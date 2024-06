Torna Tim Summer Hits a Piazza del Popolo

Dall’11 al 14 giugno 2024, torna Torna Tim Summer Hits a Roma. Ecco il lineup e come vederlo in TV.

La musica dell’estate arriva a Roma, a Piazza del Popolo, dall’11 al 14 giugno, con Tim Summer Hits 2024: quattro serate di musica live con ingresso gratuito per tutti. Sarà Carlo Conti a condurre lo show, affiancato da Andrea Delogu, che ha già condotto le edizioni precedenti, insieme a Stefano De Martino e a Nek.

Ogni sera, numerosi artisti italiani si alterneranno sul palco. Tra questi: Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benji e Fede, Bigmama, BKNR44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante di Lista, La Sad, LDA, Loredana Bertè, Mahmood, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Piero Pelù, Pino D’Angiò, Rhove, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, The Kolors, Tony Effe e altri.

“Grazie ai più importanti artisti del momento e alle canzoni estive più conosciute, oltre che alla bellezza di Piazza del Popolo, Tim Summer Hits, che sarà visto in televisione da milioni di italiani, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere l’immagine di Roma” ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Per chi non potrà partecipare dal vivo, TIM Summer Hits andrà in onda in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 per quattro settimane consecutive. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 28 giugno, seguito da domenica 7 luglio, venerdì 12 luglio e venerdì 19 luglio. Venerdì 26 luglio ci sarà invece una serata finale, con un best of dell’evento.

TI POTREBBE INTERESSARE

Musica Dal Vivo A Roma: I Migliori Concerti A Giugno 2024

Tim Summer Hits

11-14 giugno 2024

Dalle 20:00

Piazza del Popolo

Ingresso gratuito