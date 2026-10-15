Il Roma Jazz Festival torna per la sua 50° edizione.
Dall’1 al 24 novembre il Roma Jazz Festival torna con la sua 50ª edizione all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, alla Casa del Jazz e all’Alcazar, riunendo alcuni degli artisti più interessanti della scena mondiale: dalle leggende del jazz ai nuovi talenti.
Dedicato a Miles Davis nel centenario della nascita, il festival dimostra ancora una volta come il jazz sia un linguaggio in continua evoluzione.
Come afferma il direttore artistico Mario Ciampà: «La storia del festival è, in parte, la storia stessa del jazz».
Nato nel 1976 sul Gianicolo, alla Quercia del Tasso, il Roma Jazz Festival è oggi uno degli appuntamenti più longevi d’Europa. Da mezzo secolo porta a Roma non soltanto i grandi nomi della scena internazionale, ma anche, con curiosità e sensibilità, gli esponenti delle nuove generazioni, che continuano a innovare un genere che per sua natura non conosce confini.
Kind of Lives
Il festival si apre il 1° novembre con Paolo Fresu e Kind of Lives, versione concertistica del suo ultimo disco, tratto dallo spettacolo Kind of Miles, scritto e interpretato dallo stesso Fresu. Sul palco della Sala Sinopoli lo accompagneranno due ensemble: uno dedicato al primo Davis degli anni Cinquanta, l’altro alla sua rivoluzionaria svolta musicale.
Il 4 novembre tornano gli Yellowjackets, che questa volta ospiteranno Kurt Elling, definito dal Guardian «una sorta di Frank Sinatra dai super poteri». L’incontro tra quello che è considerato il miglior cantante jazz al mondo e una delle band più famose del jazz-fusion sarà un omaggio ai leggendari Weather Report.
Un mix di energie
Il 5 novembre sale sul palco Steve Coleman con i Five Elements, la sua storica formazione. Il sassofonista americano, che ha appena compiuto 70 anni, è noto per fondere il jazz con l’hip-hop e il funk: un concerto tutto groove ed energia.
Altrettanto interessante l’appuntamento del 6 novembre, che riunisce per la prima volta al festival il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba e il mandolinista brasiliano Hamilton de Holanda con Collab, il loro progetto congiunto. I due maestri del latin jazz daranno vita a un dialogo musicale intenso, fatto di melodie articolate, ritmi complessi e scambi improvvisati.
Suoni italiani
Nel corso del festival, la presenza italiana sarà altrettanto significativa, grazie alla partecipazione di numerosi artisti. Dai due trii di Domenico Rizzuto (8 novembre) ed Eleonora Strino (13 novembre), a Rosa Brunello, che presenterà il suo ultimo album We Are Surging Waters, fino a Enzo Favata (16 novembre) con Atlantico, un progetto iconico che fonde jazz, sonorità sudamericane e poesia.
Un’altra protagonista della scena italiana sarà Chiara Civello (23 novembre), che presenterà il suo nuovo progetto insieme a Clap! Clap!. La collaborazione darà vita a una fusione di jazz, musica elettronica, art-pop e sonorità da club, anticipata dal singolo Me and the Trees.
Omaggi ai grandi del jazz
Il 17 novembre, il festival renderà omaggio a Miles Davis con New Sketches of Spain, uno spettacolo che combina jazz e flamenco, rivisitando il celebre album di Davis del 1960, Sketches of Spain. Il progetto riunisce il trombettista franco-svizzero Erik Truffaz e il sassofonista e cantante flamenco Antonio Lizana.
Il giorno seguente, il batterista americano Gregory Hutchinson salirà sul palco per ripercorrere il repertorio di Davis, traendo ispirazione dai leggendari batteristi che hanno accompagnato il trombettista nel corso della sua carriera.
Il 19 novembre i riflettori si sposteranno su un’altra leggenda del jazz, Sonny Rollins, con un tributo della CDJO Casa del Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini e con la partecipazione di Javier Girotto. Rollins, scomparso all’età di 95 anni, rimane una presenza indimenticabile nella storia del festival, grazie alla sua esibizione a Roma nel 2009.
Al di fuori di Roma, due appuntamenti renderanno omaggio al centenario della nascita di John Coltrane: uno presso l’Abbazia di Fossanova e l’altro con la Rieti Jazz Orchestra, nella Chiesa di San Domenico a Rieti.
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Il Gran finale
La 50ª edizione si concluderà il 24 novembre con 100 Miles for Miles Davis, un grande omaggio firmato dal tastierista, produttore e compositore Jason Miles. Dopo aver lavorato con artisti come Aretha Franklin, Whitney Houston, Michael Jackson, Chaka Khan e Diana Ross, Miles è stato soprattutto l’architetto del suono di album di Davis come Tutu, Amandla e Siesta. Un finale che celebra l’influenza duratura di una delle figure più innovative della musica del Novecento.
50 anni di jazz
Prodotto dalla Fondazione IMF in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, il Roma Jazz Festival continua a celebrare la ricchezza e la versatilità della musica jazz.
La sua 50ª edizione offre al pubblico l’opportunità di scoprire sonorità diverse, esplorare nuove prospettive musicali e sperimentare la capacità del jazz di evolversi nel tempo, mantenendo al contempo un profondo legame con le proprie radici.
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PROGRAMMA ROMA JAZZ FESTIVAL EDIZIONE 2026
1 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli ore 18
PAOLO FRESU Kind of Lives
4 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
KURT ELLING & YELLOWJACKETS Celebrate Weather Report
5 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS
6 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
HAMILTON DE HOLANDA & GONZALO RUBALCABA Collab
7 novembre
Casa del Jazz ore 19.30
EIC EDEN INVERTED COLLECTIVE di ZOE PIA Atlantidei
8 novembre
Casa del Jazz ore 18
DOMENICO RIZZUTO TRIO Disastri Quotidiani
13 novembre
Casa del Jazz ore 19.30
ELEONORA STRINO TRIO
14 novembre
Casa del Jazz ore 19.30
NEXUS QUARTET Appunti di Viaggio
15 novembre
Chiesa di San Domenico ore 18, Rieti
RIETI JAZZ ORCHESTRA – Focus Coltrane
16 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
ENZO FAVATA Atlantico Reunion
17 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA New Sketches of Spain
18 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
GREGORY HUTCHINSON Kind of Now – The Pulse of Miles Davis
19 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
CDJO – CASA DEL JAZZ ORCHESTRA di MARIO CORVINI con JAVIER GIROTTO Tenor Madness
20 novembre
Alcazar, ore 21:00
OMASTA
21 novembre
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 20
JEREMY PELT QUINTET
22 novembre
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 11.00
FIABE JAZZ Musicanti di Brema Swing Band
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 18.00
ROSA BRUNELLO We are Surging Waters
Abbazia di Fossanova ore 18, Priverno (LT)
PRIVERNO JAZZ ORCHESTRA – Focus Coltrane
23 novembre
Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 20.00
CHIARA CIVELLO e CLAP! CLAP! CCCC
24 novembre
Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20
JASON MILES 100 Miles for Miles Davis
Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin
Alcazar
Via Cardinale Merry del Val
Casa del Jazz
Villa Osio, Viale di Porta Ardeatina, 55