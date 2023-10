Scopri uno più grandi complessi termali dell’antichità con il tour virtuale in 4D

Per gli antichi romani il benessere psico-fisico, la cura e l’igiene del corpo erano fondamentali: altrettanto fondamentale quindi era avere dei luoghi deputati a tali attività. Costruirono quindi a tal scopo dei grandiosi complessi termali, che non avevano pari nel mondo antico, i cui resti sono giunti sino a noi. Le terme rappresentavano, per i romani del tempo, parte fondamentale della loro quotidianità e della loro cultura: erano un luogo di ritrovo, di socializzazione, un posto dove fare sport, depurarsi ed allenarsi. Simbolo di democrazia, erano aperte a tutti, senza distinzione di ceto, sesso o età: l’ingresso era gratuito, permettendo così l’accesso anche agli strati più poveri della popolazione.

Uno dei maggiori esempi di complessi termali antichi è quello delle Terme di Caracalla, che sorgono nei pressi del Circo Massimo, un sito ancora oggi pieno di fascino e maestosità. Passeggiando tra le rovine potrete attraversare una serie di ambienti che erano destinati a diversi usi: gli spogliatoi, le piscine, le palestre, il Frigidarium e il Calidarium.

La storia delle Terme di Caracalla

La costruzione delle Terme di Caracalla iniziò sotto il regno dell’imperatore Settimio Severo nel 206 d.C. e fu completata dieci anni dopo da suo figlio, Caracalla. Questa meraviglia architettonica fu progettata per ospitare circa 1.600 persone. Il fascino delle Terme di Caracalla durò per secoli, visto che il complesso rimase in funzione fino al VI secolo.

Nel periodo compreso tra il 1824 e gli anni Novanta del Novecento, un lavoro di scavo sistematico ha rivelato la grandezza e lo splendore di questo sito. Le terme non erano solo il tempio del benessere, ma anche un luogo pieno di arte, con meravigliose sculture, fontane, marmi e mosaici che oggi sono andate perduti, o sono stati riutilizzati in altre sedi o ancora si trovano in importanti musei, come quello Archeologico di Napoli.

La struttura architettonica delle terme è una testimonianza incredibile delle conoscenze scientifiche e matematiche del mondo antico. Gli edifici sono stati progettati specificamente per manipolare la luce del sole e trasformare i normali bagni in vasche idromassaggio rilassanti. Ogni stanza aveva uno scopo: c’era quella con i bagni di vapore; il frigidarium, con l’acqua gelida; il calidarium, con acqua invece caldissima; il tepidarium, uno spazio di transizione tra le due stanze; e infine c’era anche il mitreo, un intero santuario dedicato all’antica divinità Mitra.

Inoltre c’erano delle palestre, deputate agli allenamenti e alle gare tra atleti. Sport e gioco: le terme infatti, erano anche un luogo dove incontrarsi per giocare a dadi o alle cosidette tabulae lusoriae, le antenate dei nostri giochi da tavola.

All’interno delle Terme di Caracalla inoltre si possono ammirare i più importanti mosaici romani in termini di conservazione. Un tripudio cromatico e di fogge che spazia dal bianco al giallo, dal nero al rosso; rimarrete sorpresi nell’apprendere che solo i mosaici bianchi provenivano dall’Italia, gli altri arrivavano a Roma viaggiando da tutti gli angoli dell’Impero Romano.

Il tour in 4D

Palaestra Frigidarium

Dopo aver visitato i siti archeologici ci rimane spesso addosso una sensazione lacunosa, di mancanza di chiarezza, in quanto non sempre è semplice immaginare come dovevano apparire quando erano integri, in tutto il loro antico splendore. Oggi però, grazie alla Sovrintendenza di Roma, è possibile superare queste barriere temporali. Come? Con il tour virtuale in 4D, studiato proprio per le Terme di Caracalla: indossando degli speciali visori infatti, i visitatori possono compiere un vero e proprio salto a ritroso nel tempo, fino ad approdare al 216 d.C., quando l’Imperatore Caracalla, della dinastia dei Severi, inaugurò le maestose Terme che portano ancora oggi il suo nome, chiamate anche terme del popolo. Grazie a una tecnica all’avanguardia e ad avanzati sistemi di geolocalizzazione i visitatori avranno la possibilità di vedere ricostruita in 4D la versione originale di ciò che si trova intorno a loro, con risultati davvero straordinari.

La visita al sito si articola in 10 sezioni, di cui 6 interamente in realtà virtuale. La parte scientifica del tour è stata curata da Marina Piranomonte, direttrice del sito. Attraverso la reltà aumentata avrete davvero la sensazione di essere un antico romano che si trovava nelle Terme per fare dei bagni rilassanti, praticare sport, o semplicemente rilassarsi, circondato da marmi meravigliosi, statue e fontane. Un’esperienza imperdibile e molto richiesta: è quindi consigliata la prenotazione, specie durante i periodi di alta stagione.

Prenota un Tour Privato delle Terme di Caracalla

Le visite serali

Accedere a siti monumentali al calar della notte ha sempre il suo fascino. Se l’idea vi piace non perdetevi le visite serali alle Terme di Caracalla, prenotabili fino al prossimo 26 ottobre, ogni giovedì e sabato. Un tour guidato al chiaro di luna, che vi permetterà di visitare i sotterranei e il Mitreo oltre che scoprire questo luogo magico in modo insolito, vivendo un’esperienza memorabile e davvero suggestiva.

Antico e contemporaneo: un dialogo ininterrotto

Oggi le Terme di Caracalla sono utilizzate anche come sede di mostre temporanee, spesso dedicate all’arte contemporanea. Attualmente ospitano Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, un’installazione site specific di land art, con colonne e rocce spezzate disposte secondo un disegno studiato dal grande maestro italiano dell’arte povera, e la mostra Letizia Battaglia: Senza Fine, dedicata alla famosa fotografa palermitana, paladina delle cause civili, visitabile fino all’11 novembre 2023.

Caracalla Festival

Durante la stagione estiva le Terme di Caracalla diventano palcoscenico d’eccellenza per ospitare il Caracalla Festival, che propone in cartellone una serie di concerti, spettacoli teatrali, balletti e opere liriche organizzate dal Teatro dell’Opera di Roma. Una location suggestiva e potente: godere di questi spettacoli live sotto al cielo stellato delle caldi notte romane è qualcosa di davvero indescrivibile. Provare per credere!

Indirizzo:

Viale delle Terme di Caracalla

Orari di apertura:

dal 1 gennaio al 28 febbraio: 9.30-16.30

dal 1 al 26 marzo: 9.00-17.30

dal 27 marzo al 31 agosto: 9.00-19.15

Dal 1° al 30 settembre : 9.00-19.00

Dal 1° ottobre all’ultimo sabato di ottobre: 9.00 – 18.30

Dall’ultima domenica di ottobre al 31 dicembre: 9.00 – 16.30

Biglietti:

prezzo: €8 + €7 (guida virtuale in 4D)