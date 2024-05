A Beautiful World. La fotografia di Mario Testino a Palazzo Bonaparte

Un viaggio alla scoperta dei costumi e delle tradizioni di più di 30 paesi del mondo

Un atlante di tradizioni e umanità composto da fotografie. Al posto di mari, montagne e continenti i volti, i costumi e le usanze degli abitanti di tanti paesi diversi, ognuno dei quali custode di una sua fiera identità. Tutto questo nel progetto A Beutiful World, ideato e realizzato dal grande fotografo Mario Testino, che negli ultimi 7 anni ha catturato attraverso il suo obiettivo i colori, le fogge e le particolarità degli abiti tradizionali di più di 30 paesi del mondo.

Questo grandioso progetto, curato da Patrick Kinmonth e prodotto e organizzato da Arthemisia, verrà esposto in anteprima assoluta nelle sale di Palazzo Bonaparte fino al prossimo 25 agosto: 70 fotografie di grande formato i cui protagonisti sono in grado di trasportarci in terre lontane e affascinanti, dal sapore esotico e senza tempo.

Mario Testino, classe 1954, è nato in Perù ma ha origini irlandesi e italiane. Il suo nome è legato al mondo della fotografia di moda, ed è considerato un grande ritrattista, tanto da essere stato paragonato ai grandi artisti che nei secoli scorsi hanno ritratto personaggi storici e non solo nei loro dipinti. I suoi scatti hanno immortalato celebrità dell’arte della moda, da Kate Moss a Madonna, da Naomi Campbell alla Principessa Diana.

Mario Testino, Photograph by Philippe Kliot, © Mario Testino

“Fin dall’inizio di questo progetto ho sentito di doverlo chiamare A Beautiful World perché stavo scoprendo nuovi tipi di bellezza in luoghi che non avevo mai guardato prima…” Mario Testino

Il concept di mostra

Il progetto A Beautiful Word rappresenta una novità rispetto alla tematica che da sempre è associata al nome di questo fotografo, ossia la moda. In realtà si tratta di una deriva apparente, in quanto Testino si focalizza su una ricerca di stampo antropologico comunque connessa al mondo che meglio conosce. Oggetto della sua ricerca infatti sono gli abiti e i costumi tradizionali di tanti popoli diversi, indossati con orgoglio dalle persone che continuano a preservarne e tramandarne le origini.

Mario Testino Ethiopia, 2019, Fotografia, 180×120 cm, © Mario Testino

Il fotografo ha intrapreso un lungo viaggio nei paesi dove già dal 2007 aveva cominciato ad ambientare i suoi servizi di moda, inaugurando un nuovo percorso creativo che ha tratto ispirazione e identità dall’unicità culturale di questi luoghi, ancora fortemente legati alle tradizioni a discapito di una società ormai esageratamente globalizzata.

A Beautiful World è un viaggio tra comunità di persone, rituali, simboli e sistemi di credenze, un caleidoscopio magico da osservare con devozione e rispetto, lasciando che siano i colori, i tessuti, i disegni a narrarne la storia, che si esprime, malgrado le molteplici diversità, in una lingua comune a tutti noi.

Mario Testino, Myanmar, 2018, Fotografia, 90×60 cm, © Mario Testino Mario Testino, Perù, 2022, Fotografia, 90×60 cm, © Mario Testino

Le fotografie in mostra incantano lo spettatore: dal profilo totemico delle donne del Myanmar all’estro dei tatuaggi del Giappone, che disegnano sul corpo una seconda pelle, passando per l’originalità dei copricapi dell’ Etiopia, su cui sembrano crescere rigogliosi cespugli in fiore. E ancora gli originalissimi costumi dei guerrieri Kenioti, che rimandano al tartan scozzese, e il puro candore del costume tipico delle donne Peruviane…

“Nei miei viaggi mi sono reso conto che quando un paese perde il legame tra la sua storia e il suo abito tradizionale, qualcosa di veramente prezioso è andato perduto” Mario Testino

Attraverso queste immagini entriamo a contatto con un mondo incredibile di informazioni, che ci rende più ricchi e consapevoli della grande e preziosa diversità che abita il nostro mondo.

Mario Testino, Japan, 2019, Fotografia, 180×247 cm, © Mario Testino

MARIO TESTINO – A BEAUTIFUL WORLD

Fino al 25 agosto 2024

Palazzo Bonaparte

Piazza Venezia 5, Roma

Orari: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Biglietti: Intero €15, Ridotto €13

mostrepalazzobonaparte.it