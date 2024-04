Sleep & Fly: dove dormire vicino agli aeroporti di Roma

La guida ai migliori hotel per riposare tra un volo e l’altro (e non solo)

Il vostro volo è stato cancellato senza preavviso? Siete in attesa di una coincidenza e dovete passare molte ore in aeroporto? Il fuso orario vi ha colto di sprovvista e, anche se è pieno giorno, avete bisogno di andare a dormire non appena atterrati? Per tutti questi motivi e altri ancora vi suggeriamo alcune soluzioni di hotel vicino o addirittura all’interno dei principali aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. Oltre a dormire, questi hotel offrono anche la possibilità di poter lavorare, fare riunioni, mangiare o dedicarsi allo sport e al benessere.

HOTEL VICINO L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI (FIUMICINO)

Hello Sky Air Rooms & Lounge

Posizionato al 2° piano dell’aeroporto di Fiumicino, tra il Terminal 1 e il Terminal 3

06 9715 0200

hellosky.travel

L’Hello Sky si trova all’interno dell’aeroporto di Fiumicino e offre una serie di soluzioni pensate per tutti quei passeggeri che hanno bisogno di riposare, rinfrescarsi, mangiare o fare un meeting. Propone 29 Air Rooms, stanze utilizzabili per uso diurno per 3 o 6 ore, dalle 10 alle 18. In questo modo possono essere usate anche per brevissimi lassi di tempo, ad esempio se si ha la necessità di rinfrescarsi velocemente prima di ripartire (il servizio doccia premium è attivo dalle 07.00 alle 21.00). E’ possibile anche lavorare o organizzare dei meeting, grazie alle comode sale riunioni (disponibili dalle 07.00 alle 21.00), allestite con tutto il necessario per lavorare al pc o effettuare telefonate, dotate naturalmente di collegamento Wi-Fi. L’area lounge, aperta dalle 6.00 alle 23.00, è situata in una zona aperta al pubblico e si può raggiungere con facilità sia dai Terminal che dai parcheggi multipiano ABCD. E se avete fame, è inoltre possibile ordinare piatti caldi e bevande in base ai vostri gusti o alle voste esigenze alimentari.

Hilton Rome Airport****

Via Arturo Ferrarin 2 – Fiumicino | Distanza dall’aeroporto: 10 minuti a piedi dai Terminal 1, 2 e 3

06 62 258

hilton.com

A brevissima distanza dalll’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, raggiungibile attraverso un cavalcavia coperto con passerelle mobili, a dieci minuti a piedi dai Terminal 1, 2 e 3 si trova l’Hilton Rome Airport Hotel. La posizione della struttura offre un’ottima soluzione a chi deve pernottar ein attesa di una coincidenza; durante il soggiorno vi consigliamo di godervi la piscina coperta e la raffinata cucina del ristorante Le Colonne o i drink e la musica dal vivo del Bar degli Artisti.

QC TERME ROMA SPA AND RESORT*****

Via Portuense 2178/A – Fiumicino | Distanza dall’aeroporto: 3.7 km

02 89747209

qcterme.com

Se oltre ad aver bisogno di un posto dove dormire nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino volete anche dedicarvi alla cura del corpo e dello spirito e godere di un pò di sano relax, allora il consiglio è di optare per il resort country chic a 5 stelle situato all’interno del complesso di QC terme. Il resort sorge in un parco secolare e propone un bellissimo e rigenerante percorso benessere, con piscine, Spa e trattamenti per il corpo. Dall’aeroporto di Fiumicino il QC terme resort è raggiungibile con una breve corsa in taxi o con il servizio navetta su richiesta, attivo dalle 7 alle 20, al costo di 7 € a persona per tratta.

Mercure Rome Leonardo da Vinci Airport****

Via Portuense 2470 – Fiumicino | Distanza dall’aeroporto: 2.5 km

02 89747209

accor.com

Se cercate un hotel posizionato vicino all’aeroporto di Fiumicino e al nuovo Quartiere Fieristico di Roma, il Mercure Rome Leonardo da Vinci Airport è ciò che fa per voi. Tra i servizi offerti dall’hotel ci sono un campo da Padel, una piscina scoperta e una palestra, oltre ad un bar e a un ristorante interno. Il Mercure Hotel è raggiungibile in taxi o attraverso il comodo servizio navetta che collega l’hotel all’aeroporto e anche a Roma Centro. E se avete voglia di mare, il litorale si trova a pochi minuti dalla struttura: le spiagge di Ostia e Fregene vi aspettano!

HOTEL VICINO L’AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO

Hotel Villa Giulia***

Via Dalmazia, 9 – Ciampino | Distanza dall’aeroporto: 3 km

06 793 221 14

hotelvillagiulia.it

A soli 5 minuti in auto o in taxi dall’aeroporto di Ciampino sorge l’Hotel Villa Giulia, situato nella piazza principale di Ciampino, a 300 metri dalla stazione ferroviaria, da dove potrete raggiungere facilmente Roma centro e la stazione Termini. L’hotel offre, su richiesta, un servizio navetta per l’aeroporto di Ciampino, situato a 3 km di distanza. Un dettaglio divertente: se non sapete come passare la serata una volta arrivati all’hotel sappiate che al suo interno si trova una…sala da bowling!

Hotel Excel Roma Ciampino****

Via Appia Nuova 160 – Marino | Distanza dall’aeroporto: 5 km

06 692 202 92

excelromaciampino.it

L’Excel Hotel Roma Ciampino sorge in una zona verde e silenziosa, situata a soli 10 minuti in auto dall’aeroporto di Ciampino, nel cuore dei famosi Castelli Romani. L’Hotel Roma Ciampino dista infatti appena 50 metri dalla fermata degli autobus per Frattocchie, Albano e Velletri oltre che la stazione della metropolitana Anagnina di Roma. L’hotel offre anche una navetta dall’hotel all’aeroporto di Ciampino per le partenze di mattina, un elegante lounge bar, un moderno centro business e dei piacevoli giardini per passeggiare in relax.

B&B Pit Stop Ciampino Station

Via della Folgarella 5, Ciampino | Distanza dall’aeroporto: 4 km

346 1247600

pitstopciampinostation.it

ll B&B PitStop Ciampino Station è collegato con l’aeroporto di Ciampino tramite il bus navetta Ciampino Airport, la cui fermata dista solo 50mt dalla struttura. A soli 100mt dal B&B inoltre si trova la stazione centrale di Ciampino, dalla quale potete raggiungere facilmente Roma o la zona dei Castelli romani. A disposizione degli ospiti in cucina troverete macchina per il caffè a cialde e forno a micronde, e la vostro risveglio vi attenderà una colazione all’italiana self-service.