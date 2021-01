Quali sono le tariffe dei parcheggi dell’aeroporto di Roma-Fiumicino?

L’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” con 43,5 milioni di passeggeri transitati nel 2019 è il primo aeroporto in Italia per volume di attività, ed uno dei principali hub europei. E’ tra i primi tre aeroporti in Europa per numero di destinazioni collegate ed il quarto per numero di passeggeri.

Anche sul fronte della qualità offerta ai passeggeri Fiumicino è tra gli aeroporti top al mondo. Omio, la piattaforma che permette di pianificare i viaggi, trovando per te la soluzione più veloce e più conveniente in treno, autobus o aereo, ha analizzato e stilato una classifica degli aeroporti migliori in Europa, premiando quelli che risultano essere i più a misura d’uomo per i passeggeri.

Per stilare la classifica degli aeroporti migliori d’Europa, tutte le aerostazioni sono state analizzate prendendo in considerazione 17 fattori raggruppati in 4 categorie di ricerca: Connettività, Servizi, Intrattenimento e Stress. Quindi per valutare la connettività è stata valutata la distanza tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto ed il numero di opzioni di trasporto pubblico che collegano l’aeroporto principale al centro città; in termini di servizi sono stati considerati gli hotel, le docce, le sale fumatori, le lounge, etc; come intrattenimento sono stati valutati il numero di negozi, bar, ristoranti e le aree giochi per bambini; infine sono stati valutati anche i fattori che possono originare stress – come la mancata puntualità e le cancellazioni dei voli, il numero di passeggeri giornalieri, la congestione stradale e il prezzo medio di una corsa in taxi.

Sulla base di quest’analisi l’Aeroporto di Fiumicino è risultato il secondo in Europa per confort e convenienza.

Parcheggi a Fiumicino

L’aeroporto Leonardo da Vinci dista circa 30km da Roma. Se arrivi in macchina le opzioni per il tuo parcheggio a Fiumicino sono svariate.

I parcheggi ufficiali Terminal A-B-C-D sono strutture multilivello posizionate direttamente di fronte ai Terminal e offrono posti auto comodi e protetti. Qui troverai ben 4.500 posti auto a pochi minuti di tapis roulant dai check-in e 70 posti moto con ingresso dedicato nel parcheggio Terminal A. La dislocazione vicino all’area partenze/arrivi ti permette di scegliere il parcheggio più vicino a seconda del Terminal di riferimento. Perfetti per una clientela business. Il costo medio è di circa €30 al giorno.



I parcheggi ufficiali lunga sosta sono adatti per le soste prolungate. E’ a disposizione sia un parcheggio lunga sosta, pensato per chi cerca la convenienza senza voler rinunciare al comfort, sia un parcheggio lunga sosta scoperto, dedicato a chi cerca il risparmio prima di tutto. E’ presente un comodo servizio navetta gratuito attivo ogni 5 minuti; dalle 01:00 alle 05.00 il servizio ha un’attesa (max) di 15 minuti. Il costo medio è di circa €14 al giorno.

Oltre ai parcheggi ufficiali sono presenti molti altri operatori, ideali soprattutto per chi ha bisogno di fare una lunga sosta. Ad esempio Evolution Parking Fiumicino è una struttura dotata di posti auto, sia al coperto che scoperti. Con costi da €20 per un giorno a €46 per una settimana, offrono anche il comodo servizio valet con presa e riconsegna della vostra auto direttamente presso i terminals in aeroporto. Il Cayman Parking è un parcheggio lunga sosta, di 10.000 mq che può contenere più di 2.000 autovetture, con ottimi prezzi, meno di €30 per una settimana. Il Park & Fly, su Via Portuense, preleva direttamente in aeroporto davanti al terminal di partenza la tua vettura. Al rientro la navetta gratuita ti accompagnerà al parcheggio per ritirarla. E’ possibile scegliere tra parcheggio coperto con telo o scoperto, lavaggio e car valet. I costi sono molto competitivi.