista davvero privilegiato. ViVi Bistrot è il format bio che ha varie sedi nella Capitale e che ha fatto del mangiare sano il suo punto di forza. Dall’hummus alle insalate bio, dalle vegan bowl agli hamburgher l’offerta è davvero ampia, per non parlare del brunch, con uova bio strapazzate con bacon, yogurt con muesli home made e pancake con sciroppo d’acero.

Caffetteria Bistrot – Chiostro del Bramante

Arco della Pace, 5

Lun – Ven 10.00-20.00 | Sab – Dom 10.00 – 21.00

chiostrodelbramante.it/caffetteria

La Caffetteria del Chiostro del Bramante, che affaccia sullo splendido loggiato, è il luogo ideale per una dolce pausa a base di caffè, spremuta, brownies e muffin. La Sala delle Sibille invece è il bistrot del Chiostro, che propone piatti italiani e internazionali; la particolarità dell’ambiente è che affaccia direttamente sull’affresco Le Sibille di Raffaello, custodito nella Chiesa di Santa Maria della Pace. Provate le torte fatte in casa, la tempura di verdure con salsa alla maionese di soia, la rosetta burger con patate al rosmarino, il risotto cacio e pepe, e la cheesecake alle castagne.