Domenica 11 ottobre torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet

Un grande evento di shopping con sconti fino al 70%

Con l’autunno torna il Fashion Festival: domenica 11 ottobre Castel Romano Designer Outlet apre per un’intera giornata di sconti e promozioni, in contemporanea con tutti gli altri centri McArthurGlen in Italia. Per l’occasione l’orario è straordinario, dalle 9:00 alle 20:00, e i caffè aprono già alle 8:00.

Solo per questa giornata, i brand aderenti propongono sconti fino al 70% sul prezzo outlet su capi e accessori della collezione autunno-inverno, ognuno su almeno tre articoli. Tra i marchi che partecipano ci sono Nike, Michael Kors, Karl Lagerfeld, Woolrich, Adidas, Dsquared2, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Sunglass Hut, a cui si aggiungono altre promozioni dedicate. È il momento giusto per rinnovare il guardaroba in vista dell’inverno.

Il Fashion Festival è pensato anche come una giornata all’aria aperta. Per i bambini ci sono playground e palloncini, per gli amici a quattro zampe un’area cani, e per tutti la possibilità di un’escursione nella natura all’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. Per una pausa, i ristoranti del centro offrono diverse proposte, dallo spuntino al piatto gourmet, con tavoli all’aperto.

Come arrivare

Il centro si trova in Via del Ponte di Piscina Cupa 64, sulla SS Pontina, uscita Castel Romano. Chi non vuole usare l’auto può prendere la navetta a pagamento dalla Stazione Termini (Via Giolitti), con corse più frequenti a partire dalle 8:30. Dalla stazione Eur Fermi (Viale America) parte invece una navetta dalle 9:00, gratuita per gli iscritti al McArthurGlen Loyalty Club.

Per organizzare la giornata, la selezione dei prodotti in promozione è consultabile in anticipo sul sito ufficiale del centro.