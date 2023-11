Trame di luci: una sinfonia luminosa all’Orto Botanico di Roma

A Natale l’Orto Botanico e l’Accademia dei Lincei diventano un capolavoro di light art

Le festività natalizie sono da sempre strettamente legate al tema della luce che illumina le tenebre, portando gioia e speranza. Quest’anno a Roma questo tema prenderà vita, in modo particolarmente sfavillante, in uno dei grandi cuori verdi della città. Dal 14 Novembre al 7 gennaio l’Orto Botanico di Roma infatti si illuminerà a festa: si svolgerà qui infatti lo show di light art intitolato Trame di luci, curato dalla IMG and Be.it Eventi.

La mostra immersiva en plein air da vivere insieme a tutta la famiglia ospiterà le installazioni luminose di artisti di fama internazionale accompagnate da coinvolgenti performance musicali per un percorso multisensoriale tra arte, spettacolo e natura.

L’Orto Botanico, posizionato dietro Palazzo Corsini, è presente in città dal 1883; oltre a contenere numerossime varietà di piante e alberi, conserva anche dei resti archeologici importanti, provenienti dalla antiche Terme di Settimio Severo, che sorgevano proprio in quest’area.

Grazie a questo evento il giardino botanico si trasformerà in uno spettacolo di luci colorate, invitando i visitatori a immergersi in un’esperienza sensoriale unica, in cui ogni ognuna delle numerose sezioni in cui è suddiviso il percorso li farà vivere suggestioni diverse.

Uno spettacolo armonioso di luce e musica, che vi permetterà di immergervi nello spirito natalizio, stando al contempo a contatto con la natura: la splendida vegetazione del luogo infatti verrà ancora di più esaltata dal gioco di luci e melodie.

Ad accompagnare il percorso sarà l’eccezionale musica composta dal pianista di fama internazionale Alberto Bof, noto al grande pubblico per aver composto alcuni dei brani che fanno parte della colonna sonora del famoso film A star is born con Lady Gaga, vincitore del premio Oscar per la migliore canzone. Bof ha realizzato ed arrangiato per Trame di Luce ben trenta brani, che intergiranno in modo affascinante con ognuna delle installazioni luminose presenti, creando un effetto sinestetico dove la vista si fonde con l’udito e con l’olfatto, grazie al profumo delle tantissime piante presenti.

Il percorso dura circa 1 ora e propone diverse installazioni luminose, ognuna con un tema e un’atmosfera diversi. Ad inizio percorso i visitatori dovranno attraversare il Tunnel delle luci, una zona di confine che prepara il terreno per le meraviglie artistiche che li attendono subito oltre. Dopo di che si troveranno di fronte Halo, un’opera ispirata al sole, concepito come fonte e sorgente di vita: la sua struttura circolare invita i visitatori a far parte di un’esperienza condivisa. Proseguendo, una delle installazioni più suggestive è la Foresta di bambù, dove il boschetto diventa un luogo misterioso tra fasci di luce e giochi di laser che creano l’illusione di camminare in un ambiente fiabesco.

Un momento di festa con i propri cari

E dopo la passeggiata, spazio alla golosità! Nell’area gastronomica Luci di gusto adulti e bambini potranno rifocillarsi e vivere un momento di relax e convivialità. Visto il contesto non può mancare il vin brulé, insieme a finger food di cibi della tradizione italiana, come i fritti misti napoletani e le olive ripiene abruzzesi. Gli stand gastronomici si alternano a un’ampia area coperta, in modo da garantire il servizio anche in caso di maltempo.

Fino al 7 Gennaio 2023

Accademia dei Lincei – Via Corsini 25

Orari: tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00

Biglietti: a partire da 21 euro

tramediluci.it