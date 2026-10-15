Dal 1 al 24 Novembre torna il Roma Jazz Festival

Il Roma Jazz Festival torna per la sua 50° edizione.

Dall’1 al 24 novembre il Roma Jazz Festival torna con la sua 50ª edizione all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, alla Casa del Jazz e all’Alcazar, riunendo alcuni degli artisti più interessanti della scena mondiale: dalle leggende del jazz ai nuovi talenti.

Dedicato a Miles Davis nel centenario della nascita, il festival dimostra ancora una volta come il jazz sia un linguaggio in continua evoluzione.

Come afferma il direttore artistico Mario Ciampà: «La storia del festival è, in parte, la storia stessa del jazz».

Nato nel 1976 sul Gianicolo, alla Quercia del Tasso, il Roma Jazz Festival è oggi uno degli appuntamenti più longevi d’Europa. Da mezzo secolo porta a Roma non soltanto i grandi nomi della scena internazionale, ma anche, con curiosità e sensibilità, gli esponenti delle nuove generazioni, che continuano a innovare un genere che per sua natura non conosce confini.

Paolo Fresu

Kind of Lives

Il festival si apre il 1° novembre con Paolo Fresu e Kind of Lives, versione concertistica del suo ultimo disco, tratto dallo spettacolo Kind of Miles, scritto e interpretato dallo stesso Fresu. Sul palco della Sala Sinopoli lo accompagneranno due ensemble: uno dedicato al primo Davis degli anni Cinquanta, l’altro alla sua rivoluzionaria svolta musicale.

Il 4 novembre tornano gli Yellowjackets, che questa volta ospiteranno Kurt Elling, definito dal Guardian «una sorta di Frank Sinatra dai super poteri». L’incontro tra quello che è considerato il miglior cantante jazz al mondo e una delle band più famose del jazz-fusion sarà un omaggio ai leggendari Weather Report.

Un mix di energie

Il 5 novembre sale sul palco Steve Coleman con i Five Elements, la sua storica formazione. Il sassofonista americano, che ha appena compiuto 70 anni, è noto per fondere il jazz con l’hip-hop e il funk: un concerto tutto groove ed energia.

Altrettanto interessante l’appuntamento del 6 novembre, che riunisce per la prima volta al festival il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba e il mandolinista brasiliano Hamilton de Holanda con Collab, il loro progetto congiunto. I due maestri del latin jazz daranno vita a un dialogo musicale intenso, fatto di melodie articolate, ritmi complessi e scambi improvvisati.

Steve Coleman

Suoni italiani

Nel corso del festival, la presenza italiana sarà altrettanto significativa, grazie alla partecipazione di numerosi artisti. Dai due trii di Domenico Rizzuto (8 novembre) ed Eleonora Strino (13 novembre), a Rosa Brunello, che presenterà il suo ultimo album We Are Surging Waters, fino a Enzo Favata (16 novembre) con Atlantico, un progetto iconico che fonde jazz, sonorità sudamericane e poesia.

Un’altra protagonista della scena italiana sarà Chiara Civello (23 novembre), che presenterà il suo nuovo progetto insieme a Clap! Clap!. La collaborazione darà vita a una fusione di jazz, musica elettronica, art-pop e sonorità da club, anticipata dal singolo Me and the Trees.

Omaggi ai grandi del jazz

Il 17 novembre, il festival renderà omaggio a Miles Davis con New Sketches of Spain, uno spettacolo che combina jazz e flamenco, rivisitando il celebre album di Davis del 1960, Sketches of Spain. Il progetto riunisce il trombettista franco-svizzero Erik Truffaz e il sassofonista e cantante flamenco Antonio Lizana.

Il giorno seguente, il batterista americano Gregory Hutchinson salirà sul palco per ripercorrere il repertorio di Davis, traendo ispirazione dai leggendari batteristi che hanno accompagnato il trombettista nel corso della sua carriera.

Il 19 novembre i riflettori si sposteranno su un’altra leggenda del jazz, Sonny Rollins, con un tributo della CDJO Casa del Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini e con la partecipazione di Javier Girotto. Rollins, scomparso all’età di 95 anni, rimane una presenza indimenticabile nella storia del festival, grazie alla sua esibizione a Roma nel 2009.

Al di fuori di Roma, due appuntamenti renderanno omaggio al centenario della nascita di John Coltrane: uno presso l’Abbazia di Fossanova e l’altro con la Rieti Jazz Orchestra, nella Chiesa di San Domenico a Rieti.

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Il Gran finale

La 50ª edizione si concluderà il 24 novembre con 100 Miles for Miles Davis, un grande omaggio firmato dal tastierista, produttore e compositore Jason Miles. Dopo aver lavorato con artisti come Aretha Franklin, Whitney Houston, Michael Jackson, Chaka Khan e Diana Ross, Miles è stato soprattutto l’architetto del suono di album di Davis come Tutu, Amandla e Siesta. Un finale che celebra l’influenza duratura di una delle figure più innovative della musica del Novecento.

50 anni di jazz

Prodotto dalla Fondazione IMF in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, il Roma Jazz Festival continua a celebrare la ricchezza e la versatilità della musica jazz.

La sua 50ª edizione offre al pubblico l’opportunità di scoprire sonorità diverse, esplorare nuove prospettive musicali e sperimentare la capacità del jazz di evolversi nel tempo, mantenendo al contempo un profondo legame con le proprie radici.

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PROGRAMMA ROMA JAZZ FESTIVAL EDIZIONE 202 6

1 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli ore 18

PAOLO FRESU Kind of Lives

4 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

KURT ELLING & YELLOWJACKETS Celebrate Weather Report

5 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

STEVE COLEMAN AND FIVE ELEMENTS

6 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

HAMILTON DE HOLANDA & GONZALO RUBALCABA Collab

7 novembre

Casa del Jazz ore 19.30

EIC EDEN INVERTED COLLECTIVE di ZOE PIA Atlantidei

8 novembre

Casa del Jazz ore 18

DOMENICO RIZZUTO TRIO Disastri Quotidiani

13 novembre

Casa del Jazz ore 19.30

ELEONORA STRINO TRIO

14 novembre

Casa del Jazz ore 19.30

NEXUS QUARTET Appunti di Viaggio

15 novembre

Chiesa di San Domenico ore 18, Rieti

RIETI JAZZ ORCHESTRA – Focus Coltrane

16 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

ENZO FAVATA Atlantico Reunion

17 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA New Sketches of Spain

18 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

GREGORY HUTCHINSON Kind of Now – The Pulse of Miles Davis

19 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

CDJO – CASA DEL JAZZ ORCHESTRA di MARIO CORVINI con JAVIER GIROTTO Tenor Madness

20 novembre

Alcazar, ore 21:00

OMASTA

21 novembre

Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 20

JEREMY PELT QUINTET

22 novembre

Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 11.00

FIABE JAZZ Musicanti di Brema Swing Band

Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 18.00

ROSA BRUNELLO We are Surging Waters

Abbazia di Fossanova ore 18, Priverno (LT)

PRIVERNO JAZZ ORCHESTRA – Focus Coltrane

23 novembre

Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna ore 20.00

CHIARA CIVELLO e CLAP! CLAP! CCCC

24 novembre

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi ore 20

JASON MILES 100 Miles for Miles Davis

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin

Alcazar

Via Cardinale Merry del Val

Casa del Jazz

Villa Osio, Viale di Porta Ardeatina, 55

romajazzfestival.it