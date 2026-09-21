Charity Cafe Jazz and Blues: la musica dal vivo ritorna a Monti

Charity Cafe Jazz and Blues: la musica dal vivo a Monti

Jazz & Blues Club nel Rione Monti

Se dovessi definire in una sola semplice parola cosa rappresenti per me – e molti altri – il Charity Cafè di Gaetano Marotta, questa sarebbe: casa. Un piccolissimo locale nel cuore di uno dei rioni più belli di Roma: Monti. Vie che si intersecano irregolari per poi aprirsi su piccole piazze cariche di un’atmosfera evocativa di un’epoca quasi perduta, tuttavia tangibile.

In questo luogo magico, permeato dal blues e dal jazz, da molti ritenuto a ragione un tempio in cui ascoltare sempre ottime band, si intrecciano da sempre relazioni di musica, amicizia, amore. Frequento il Charity Cafè da quindici anni ormai. È stato il primo palco che ho calcato; il luogo in cui ho incontrato le persone più importanti della mia vita. I miei amici si sono innamorati ascoltando i Blues suonati da musiciati eccezionali. E cosi anche io.

Perché quello che Gaetano ha creato in quasi vent’anni non è un semplice lavoro: è la sua vita. Ed è la sua casa che ci apre ogni giorno, deliziandoci e viziandoci con le sue misture; facendoci sentire sempre i benvenuti. Nel corso degli anni la grande famiglia del Charity è cresciuta e mutata, ma il comune denominatore è rimasto sempre il piacere di trovarsi tutti insieme ad ascoltare un bel concerto in un ambiente cosí accogliente.

TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri i migliori locali di musica dal vivo a Roma

La nuova stagione musica del Charity Cafe riparte proponendo musica dal vivo dal martedi alla domenica:

Martedi: Andy’s Corner

’60 ’70 Classic Rock, Soul, Folk… and more !

a partire dalle 21

’60 ’70 Classic Rock, Soul, Folk… and more ! a partire dalle 21 Mercoledi: Blues Jam & Friends

dalle 22.00

dalle 22.00 Giovedi: Jam session Jazz

a partire dalle 22.00

a partire dalle 22.00 Venerdi: Jazz Night

a partire dalle 22.00

a partire dalle 22.00 Sabato: Blues Night

a partire dalle 22.00

a partire dalle 22.00 Domenica: Early Concerto

live dalle 19.00 alle 21.30

I concerti hanno inizio alle ore 22:00 e si svolgono sempre in 2 SETs, con lo stile “Americano” – ad ogni SET è prevista una prima consumazione obbligatoria.