Vincent Peters. Timeless Time a Palazzo Bonaparte

Arriva a Roma la mostra con gli scatti del fotografo di fama internazionale che ha reso immortali celebrities, brand e campagne pubblicitarie in tutto il mondo

La magia e il fascino della fotografia in bianco e nero approda a Palazzo Bonaparte con la mostra Timeless time, dedicata ai lavori del fotografo di fama internazionale Vincent Peters.

Dopo le tappe di Palazzo Reale a Milano e Palazzo Albergati a Bologna sarà Roma ad ospitare, fino al prossimo 25 agosto, gli iconici scatti di questo fotografo noto per aver immortalato moltissime celebrità, oltre che aver curato le campagne pubblicitarie di numerosi brand in tutto il mondo.

Christian Bale, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, David Beckham, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson e Greta Ferro sono solo alcuni dei personaggi famosi i cui ritratti sono esposti nelle sale di Palazzo Bonaparte.

Gli scatti sono stati realizzati nell’arco di un ventennio (tra il 2001 e il 2021) e si contraddistinguono per un sapiente uso della luce, che caratterizza i soggetti rappresentati, tramutandoli in figure senza tempo, colte nell’eternità di un istante. Lo scatto diventa racconto intimo, personale, che esula dallo status di celebrità per cogliere invece aspetti più umani e nascosti.

Vincent Peters Charlize Theron I, New York 2008 140×180 cm Vincent Peters Scarlett Johansson, NY 2017 90×110 cm

Le sale di Palazzo Bonaparte ospitano in contemporanea la fotografia di Vincent Peters e quella di Mario Testino: entrambi gli artisti, ciascuno a modo proprio e con il proprio stile, possono essere considerati alla stregua di ritrattisti dell’anima, riallacciandosi a una tradizione storico-artistica passata, che intreccia indagine psicologica e ricerca dell’emozione attraverso l’uso del colore e della luce.

Ritratti di donne e uomini, di personaggi noti e star del grande schermo, classici e moderni, angelici e torbidi come le madonne ed i signori ritratti dai pittori nei secoli scorsi. Visioni iconiche, in bianco e nero, atemporali: da qui il titolo della mostra, il cui fine è quello di trasmutare l’identità oltremodo nota dei personaggi fotografati estraniandola dal qui e ora per innalzarla ad un livello più profondo e a tratti sconosciuto.

Vincent Peters

Il fotografo tedesco Vincent Peters ha cominciato la sua carriera di fotografo nel mondo della moda nel 1990. Ha lavorato per grandi nomi come Armani, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Hermes e molti altri. E’ considerato uno dei maggiori ritrattisti delle star a livello internazionale.

Vincent Peters Vincent Cassel III, Paris 2008 70×90 cm Vincent Peters Monica Belucci I , Rome 2006 140×180 cm

Palazzo Bonaparte

Piazza Venezia, 5

Orari di apertura: 10.00– 20.00 (la biglietteria chiude alle ore 19.00)

Biglietti: Intero €15, Ridotto €13

Ridotto universitari €10 – Ridotto bambini €6

Contatti

mostrepalazzobonaparte.it