Prova EBS a Roma!

Hai visitato il Colosseo, ammirato la Cappella Sistina e guardato il tramonto sul Tevere più volte di quante riesci a ricordare. Ma cos’altro puoi fare a Roma, lontano dalle solite trappole per turisti, che ti possa garantire una carriera?

Seguire un corso presso la European Bartender School, naturalmente…

Se hai sempre desiderato migliorare le tue abilità nella preparazione dei cocktail o ottenere una qualificazione di barman di fama mondiale, sei nel posto giusto.

Il campus EBS di Roma è una delle scuole più grandi della famiglia EBS e anche una delle più famose. E con una superficie di 500 m2 interamente dedicata a postazioni bar, aule, aree comuni e a un bar funzionante, si capisce il perché. In più, il modernissimo edificio si trova nello storico quartiere di Trastevere, quindi c’è un sacco di Roma da esplorare e scoprire quando finisci le lezioni.

Perché noi?

Fondata nel 1999, la European Bartender School è la più grande scuola per barman al mondo e ha aiutato oltre 70.000 studenti a diventare barman di prim’ordine.

La scuola di Roma può ospitare 48 studenti e vanta anche cinque corsi a cui ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno, tra cui:

Corso Barman Internazionale

Il nostro corso di quattro settimane, riconosciuto a livello mondiale, forma gli aspiranti barman utilizzando un mix di tecniche di insegnamento uniche ed esperienze indimenticabili.

Iscrivendoti al corso otterrai l’equivalente di 6 mesi di esperienza nei cocktail bar e imparerai a fare più di 65 cocktail classici. E, soprattutto, è adatto a tutti i livelli di esperienza, compresi i principianti assoluti.

Corso di Bartending Avanzato

Se hai già esperienza come barman, questo corso è per te! Partecipa al nostro corso più breve e amplia le tue conoscenze e competenze su tecniche come chiarificazione, intaglio del ghiaccio e sferificazione. Aggiungi profondità e sfumature alla preparazione dei tuoi drink.

Corso di Caffetteria

A Roma, fai come fanno i romani, e impara a fare il caffè come si deve!

Offriamo un corso di cinque giorni che ti fornirà tutte le competenze necessarie per diventare un barista professionista: dall’apprendimento di tutti i metodi di miscelazione, al Latte Art e al Coffee Flair, con una formazione pratica da parte di istruttori esperti.

Abbiamo anche un corso Barman Basic della durata di una settimana, in cui i nostri istruttori altamente qualificati ti insegneranno le abilità essenziali del bartending, oltre a corsi di mixologia in cui imparerai a creare infusioni e a realizzare cocktail con tecniche avanzate.

E se desideri acquisire una maggiore padronanza della tecnica flair, il nostro corso Working Flair ti insegnerà 70 mosse e trucchi mozzafiato che stupiranno qualsiasi cliente, il tutto in soli 2 giorni…

After Hour

Ma non preoccuparti, non è tutto lavoro lavoro lavoro. Organizziamo anche un sacco di visite guidate e masterclass che ti consentono di vivere al meglio la città di Roma.

Proponiamo tour dei migliori cocktail bar della città, masterclass sul vermut, dove è stato inventato il famoso drink, e degustazioni di tequila e mezcal. Sappiamo come tenere occupati gli studenti dentro e fuori la classe!

E tutto questo con la Città Eterna a portata di mano… Come ti sembra?