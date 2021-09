Charity Cafe Jazz and Blues: la musica dal vivo ritorna a Monti

Jazz & Blues Club nel Rione Monti

Se dovessi definire in una sola semplice parola cosa rappresenti per me -e molti altri – il Charity Cafè di Gaetano Marotta, questa sarebbe: casa. Un piccolissimo locale nel cuore di uno dei rioni più belli di Roma: Monti. Vie che si intersecano irregolari per poi aprirsi su piccole piazze cariche di un’atmosfera evocativa di un’epoca quasi perduta, tuttavia tangibile.

In questo luogo magico, permeato dal blues e dal jazz, da molti ritenuto a ragione un tempio in cui ascoltare sempre ottime band, si intrecciano da sempre relazioni di musica, amicizia, amore. Frequento il Charity Cafè da dodici anni ormai. È stato il primo palco che ho calcato; il luogo in cui ho incontrato le persone più importanti della mia vita. I miei amici si sono innamorati ascoltando i Blues suonati da musiciati eccezionali. E cosi anche io.

Perché quello che Gaetano ha creato in quasi vent’anni non è un semplice lavoro: è la sua vita. Ed è la sua casa che ci apre ogni giorno, deliziandoci e viziandoci con le sue misture; facendoci sentire sempre i benvenuti. Nel corso degli anni la grande famiglia del Charity è cresciuta e mutata, ma il comune denominatore è rimasto sempre il piacere di trovarsi tutti insieme ad ascoltare un bel concerto in un ambiente cosí accogliente.

La nuova stagione musica del Charity Cafe riparte proponendo musica dal vivo dal Giovedi alla Domenica:

Giovedi: ’60 ’70 Classic Rock, Blues, Soul a partire dalle 22.00 con Andy’s Corner

Venerdi: Live Jazz a partire dalle 22.00

Sabato: Live Blues a partire dalle 22.00

Domenica (a partire da Ottobre): aperitivo live dalle 18.30 alle 21.30 (1 drink + 1 tagliere di salumi e formaggi + live music per €18)

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all’interno del locale, si sono ridotti a 14 e nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del loro piccolo “anfiteatro”, più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. E’ possibile prenotare solo per la cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00.

I concerti hanno inizio alle ore 22:00 e si svolgono sempre in 2 SETs, con lo stile “Americano” – ad ogni SET è prevista una Prima Consumazione Obbligatoria.