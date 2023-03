Torna il Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet

L’evento dedicato agli amanti dello shopping in programma domenica 26 marzo a Castel Romano Outlet

Il prossimo 26 marzo torna l’imperdibile appuntamento con lo shopping a Castel Romano Designer Outlet! Stiamo parlando del Fashion Festival, che si svolgerà in contemporanea con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle; un evento che propone moltissime offerte strepitose, valide unicamente per questa giornata. I brand di Castel Romano proporranno tre prodotti della collezione primavera-estate al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Con il cambio di stagione alle porte l’occasione è davvero ghiotta per rinnovare il proprio guardaroba. E per prepararsi degnamente alla caccia, i visitatori potranno consultare in anteprima l’elenco dei prodotti in offerta.

Arrivare a Castel Romano sarà ancora più facile, grazie alla navette gratuite per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub, che partiranno da Roma Termini (lato via Giolitti) ed Eur Fermi (Viale America). Le corse sarannno potenziate, proprio per agevolare il flusso dei visitaroi diretti al Fashion Festival: dalle 8.30 alle 12.30 ogni trenta minuti e poi alle 15.00. Gli orari delle navette sono consultabili sul sito ufficiale. Per chi invece volesse spostarsi con la propria automobile, una serie di navette farà la spola tra i parcheggi di via della Comunella e l’ingresso del Centro commerciale.

Il fashion festival è una giornata dedicata a tutta la famiglia. In programma numerose attività per intrattenere grandi e piccini: l’evento musicale itinerante con la Lestofunky street band, che si esibirà per le strade dell’outlet durante il corso della giornata, l’aperitivo con DJ Set (in partnership con Baileys), e, per i più piccoli, zucchero filato, caramelle, maxi bolle di sapone e palloncini.

ACCESSORI CHE PASSIONE!

Ma le novità non si fermano qui. Dal 3 al 16 aprile infatti, i riflettori saranno puntati sugli accessori, declinati in tantissime tinte fluo, vivaci e dinamiche, secondo i dettami del trend del momento, denominato DOPAMINE. Durante questi giornate sarà possibile acquistare accessori della nuova stagione con extra sconti dedicati, oltre a prenotare consulenze gratuite di Armocromia, la disciplina che individua la palette di colori più adatta a te e al tuo incarnato. In ogni centro verranno esposti degli speciali photo corner con accessori giganti per scattarsi foto e selfie super instagrammabili!

Castel Romano Designer Outlet

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario domenica 26 marzo: 9.00 – 20.00

Orario da lunedì 27 marzo: 10.00 – 20.00

Pasqua chiuso – Lunedì 10 aprile aperto.

mcarthurglen.it/castelromano