Altaroma 2022

Torna Altaroma, la celebrazione della moda quest’anno si terrà negli Studi di Cinecittà

I giovani talenti del fashion tornando a sfilare ad Altaroma. Tre giorni all’interno degli Studi di Cinecittà con sfilate, talk ed eventi.

Guidata da Silvia Venturini Fendi, Altaroma apre ufficialmente le danze il 2 febbraio. L’edizione invernale di Alta Roma 2022 consolida il suo ruolo di piattaforma di scambio – un luogo per esplorare nuove tendenze, essere una vetrina ed un incubatore per le etichette emergenti, oltre a preservare il legame con la tradizione storica e artigianale e diffondere la conoscenza del Made in Italy.

Questa edizione della Settimana della Moda di Roma attesta la volontà dell’azienda di essere presente malgrado l’emergenza sanitaria in corso, dando supporto ai giovani designer e ai brand emergenti. Le sfilate si svolgeranno in presenza davanti a un pubblico di selezionati operatori del settore, ma saranno trasmesse anche in streaming sulla piattaforma Digital Runway (digitalrunway.altaroma.it) e sulla nuova App Altaroma.

L’evento sarà disponibile sulla piattaforma digitale per incoraggiare la partecipazione di tutti coloro che vogliono interagire ed essere parte della tre giorni dedicata alla moda. Una soluzione che abbraccia le esigenze legate alla pandemia in corso, consentendo così la partecipazione simultanea di chi non può viaggiare, e soddisfacendo il desiderio di tutti coloro che non vogliono rinunciare alla possibilità di entrare in contatto con gli addetti ai lavori.

Sono circa 100 i brand che parteciperanno, divisi tra sfilate singole e collettive, showcases e il progetto flagship dell’evento, che permette ai brand di confrontarsi quotidianamente con buyer e giornalisti, facilitando contatti, opportunità e nuove collaborazioni.

Negli ultimi anni la Settimana della Moda di Roma è stato uno degli eventi più attesi, e senza dubbio uno dei più glamour: modelle, designer, influencer, giornalisti e tutti i fashion addicted contribuiscono ad aumentare notevolmente il già indubbio fascino posseduto dalla città eterna.

2 – 4 Febbraio 2022

Studi di Cinecittà

Via Tuscolana, 1055

altaroma.it